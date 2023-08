Vediamo come fare, con un link o un'email, da PC o smartphone, e anche per invitare persone esterne , ma non prima di ricordarvi, ovviamente, come creare riunioni su Teams .

La piattaforma di videochiamate di gruppo di Microsoft, cresciuta tantissimo dopo la pandemia, mette a vostra disposizione infatti una serie di strumenti per poter raggiungere velocemente i vostri contatti, in modo da organizzare la prossima riunione in un attimo e senza scordarsi di contattare nessuno!

Avete creato una riunione su Teams per parlare con i colleghi del vostro prossimo progetto, demandare una serie di incombenze prima di partire per le vacanze o anche solo mettere insieme gli amici per organizzare una festa a sorpresa. Ma adesso si pone il problema di come invitare su Teams .

Indice

Come invitare su Teams

Al centro, si aprirà una finestra che vi consentirà di invitare gli altri partecipanti. Cliccate su Copia collegamento alla riunione per ottenere il link da condividere con i vostri contatti. Riceverete la conferma che il link è stato copiato negli appunti e potrete incollarlo dove volete. Per esempio potete aprire un'app di messaggistica come WhatsApp o Telegram, un via Facebook o Instagram, e incollarlo nel campo di testo premendo i tasti Ctrl + V.

In alternativa, potete avviare la riunione e invitare i partecipanti a riunione in corso. Cliccate su Avvia riunione . Ora concedete l'accesso a microfono e videocamera (in caso non l'abbiate mai concesso) cliccando su Consenti e cliccate sul pulsante Partecipa ora .

Per creare una riunione immediata, se avete un account gratuito cliccate sul pulsante in alto a destra Partecipa ora , scrivete il nome della riunione e potete condividere il link direttamente prima di avviare la riunione in modo da invitare i partecipanti prima dell'avvio della riunione. Cliccate su Ottieni link da condividere , attendete qualche istante mentre il sistema genera il link alla riunione e vi verrà presentato il collegamento richiesto.

Una volta scelto un piano, potete creare una riunione e invitare i vostri contatti: vediamo come, da PC o app per dispositivi mobili, effettuate

Tutto quello che dovete fare è effettuare l'accesso con il vostro account Microsoft, e potete sfruttare le possibilità della versione gratuita , che consente chat illimitate con familiari e amici, pianificazione collaborativa con attività e sondaggi e crittografia dei dati per riunioni, chat, chiamate e file, ma che per privati ha alcune limitazioni. Tra queste, le videochiamate possono durare massimo 60 minuti e avere fino a 100 partecipanti , mentre lo spazio di archiviazione disponibile nel cloud è di 5 GB .

Lo strumento è accessibile da PC, attraverso la comoda app desktop per Mac o Windows o la versione Web , mentre se preferite accedervi da dispositivi mobili potete sfruttare l'app apposita, per iOS e Android .

Microsoft Teams è la piattaforma di Microsoft per effettuare videochiamate per riunioni, ma offre una serie di strumenti per il lavoro a distanza, come chat (vocali e di testo) e condivisione di contenuti .

Nella finestra che si apre dal basso toccate la voce Partecipa ora per creare una riunione immediata e si aprirà una nuova finestra dal basso. Qui potete dare un nome alla riunione, toccando la scritta di fianco all'icona a forma di matita, e condividerla prima di avviarla, toccando Condividi l'invito alla riunione , che vi permetterà di condividere il link direttamente tramite l'app che preferite, o toccando la voce Copia il collegamento alla riunione, che vi consente di incollare il link alla riunione dove preferite senza dover per forza passare per un'app.

Da app per dispositivi mobili, invece, avviate Teams e accedete all'account con i vostri dati, email e password o autenticazione tramite Microsoft Authenticator. Poi, nella schermata iniziale, toccate l'icona centrale in basso (una sorta di fumetto con due righe orizzontali) e nella pagina che si apre toccate l'icona a forma di fotocamera in alto a destra.

Questa la procedura per chi ha un account gratuito Microsoft, ma in caso abbiate un abbonamento Microsoft 365 , per invitare i partecipanti a una riunione immediata dovete seguire dei passaggi leggermente diversi.

Se invece volete invitare i partecipanti alla riunione prima di avviarla , perché per esempio volete programmarla, dopo aver selezionato Calendario, cliccate in alto a destra sul pulsante viola + Nuova riunione . Ora potete programmare la riunione dandole un nome e sotto indicando la data e l'ora della riunione. Per invitare i partecipanti, inserite le loro email o nomi (se avete concesso a Teams di accedere ai vostri contatti) e cliccate su Invia in alto a destra (o Salva se non avete inserito partecipanti). I partecipanti riceveranno un'email di invito, ma potete anche invitare altri utenti cliccando su Copia collegamento che appare nella finestra che si apre e inviando il link a chi desiderate.

In caso chiudiate per errore quella finestra, potrete recuperarla cliccando in alto su Partecipanti e, nella scheda che si apre da destra, cliccare su Condividi invito .

In caso vogliate invitare i partecipanti a una riunione tramite email, la procedura da seguire è in tutto e per tutto simile a quella descritta. Da PC, se avete un account gratuito e volete creare una riunione immediata , dopo aver effettuato l'accesso e cliccato su Calendario a sinistra, cliccate su Partecipa ora in alto a destra. Se volete invitare via email i partecipanti prima di avviare la riunione, cliccate su Ottieni link da condividere e, una volta generato, potete cliccare sull'icona con due fogli sovrapposti di fianco all'URL per copiarlo negli appunti. Ora potete aprire il vostro programma di posta preferito o il sito di Gmail e incollarlo in un messaggio da inviare a chi volete.

In alternativa, potete toccare Avvia riunione e invitare i partecipanti in un secondo momento toccando Aggiungi partecipanti (al che dovrete scegliere i vostri contatti a cui inviare il link) o Condividi l'invito alla riunione , che come prima vi consente di condividere il link alla riunione tramite le app che preferite.

In alternativa, cliccate su Condividi via email. Teams vi proporrà l'app di posta predefinita e una serie di app installate che potrebbero servirvi per condividere il collegamento via email, inclusi i browser.

In alternativa, per invitare i partecipanti a riunione in corso. Cliccate su Avvia riunione, date il consenso all'accesso a microfono e webcam e cliccate in basso su Partecipa ora. Nella finestra che appare, cliccate su Condividi via e-mail predefinita per aprire il programma di posta predefinito, o su Copia collegamento alla riunione per copiare il link e incollarlo nell'app di posta che usate di solito.

Se volete pianificare una riunione potete, dalla finestra di avvio, dopo aver selezionato Calendario, cliccate in alto a destra sul pulsante viola + Nuova riunione. Ora potete programmare la riunione dandole un nome e sotto indicando la data e l'ora della riunione. Per invitare i partecipanti, inserite le loro email o nomi (se avete concesso a Teams di accedere ai vostri contatti) e cliccate su Invia in alto a destra (o Salva se non avete inserito partecipanti).

I partecipanti riceveranno un'email di invito, ma se non avete inserito partecipanti potrete inviare il link via email o cliccare su Condividi con Google Calendar.

Questo aprirà Google Calendar in una finestra del browser. Dovrete effettuare l'accesso con il vostro account Google e condividere l'evento tramite Gmail con chi desiderate.

Da app per dispositivi mobili, invece, potete creare una riunione immediata come abbiamo descritto in precedenza. Avviate l'app, effettuate l'accesso e toccate l'icona a forma di fumetto in basso al centro. Poi toccate l'icona a forma di fotocamera in alto a destra e toccate Partecipa ora.

A questo punto potete inviare l'invito via email prima dell'avvio della riunione toccando Condividi l'invito alla riunione e scegliendo nella finestra che appare l'app di posta elettronica che preferite, o a riunione in corso toccando Avvia riunione e poi Condividi l'invito alla riunione, per poi scegliere la vostra app di posta elettronica con cui condividere l'invito.

Tramite Outlook

Per sapere come invitare i partecipanti a una riunione da Outlook, potete avviare l'app desktop ed effettuare l'accesso (l'integrazione è disponibile solo per gli abbonati a Microsoft 365).

Ora, in alto a sinistra, cliccate sulla freccia verso il basso di fianco alla voce Nuovo messaggio (il pulsante blu), poi selezionate Riunione di Teams. Ora date un titolo alla riunione e in basso inserire gli indirizzi email degli utenti che volete invitare. Sotto, specificate la data e l'ora di inizio della riunione, oltre a quelle di fine.

In basso, nel corpo del messaggio, potete aggiungere altri dettagli riguardanti la riunione. Quando siete soddisfatti, cliccate su Invia per inviare l'invito ai contatti che avete specificato.