Come iscriversi ai canali di Prime Video?

Prime Video Channels consente agli utenti di aggiungere al catalogo una nuova selezione di contenuti a un costo aggiuntivo. In questa guida scopriremo come iscriversi ai canali Prime Video.

Indice

Amazon, come creare un account

Per utilizzare Prime Video, dovete creare un account Amazon .

Come creare un account Amazon: le informazioni richieste per iscriversi.

Come abbonarsi ad Amazon Prime

Prime Video è incluso nell'abbonamento ad Amazon Prime. A seguire trovate i costi dell'iscrizione e i piani disponibili.

Amazon Prime mensile : 4,99 euro al mese;

: 4,99 euro al mese; Amazon Prime annuale : 49,90 euro l'anno;

: 49,90 euro l'anno; Amazon Prime Student mensile : 2,49 euro al mese;

: 2,49 euro al mese; Amazon Prime Student annuale: 24,95 euro l'anno.

I nuovi clienti possono ottenere 30 giorni di uso senza costi aggiuntivi.

Prime si rinnova automaticamente, ma l'abbonamento può essere cancellato in qualsiasi momento. Per attivare la sottoscrizione, collegatevi al sito web ufficiale e fate click su "Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni".

Effettuate l'accesso inserendo le vostre credenziali (indirizzo e-mail/numero di cellulare e la password).