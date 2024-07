Tutti i passaggi per iscriversi a Netflix, anche senza carta di credito

Netflix ti incuriosisce ma non sai come iscriverti? Nessuna paura, siamo qui per questo! La piattaforma di streaming video presenta un processo di registrazione molto semplice. Basta collegarsi, inserire la propria email, scegliere una password, un piano e pagare. Tutto qui, e sei pronto a vedere i suoi contenuti. Vediamo quindi come iscriversi e registrarsi su Netflix, da PC, telefono o altro dispositivo, oltre a vedere come farlo senza carta di credito e anche per un'altra persona. Semplice vero? E anche se la procedura non può essere effettuata direttamente da app per dispositivi mobili, ti assicuriamo che non ti prenderà più di qualche minuto: la parte più complessa è decidere l'abbonamento da sottoscrivere! Scopriamo quindi tutti i dettagli di questo argomento, in modo da poter iniziare a vedere subito le tue serie TV e film preferiti.

Indice

Quali sono gli abbonamenti di Netflix

Netflix mette a disposizione tre diversi piani di abbonamento: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Il piano Standard con pubblicità costa 5,49 euro al mese e consente la visione in contemporanea su due dispositivi alla volta, il download su due dispositivi alla volta e la risoluzione massima fino a Full HD (1920 x 1080 pixel). Ci sono alcune limitazioni, come la mancanza di alcuni titoli tra quelli del catalogo (anche se non molti), e il download dei contenuti è limitato a 15 al mese. Come suggerisce il nome, il piano include una serie di pubblicità durante la visione dei contenuti, quantificabile in circa 4 minuti per ogni ora, ma non c'è pubblicità nei profili Bambini e neanche nella sezione Giochi. Il piano Netflix Standard da 12,99 euro al mese presenta caratteristiche simili a quello con pubblicità, eliminando i limiti e offrendo qualche funzione in più. Abbiamo quindi la risoluzione in Full HD, la visione in contemporanea su due dispositivi alla volta e i download su due dispositivi alla volta. Il limite di contenuti scaricabili è però molto più alto, con 100 download attivi contemporaneamente per dispositivo, e il catalogo è senza limitazioni: a oggi è composto di 7.667 titoli. Non solo, ma questo piano consente l'aggiunta di un utente extra per la condivisione dell'account con persone al di fuori del nucleo domestico. Infine il piano Netflix Premium da 17,99 euro al mese porta la risoluzione all'Ultra HD (3840 x 2160 pixel), e anche l'audio migliora, con il supporto alll'Audio Spaziale rispetto all'audio surround 5.1 e Dolby Atmos dei piani Standard. Inoltre il piano Premium consente la visione in contemporanea su 4 dispositivi alla volta e i download su 6 dispositivi alla volta, sempre con il limite di 100 download per dispositivo. Con questo piano poi si possono aggiungere due utenti extra.

Come registrarsi a Netflix da PC, telefono o altro

Sei pronto? Vediamo quindi come registrarsi a Netflix, tenendo presente che dovrai avere un dispositivo supportato e una connessione Internet, che sia Wi-Fi o rete cellulare. Questa deve garantire almeno una velocità di 5 Mbps o superiore per la risoluzione Full HD e di 15 Mbps per quella 4K. Come iscriversi da computer Registrarsi a Netflix da computer è semplicissimo: basta andare da browser sulla pagina principale del servizio, inserire i propri dati e scegliere un piano. La piattaforma supporta tutti i principali browser, ovvero Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera e Safari, anche se non tutti garantiscono la risoluzione massima. Su Linux non è supportata la visione in 4K su nessun browser. Per registrarsi, quindi, avvia un browser e vai alla pagina principale di Netflix, poi digita la tua email nel campo in basso e clicca sul pulsante Inizia. Successivamente, clicca su Continua e scegli una password, poi clicca nuovamente su Continua. Adesso scegli un abbonamento tra quelli disponibili e clicca su Continua, per poi indicare il tuo metodo di pagamento per l'addebito. Netflix accetta carte di credito e di debito (Visa, Mastercard, American Express, Postepay), carte virtuali, carte prepagate, Carte regalo, PayPal o il pagamento tramite partner. Una volta completata questa procedura, riceverai un'email di conferma e potrai vedere i contenuti della piattaforma. In alternativa, vai qui e clicca su Continua, poi scegli il piano, inserisci il tuo indirizzo email e una password, poi un metodo di pagamento. Come iscriversi da telefono Se vuoi iscriverti a Netflix da telefono, sappi che la procedura è diversa a seconda che tu stia utilizzando un telefono Android o Apple. Da Android, puoi iniziare anche da app (deve essere un dispositivo aggiornato ad Android 5.0 e successivi), per poi proseguire da browser. In questo caso, dopo aver installato l'app Netflix dal Play Store, avviala e tocca Inizia, poi inserisci il tuo indirizzo email e tocca Inizia. Adesso digita una password sicura e tocca Crea account. Riceverai un'email da Netflix con un link per completare la registrazione sul sito del servizio dal browser: a questo punto la procedura è identica a quella vista da PC. In alternativa, puoi procedere direttamente da browser: vai su netflix.com/signup, scegli un piano, inserisci email e password, poi indica un metodo di pagamento e completa il processo. Se invece utilizzi un iPhone o un iPad, devi seguire gli stessi passaggi che abbiamo indicato da PC, in quanto puoi procedere solo da browser. Come iscriversi da smart TV Netflix supporta una serie di smart TV, tra cui Hisense, LG, Panasonic, Philips. Roku TV/Stick, Samsung, Sharp, Sony, TCL, Vestel e Vizio. Per registrarti su Netflix da smart TV, devi installare l'app sul tuo apparecchio e avviarla (in alcuni casi è preinstallata e non dovrai fare altro che premere il tasto Netflix sul telecomando). Adesso clicca su Inizia e poi su Continua. Arriverai a una schermata in cui devi inserire il tuo indirizzo email (o numero di telefono): riceverai un'email di conferma (o un SMS), che potrai aprire da telefono o computer, con un link su cui cliccare. A questo punto la procedura è la stessa da computer. Probabilmente è più comodo continuare da qui, ma puoi procedere anche dal browser del TV. Scegli il piano, poi inserisci l'indirizzo email e crea una password, infine indica un metodo di pagamento. Come iscriversi da altri dispositivi Netflix supporta una serie di altri dispositivi, come Amazon Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox, PlayStation o set-to-box. Per registrarsi a Netflix da uno di questi dispositivi, la procedura è la stessa vista per smart TV. Installa e apri l'app Netflix, poi clicca su Inizia e scegli un abbonamento. Adesso inserisci indirizzo email e password, indica un metodo di pagamento e puoi iniziare la visione.

Come iscriversi a Netflix con carta regalo

Le carte regalo di Netflix sono un modo per pagare l'abbonamento o per far conoscere la piattaforma a un amico o parente. Queste carte, che possono essere sia virtuali che fisiche, hanno un valore compreso tra 25 e 200 euro. Se ti hanno regalato una di queste carte, puoi usarla subito per registrarti e iniziare a vedere i contenuti del servizio. Per farlo, vai su netflix.com/redeem, dove troverai un campo in cui inserire il codice della carta. Nel caso sia una carta fisica, con una moneta, gratta delicatamente la pellicola argentata sul retro per trovare il codice. Nel caso di carta digitale, avrai ricevuto un'email al cui interno vedrai il codice della carta. In alternativa, potresti avere un codice direttamente sullo scontrino di acquisto della carta. Inserisci il codice nel campo indicato e clicca su Riscatta, poi digita il tuo indirizzo email per creare un nuovo account. Adesso digita la tua password, e nella schermata di conferma clicca su Inizia l'abbonamento.

Come iscriversi a Netflix senza carta di credito

Come abbiamo visto nel capitolo dedicato, per registrarsi a Netflix è necessario scegliere un piano e inserire un metodo di pagamento, ma non è necessario utilizzare necessariamente una carta di credito. La piattaforma di streaming accetta infatti numerosi altri metodi di pagamento, come carte di debito e prepagate dei circuiti Visa, Mastercard e American Express, mentre per quanto riguarda Postepay è supportata solo la carta di debito. Inoltre Netflix accetta le carte regalo, comode se vuoi pagare in contanti l'abbonamento (acquistandole nei negozi Sisal, Puntolis e GameStop), o che potete acquistare online negli store Startselect, Amazon e GameStop. Se invece ti è più comodo, sappi che la piattaforma di streaming supporta anche i pagamenti tramite PayPal e Satispay. Non solo, ma su Netflix è possibile pagare anche attraverso la fattura di un partner della piattaforma. I partner supportati sono Sky, TIM, Vodafone e WindTre.

Come creare un account Netflix per un'altra persona

Forse non lo sai, ma puoi creare un account Netflix per un'altra persona: la procedura per farlo è la stessa che abbiamo visto nel capitolo dedicato. Vediamo come fare da sito: vai sul sito web di Netflix e, se hai effettuato già l'accesso, esci cliccando su questo link (elimina i cookie del sito, forzando l'uscita) oppure passando il cursore del mouse sull'icona del tuo profilo in alto a destra e selezionando Esci da Netflix. Adesso vai su netflix.com/signup e scegli un piano, poi crea un account inserendo un indirizzo email e una password. Inserisci un metodo di pagamento, volendo anche tuo in caso tu voglia pagare per questo account, e l'account è stato creato. Se vuoi cambiare metodo di pagamento, puoi farlo in qualsiasi momento, mentre se vuoi cambiare account, devi uscire da Netflix come indicato poche righe sopra ed effettuare nuovamente l'accesso con il tuo account.