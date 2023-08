In questa guida vedremo come iscriversi su LinkedIn, il social network dedicato ad aziende e professionisti

I social network rappresentano una (ampia) categoria eterogenea all'interno della quale coesistono piattaforme dedicate pure a scopi molto particolari o comunque di nicchia. Oltre ai più classici spazi pensati per creare contenuti (si pensi soprattutto a Instagram e TikTok) od a quelli rivolti alle relazioni, il settore dei social network può contare, infatti, anche su elementi del calibro di Wattpad (la comunità dedicata agli amanti della lettura) e LinkedIn. Rivolto soprattutto a professionisti e aziende, la popolarità di quest'ultima piattaforma è cresciuta in modo importante nel corso degli ultimi anni, a tal punto da diventare uno dei social network più autorevoli (oltre che utilizzati) per fare attività di recruiting: ogni giorno, infatti, è possibile imbattersi in migliaia di annunci di lavoro provenienti da ogni parte del mondo. Vediamo, quindi, come iscriversi su LinkedIn, rimandandovi per completezza di approfondimento all'apposita guida su come attivare LinkedIn Premium, la versione a pagamento del popolare social network. Buona lettura!

Come tutti i social network, anche su LinkedIn è possibile iscriversi utilizzando un qualsiasi browser per navigare su Internet (come, ad esempio, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari), oppure mediante l'app dedicata disponibile gratuitamente sugli smartphone e tablet con a bordo i sistemi operativi mobili Android e iOS, e di cui vi riportiamo l'apposito badge di seguito per scaricare l'app LinkedIn. SCARICA DA PLAY STORE SCARICA DA APP STORE Per creare un profilo su LinkedIn è sufficiente possedere un indirizzo di posta elettronica e una password personale possibilmente diversa rispetto a quella utilizzata su altri social (vi suggeriamo, tal proposito, di dare un'occhiata alla nostra guida su come creare una buona password personale sicura per proteggere e migliorare la vostra sicurezza online). Con lo scopo di rendere l'account a "prova" di hacker e malintenzionati, è possibile, inoltre, attivare l'autenticazione a due fattori (come, ad esempio, Google Authenticator o Microsoft Authenticator) e inserire il proprio numero di cellulare. Su LinkedIn gli utenti possono collegarsi tra loro, creando connessioni, vale a dire una vera e propria community di colleghi o professionisti con cui creare rapporti professionali. Altra peculiarità della piattaforma consiste nella condivisione di post e di like ai contenuti che vengono postati dai singoli individui o dalle stesse aziende. Vedremo, innanzitutto, come iscriversi su LinkedIn da computer, per poi passare in rassegna, nella seconda parte del presente articolo, la procedura per creare un profilo LinkedIn dal cellulare o utilizzando un tablet.

Come iscriversi su LinkedIn da PC

Se utilizzate normalmente un computer, è possibile creare un profilo LinkedIn da PC, utilizzando un qualsiasi browser per navigare su Internet. In questo caso, la prima cosa da fare è accedere alla pagina personale del servizio e compilare i vari campi richiesti per iniziare a utilizzare il social network e aggiungere i primi contatti alla vostra rete professionale, oppure rispondere ad un annuncio di lavoro. Aprite, quindi, il vostro browser preferito e collegatevi su LinkedIn. Con il cursore del mouse, posizionatevi su Iscriviti ora nella parte superiore destra della schermata e inserite, innanzitutto, il vostro indirizzo di posta elettronica personale (che dovrete successivamente confermare) e una password di almeno sei caratteri. In alternativa, potete anche "agganciare" il vostro account Google per rendere la procedura di registrazione al servizio ancora più immediata e veloce: vi basterà, in tal caso, Proseguite, adesso, inserendo i vostri dati in corrispondenza dei campi Nome, Cognome e cliccate sul tasto Accetta e iscriviti, dopodiché assicuratevi che sotto la voce Paese sia selezionata l'opzione Italia; a questo punto, inserite il vostro CAP e cliccate su Avanti. Nella nuova schermata, inserite i dati richiesti nei campi Qualifica più recente e Azienda più recente; se, invece, siete studenti, selezionate l'apposita opzione tramite il menu a tendina. Come ultimo passaggio, bisognerà confermare l'account appena creato. Aprite, quindi, la casella di posta elettronica inserita in fase di registrazione e cliccate sul messaggio ricevuto da LinkedIn, facendo tap successivamente sul link in calce al messaggio per completare la procedura di registrazione. Adesso siete pronti per utilizzare il social network!

Come iscriversi su LinkedIn da smartphone o tablet

Oltre che tramite browser, è possibile iscriversi su LinkedIn dal cellulare o utilizzando un tablet Android o iOS, mediante l'apposita applicazione gratuita che vi abbiamo indicato a inizio articolo. Ecco i passaggi da seguire: Scaricate l'app dallo store di Android o iOS

Aprite l'applicazione

Cliccate su Iscriviti ora , oppure fate tap su Continua con Apple o Continua con Google per "agganciare", rispettivamente, il vostro Apple ID o Google Account

, oppure fate tap su o per "agganciare", rispettivamente, il vostro Apple ID o Google Account Inserite il vostro nome e cognome negli appositi campi

Inserite un indirizzo di posta elettronica valido

Scegliete una password di almeno sei caratteri Nella nuova schermata, inserite i dati richiesti nei campi Qualifica più recente e Azienda più recente; se, invece, siete studenti, selezionate l'apposita opzione tramite il menu a tendina e confermate la vostra età. Come ultimo passaggio, bisognerà confermare l'account appena creato. Aprite, quindi, la casella di posta elettronica inserita in fase di registrazione e cliccate sul messaggio ricevuto da LinkedIn, facendo tap successivamente sul link in calce al messaggio per completare la procedura di registrazione. Adesso siete pronti per utilizzare il social network!

Come chiudere account LinkedIn

Come dite? Avete creato un profilo LinkedIn ma desiderate cancellarlo? Ecco la procedura da seguire tramite un computer e un browser per navigare su Internet: Entrate nella pagina principale di LinkedIn e, se non lo avete ancora fatto, accedete al vostro account mediante indirizzo di posta elettronica (o numero di telefono) e password

Cliccate sull'immagine del vostro profilo

Nella nuova pagina, selezionate la voce Impostazione e privacy

Cliccate su Gestione account

Fate tap su Cambia , posto a destra della voce Chiudi account

, posto a destra della voce (Passaggio facoltativo) Inserite un commento in corrispondenza della voce "Dicci perché stai chiudendo il tuo account"

Fate tap su Avanti

Inserite nuovamente la vostra password

Cliccate su Chiudi account. Tenete presente, in ogni caso, che dopo la cancellazione dell'account, gli utenti hanno 14 giorni di calendario per "tornare indietro" e ripristinare il proprio account, evitando così la cancellazione definitiva. Per maggiori approfondimenti e data la stretta continuità con il tema del presente paragrafo, vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come cancellarsi da LinkedIn.