Non importa quanto spazio a disposizione abbiate, in genere qualunque servizio cloud ha un limite massimo, che spesso e volentieri si esaurisce velocemente in caso lavoriate con file grandi o attiviate il backup automatico del vostro computer. Ma come liberare spazio su Dropbox? Vediamo come controllare lo spazio disponibile e in caso liberarlo, da computer o telefono, in caso vi troviate nell'impossibilità di caricare o condividere con altri i vostri documenti più importanti. Ma prima di approfondire questo aspetto del servizio, vi ricordiamo il nostro approfondimento su come gestire cartelle e condivisioni su Dropbox.

Indice

Come vedere lo spazio a disposizione su Dropbox

Dropbox è un popolare servizio di archiviazione su cloud con diversi piani a seconda delle necessità. Se siete utenti gratuiti, avrete solo 2 GB a disposizione per i vostri documenti (che potete aumentare completando le attività che vi vengono proposte e ottenere fino a 250 MB di spazio gratuito). Per chi vuole di più, ci sono i piani Plus, da 9,99 euro al mese che porta lo spazio disponibile a 2 TB, Professional, che costa 16,58 euro al mese e offre 3 TB di spazio, e i piani Standard e Enterprise per team e grandi aziende. Ma come controllare lo spazio disponibile del vostro piano? Andiamo a scoprirlo, da computer o telefono. Computer Se volete controllare lo spazio disponibile da computer, potete usare la versione web del servizio o le app desktop. Il modo più semplice è Dropbox online: andate al sito del servizio e cliccate su Accedi in alto a destra. Ora inserite la vostra email e password per effettuare l'accesso, oltre a eventuale codice ricevuto via SMS per l'autenticazione a due fattori. Ora potete vedere lo spazio disponibile in basso a sinistra (se siete utenti Basic), oppure se cliccate in alto a destra sull'icona del vostro profilo, nel menu che si verrà ad aprire. Lì potrete vedere una barra con indicato lo spazio occupato e lo spazio disponibile.

Questa è però una indicazione grafica che non vi mostra lo spazio effettivamente occupato dai file condivisi o dai backup. Per accedere a queste informazioni, dovete esplorare più in profondità. Se avete un piano Basic, Plus, Family e Professional, cliccate in alto sul vostro avatar. Se avete un piano Basic, cliccate su Gestisci account, mentre per gli altri selezionate Impostazioni e poi cliccate su Piano. Se invece siete abbonati a Dropbox Standard, Advanced ed Enterprise, per controllare lo spazio disponibile cliccate sul vostro avatar nell'angolo in alto a destra, poi selezionate Impostazioni e infine cliccate su Piano. Nella barra sotto Spazio del Dropbox personale vengono mostrati la combinazione di file standard e condivisi nell'account e lo spazio non utilizzato. I file standard sono la somma dello spazio utilizzato da file e cartelle non condivisi presenti nell'account, mentre i file condivisi sono la somma dello spazio utilizzato dai file condivisi e dalle cartelle a cui ti sei unito (le cartelle condivise a cui non vi siete uniti non sono incluse).

Se invece volete controllare disponibile da app desktop, se usate un computer Windows, troverete l'icona di Dropbox in basso a destra, nella barra delle applicazioni (se non la vedete, cliccate sulla cuspide verso l'alto vicino alle icone di Wi-Fi e ora). Cliccateci sopra e vedrete una piccola finestra: cliccate sull'icona del vostro profilo e vi verrà mostrata una banda che mostra lo spazio occupato (colorato) relativamente allo spazio totale. Da Mac il client Dropbox si trova sulla barra dei menu, in alto. Cliccateci sopra e poi cliccate sull'icona del vostro account, generalmente le vostre iniziali se non lo avete personalizzato. Nella finestra che si aprirà potrete vedere la banda colorata con indicato o spazio occupato relativamente allo spazio disponibile su cloud. Telefono Android o iPhone Dropbox è disponibile come app anche sui dispositivi mobili, Android o iOS, quindi ovviamente anche da qui potete verificare la quantità di spazio disponibile (tenete presente che se usate la versione gratuita del servizio potete sincronizzare solo fino a tre dispositivi). Da telefoni o tablet Android, potete verificare lo spazio di archiviazione utilizzato in questo modo. Avviate l'app e toccate l'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra. Da qui, potete vedere la percentuale di spazio utilizzata. La quantità di Giga utilizzata è indicata in percentuale rispetto alla quantità totale, ad esempio 26,3% di 2.0 GB in uso. Quindi non potete visualizzare la quantità di spazio utilizzata o rimanente in GB o MB. Su iPhone, la procedura è leggermente differente. Avviate l'app Dropbox e in basso a destra toccate l'icona a forma di omino sopra alla voce Account. Qui troverete, sotto la voce Dettagli, la stessa percentuale utilizzata rispetto allo spazio totale, ma a differenza di Android potrete toccarla per farvi mostrare la quantità in GB, il che è sicuramente più informativo per alcuni utenti.

Come liberare spazio su Dropbox

Avete poco spazio a disposizione su Dropbox? In questo caso può esservi utile sapere come eliminare un file o una cartella, sia personali che condivisi. Potete eliminare provvisoriamente o definitivamente qualsiasi file o cartella nel vostro account Dropbox, purché ne siate i proprietari. Come eliminare file o cartella Dropbox Volete sapere come liberare spazio da Dropbox? Allora la prima cosa da fare è eliminare file o cartelle che non vi servono più. Vediamo come fare, da computer o telefono, tenendo presente che i file o le cartelle eliminati possono essere ripristinati entro un determinato intervallo di tempo, a seconda del piano Dropbox che avete sottoscritto. Online Eliminare i vostri documenti online è semplicissimo. Per farlo, andate sul sito del servizio, cliccate su Accedi ed effettuate l'accesso con i vostri dati utente, email e password. A sinistra troverete lo schema con le vostre cartelle, mentre nella pagina centrale trovate in alto i file consigliati in base alla vostra attività e in basso gli ultimi file utilizzati. Passate con il mouse sul file o sulla cartella che volete eliminare e cliccate sull'icona con tre puntini. Qui selezionate Elimina e date conferma selezionando nuovamente Elimina.

Computer Se invece state usando l'applicazione desktop, seguite la seguente procedura. Vi ricordiamo che potete scaricare l'app da qui cliccando su Scarica app Dropbox. Il sistema scaricherà automaticamente la versione adatta per il vostro sistema operativo, poi se avete un PC Windows, premete i tasti Windows + E, poi cliccate a sinistra su Download e cliccate due volte sul file DropboxInstaller.exe. Cliccate su Sì e seguite la procedura di installazione. Poi premete il tasto Windows e cliccate due volte in basso sull'icona Dropbox per avviarla. Se avete un Mac, cliccate sul Finder (l'icona a forma di faccina nel dock), cliccate a sinistra su Download e poi cliccate due volte sul file DropboxInstaller.dmg. Trasferite l'app nella cartella Applicazioni, poi entrateci e cliccate due volte su Dropbox per avviarla. Ora vi verrà richiesto di effettuare l'accesso con il vostro account. Inserite email e password, oltre a eventuale codice di autenticazione ricevuto via SMS. Aprite la cartella Dropbotx sul computer. Da PC Windows, premete i tasti Windows + E, mentre da Mac cliccate sul Finder. Poi cliccate a sinistra su Dropbox e a destra cercate un file o una cartella da eliminare. Cliccateci sopra con il pulsante destro sul file (o da Mac tenete premuto il tasto control e cliccateci sopra). Cliccate su Elimina (Windows) o su Sposta nel Cestino (Mac).

Telefono Anche da telefono o tablet si possono eliminare file o cartelle di Dropbox. Per prima cosa, assicuratevi di avere installato l'app sul vostro dispositivo, e in caso scaricatela sul vostro telefono Android o iPhone. Poi avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro indirizzo email e password, eventualmente anche con il codice OTP ricevuto via SMS. Individuate il file o la cartella da eliminare, poi toccate i tre puntini alla sua destra. Toccate Elimina per eliminarlo. Eliminare definitivamente I file e le cartelle eliminati con il metodo sopra non occupano spazio di archiviazione, e possono essere ripristinati accedendo all'interfaccia Web e cliccando a sinistra la voce File eliminati. Qui mettete la spunta al file o alla cartella o cliccateci sopra e selezionate il pulsante Ripristina. Se volete eliminare definitivamente qualsiasi file o cartella, ecco come fare, tenendo presente che questa operazione non libererà ulteriore spazio di archiviazione, e che potete eliminare definitivamente solo file e cartelle di vostra proprietà. Per quanto riguarda quelli non di vostra proprietà potete farlo solo se amministrate un team Dropbox o siete l'unica persona che ha utilizzato o modificato il file o la cartella, anche se non siete l'amministratore. Le eventuali copie dei file che avete eliminato definitivamente possedute da altri utenti Dropbox non verranno eliminate. Chiariti questi punti, per eliminare definitivamente un file o una cartella dovete seguire la stessa procedura che abbiamo visto per ripristinarli. Andate sulla Home del servizio ed effettuate l'accesso. Eliminate un file come abbiamo visto sopra, poi cliccate a sinistra sulla voce File eliminati. Selezionate la casella accanto al file o alla cartella che desiderate eliminare definitivamente, poi cliccate su Elimina definitivamente. Cliccate di nuovo su Elimina definitivamente per confermare l'azione.

La stessa azione si può effettuare da app per dispositivi mobili. Avviate Dropbox, poi toccate l'icona Account in basso a destra. Toccate la voce Recupera file eliminati, poi mettete la spunta di fianco ai file o alle cartelle da eliminare e toccate la freccia verso il basso di fianco al pulsante blu Ripristina in alto a destra. Toccate Elimina definitivamente e confermate la vostra volontà. Come eliminare cartella condivisa Se volete rimuovere una cartella condivisa dal vostro account Dropbox, la procedura è la stessa che abbiamo visto sopra, con due possibilità: rimuoverla temporaneamente (con possibilità di ripristino) o definitivamente. Se volete rimuovere temporaneamente una cartella, andate sul sito Dropbox ed effettuate l'accesso. Identificate la cartella da rimuovere cliccando in alto a sinistra su Tutti i file. Nella finestra centrale, passate il cursore del mouse sulla cartella da eliminare e cliccate sull'icona con tre puntini a destra. Selezionate Elimina. Se volete eliminare definitivamente la cartella, effettuate l'accesso al sito e identificate la cartella da eliminare. Sulla finestra centrale, passate il mouse sulla cartella da rimuovere definitivamente e cliccate sull'icona di condivisione (il rettangolo con freccia verso l'alto). Cliccate su [x] persone hanno accesso, poi cliccate sul menu a discesa accanto al vostro nome e selezionate la voce Rimuovi il mio accesso. In caso di errore, ovvero se rimuovete involontariamente una cartella condivisa, dovete chiedere al proprietario della stessa di invitarvi di nuovo. Se non doveste vedere la finestra delle opzioni della cartella condivisa, è probabile che il problema sia dovuto a un'estensione o a un componente aggiuntivo di terze parti del browser (come un popup o un blocco annunci). In tal caso, disattivate temporaneamente le estensioni o i componenti aggiuntivi del browser in esecuzione, poi private a rimuovere la cartella condivisa o aggiornate altre impostazioni. Successivamente, potete riattivare le estensioni del browser. Se volete continuare a utilizzare l'estensione, potete creare un'eccezione per Dropbox o aggiungere https://www.dropbox.com all'elenco degli URL consentiti (non tutte le estensioni supportano questa funzionalità). Come eliminare cartella Dropbox solo per me Se volete sapere come eliminare una cartella Dropbox solo per me, la procedura da seguire è quella indicata qui sopra per l'eliminazione definitiva di una cartella condivisa. Quindi dovete andare sul sito Dropbox ed effettuare l'accesso, poi a sinistra cliccare su Tutti i file e a destra passare il mouse sulla cartella da rimuovere definitivamente. Cliccate sull'icona di condivisione (il rettangolo con freccia verso l'alto), poi cliccate su [x] persone hanno accesso. A questo punto cliccate sul menu a discesa accanto al vostro nome e selezionate la voce Rimuovi il mio accesso. Se invece volete sapere come annullare la condivisione di un file o di una cartella su Dropbox, basta eliminare il link. Dopo questa operazione, se cliccate sul pulsante Condividi accanto al file, vedrete ancora un elenco degli utenti con cui lo avevate condiviso, ma il link sarà disattivato. Ecco come fare. Andate sul sito di Dropbox effettuate l'accesso, poi passate il mouse sul file o sulla cartella per cui annullare la condivisione. Cliccate sull'icona di condivisione (rettangolo con freccia verso l'alto) e selezionate Impostazioni o l'icona dell'ingranaggio in alto a destra. Cliccate su Link per la modifica o su Link per la visualizzazione, a seconda di quale link desiderate rimuovere, poi cliccate su Elimina link. Tenete presente che potete eliminare i link condivisi non creati da voi solo se avete accesso in modifica o se si tratta di file sul Web, ad esempio documenti Paper o Google. Se invece volete sapere come rimuovere un membro da un file o una cartella, andate sul sito di Dropbox effettuate l'accesso. Cliccate a sinistra su Tutti i file e passate con il mouse sul nome del file o della cartella. Cliccate sull'icona di condivisione (rettangolo con freccia verso l'alto) e selezionate Chi può accedere. Cliccate sul menu a discesa accanto al nome della persona che volete rimuovere dal file, poi cliccate su Rimuovi. Questa persona non potrà più accedere alla vostra versione del file sul sito o attraverso l'invito che gli avete inviato. In caso l'opzione Rimuovi sia disattivata, è possibile che la persona abbia accesso al file o alla cartella tramite link anziché come membro aggiunto. In tal caso, verrà visualizzato il messaggio "Le persone che hanno visualizzato tramite il link non possono essere rimosse dai file". Per rimuovere l'accesso, dovrete eliminare il link condiviso con cui questa persona può accedere al file, come abbiamo visto sopra.

Domande e risposte

Come si libera lo spazio su Dropbox? Se volete eliminare file o cartelle su Dropbox, accedete alla Home del sito e passate il mouse sul contenuto da eliminare, cliccate sull'icona con tre puntini e cliccate su Elimina, dando poi conferma. Se invece volete sapere come liberare spazio sul computer, potete impostare file e cartelle come "solo online".