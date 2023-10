Andiamo a vedere come fare, oltre a scoprire come vedere la quantità di spazio disponibile ed eventualmente come acquistarne altro, ma non prima di ricordarvi come creare una mailing list su Gmail .

E se siete soliti condividere molti documenti con la posta elettronica, potreste addirittura trovarvi nella condizione di non ricevere più email. Ma niente paura, se volete sapere come liberare spazio su Gmail è questione di pochi passaggi, e scoprirete che d'ora in poi saprete gestire molto meglio il servizio di archiviazione di Google.

Con 15 GB a disposizione, non si può certo rinfacciare a Google di non essere generosa con i suoi utenti Gmail , ma c'è un problema: questi sono i Giga totali del vostro account Google, comprendenti Gmail, Drive, Foto e altre app.

Indice

Come verificare spazio Gmail

In questa pagina vedrete, in colori diversi, quali servizi Google usano il vostro spazio tra Google Drive , Google Foto e Gmail.

Cliccate su Gestisci il tuo account Google , poi a sinistra cliccate su Pagamenti e abbonamenti, e in centro scorrete in basso. Sotto Spazio di archiviazione dell'account vedrete lo spazio occupato dai vostri dati, ma se ci cliccate sopra avrete accesso a molte più informazioni. Cliccateci sopra.

Potete arrivare alla stessa pagina anche andando sulla pagina iniziale di Google , cliccare in alto a destra sul vostro avatar (se non avete effettuato l'accesso, cliccate prima su Accedi e inserite i vostri dati di accesso).

Ma come controllare lo spazio di archiviazione occupato da Gmail o altri servizi? Semplicissimo, per prima cosa andate alla pagina di Google One ed eventualmente effettuate l'accesso con il vostro account Google.

Questo vuol dire che i Giga che ottenete con Gmail non sono riservati alla posta elettronica, ma rappresentano il vostro spazio sul cloud disponibile su Google One , la piattaforma di archiviazione online della casa di Mountain View. Quindi qualunque file carichiate su Google Drive , foto su Google Foto e documenti creato con Documenti, Fogli o Presentazioni, intaccherà questa quantità ampia ma pur sempre limitata.

Come abbiamo anticipato in apertura, quando create un account Gmail, Google vi mette a disposizione 15 GB di spazio per le vostre email e allegati.

Se volete vedere lo spazio disponibile da app Gmail, avviate l'app e toccate il vostro avatar in alto a destra. Qui, sotto Gestisci il tuo account Google vedrete lo spazio di archiviazione occupato in percentuale su quello disponibile.

Per arrivarci, seguite gli stessi passaggi visti sopra ma andate alla dashboard di Drive invece che di Google One. Da lì, toccate il link Visualizza dettagli per vedere la ripartizione di quello che occupa maggiormente spazio.

Come vedete, in questo caso praticamente tutto lo spazio su Google One è occupato dai messaggi e dagli allegati di Gmail (in rosso).

Come liberare spazio su Gmail

Ora che avete stabilito come i vostri problemi di spazio siano dovuti a Gmail, vediamo come cancellare email o allegati che non ci servono per recuperare un po' di Giga. Il modo più semplice e veloce per effettuare queste operazioni è da computer, ma potete anche farlo da telefono, Android o iPhone.

Vediamo come.

Da computer

Se volete sapere come liberare spazio su Gmail da computer, avete due alternative a vostra disposizione, dalla pagina di Gmail o da quella di Google One. Vediamole entrambe.

Gmail

Se preferite operare da Gmail, andate alla pagina del servizio ed eventualmente effettuate l'accesso cliccando su Accedi in alto a destra e poi inserendo i vostri dati di accesso, email e password.

La prima cosa da fare è svuotare la cartella Spam e il Cestino, in modo da recuperare immediatamente spazio da contenuti che non ci interessano. Ricordiamo infatti che queste cartelle occupano spazio.

Per farlo, guardate il pannello di sinistra sulla pagina di Gmail e cliccate su Spam (se non vedete la voce, sotto Bozze cliccate su Altro e poi su Spam). Controllate che non ci siano email che potrebbero essere finite in questa sezione per errore, poi cliccate in alto a destra sulla voce Elimina tutti i messaggi spam adesso.

Ora a sinistra cliccate su Cestino e se volete liberare spazio su Gmail velocemente cliccate in alto a destra su Svuota il Cestino adesso. Se volete essere sicuri (l'operazione è irreversibile) e non rischiare di eliminare email importanti, potete scorrere pagina per pagina. In alto a destra vedere quante pagine ci sono sul Cestino. Cliccate in alto a sinistra sul quadratino per selezionare tutte le email di una pagina, poi cliccate su Seleziona tutte le [numero] conversazioni nel Cestino e scorrete per controllarle tutte, anche tra le pagine cliccando in alto a destra sulla freccia verso destra di fianco a 1-50 di [numero]. Infine cliccate su Elimina definitivamente. Il processo è piuttosto lungo e noioso, quindi dipende da voi se valga o meno la pena (il più delle volte non ne vale la pena).

Ma non siamo solo all'inizio. La vostra casella di posta elettronica è piena di email che non vi servono, come mailing list, messaggi di rivenditori e molto altro.

Cliccate in alto sul campo di ricerca e inserite la scritta

annulla iscrizione

poi premete Invio.

In genere le email automatiche, che sono quelle che ci interessano di meno, contengono in fondo questa voce. Ma così facendo potremmo non intercettare tutte le email automatiche. Gmail offre un comodo strumento di selezione delle email, differenziandole per Principale, Promozioni e Social. In genere le email che finiscono in Promozioni sono quelle automatiche.

Potete selezionare anche queste scrivendo nel campo di ricerca:

"annulla iscrizione" OR category:promotions

Poi premete Invio. Così facendo vedrete tutte le email promozionali nella vostra casella di posta, che probabilmente contribuiscono alla maggior parte della posta indesiderata.