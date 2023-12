Come mettere Disney Plus su TV

Avete finalmente deciso di abbonarvi a Disney Plus? Come darvi torto: con il suo catalogo di film Walt Disney per bambini oltre ai contenuti Marvel, Star Wars, National Geographic e 20th Century Fox (ch3 offrono I Simpson, per esempio), la piattaforma è una delle più interessanti nel panorama dello streaming video. Tanto che in poco tempo ha guadagnato un'importante quota di mercato anche in Italia, insidiando addirittura mostri sacri come Netflix e Prime Video.

Ma a questo punto si pone un problema, in quanto anche se il servizio è accessibile da diversi dispositivi, la maggior parte del tempo lo sfrutterete in salotto con la famiglia. Come mettere quindi Disney Plus alla TV?

Andiamo a scoprirlo, sia nel caso possiate utilizzarlo con una smart TV, sia che dobbiate installare l'app su un dispositivo connesso come Chromecast, Fire TV Stick o altri. Ma prima di approfondire questo argomento, non scordatevi di dare un occhio alla nostra guida su come creare un account Disney Plus.