Gli utenti possono ora fissare fino a 3 conversazioni in cima alla casella dei messaggi diretti . Questo significa che potrete mantenere le chat più importanti facilmente accessibili, senza doverle cercare ogni volta. In questa guida, scopriremo come mettere in evidenza un DM su Instagram .

Instagram, cosa sono i DM?

I DM ("Direct Messages") su Instagram sono un modo per inviare messaggi privati tra utenti sulla piattaforma. Questi messaggi possono includere testo, foto, video, sticker e molto altro. Questo strumento è diventato una componente essenziale della comunicazione su Instagram, permettendo alle persone di connettersi e interagire in modo più personale e diretto.

Inviare un DM su Instagram

Come effettuare l'accesso a Instagram, l'applicazione di social networking che permette agli utenti di condividere foto e video sia pubblicamente che privatamente: accedere con nome utente/numero/e-mail e password (1), la voce "Password dimenticata" per ripristinare la password (2) e il pulsante "Crea nuovo account" (3).

Toccate l' icona dell'aeroplano di carta nell'angolo in alto a destra della schermata principale per accedere alla vostra casella di posta.

Per inviare un nuovo messaggio, toccate il simbolo del "+" o "Scrivi" nell'angolo in alto a destra. Digitate il nome dell'utente a cui vorreste inviare un messaggio nella barra di ricerca in alto. Quando appare il profilo desiderato, toccatelo per selezionarlo. Potete anche selezionare più destinatari per creare un gruppo.