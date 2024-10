Come mettere il Face ID su App Store

Il tuo iPhone o iPad è dotato di un ottimo strumento che ti consente di sbloccarlo velocemente ma con la massima sicurezza, il Face ID. Si tratta di un sistema di riconoscimento biometrico basato sul riconoscimento facciale attraverso uno scanner 3D, che nei modelli più recenti ha sostituito il Touch ID. Forse però non sai che questo sistema può essere utilizzato anche per accedere ai tuoi account o effettuare acquisti, anche sull'App Store. Vediamo quindi come mettere Face ID su App Store, in modo da poter gestire i download di app in maniera più sicura. Questo sistema infatti ci garantisce che a ogni acquisto il marketplace della mela richieda conferma della nostra identità. E senza dover immettere una scomoda password ma semplicemente con il riconoscimento biometrico.

Cos'è il Face ID

Face ID è un sistema di riconoscimento facciale di autenticazione biometrica progettato e sviluppato da Apple per iPhone e iPad Pro. Cos'è e come funziona Face ID Il sistema, introdotto con iPhone X nel 2017 al posto del Touch ID (che sfrutta il riconoscimento delle impronte), è stato implementato su tutti gli iPhone al di fuori dei modelli SE e su tutti i modelli iPad Pro dal 2018 in poi. Il sensore di riconoscimento facciale è inserito in un sistema chiamato TrueDepth composto da più parti: un Dot Projector , che proietta una griglia di più di 30.000 punti a infrarossi sul viso di un utente

, che proietta una griglia di più di 30.000 punti a infrarossi sul viso di un utente un Flood Illuminator (emettitore di luce a infrarossi) che emette una luce a infrarossi sul viso

(emettitore di luce a infrarossi) che emette una luce a infrarossi sul viso una telecamera a infrarossi, che scatta un'immagine a infrarossi dell'utente, legge il motivo risultante e genera una mappa facciale 3D Questa mappa viene inviate al Secure Enclave nel chip del dispositivo per confermare una corrispondenza con il volto del proprietario. Sicurezza del Face ID La probabilità che una persona qualunque possa sbloccare il tuo iPhone o iPad utilizzando Face ID è inferiore a 1 su 1.000.000, indipendentemente dal fatto che tu stia indossando o meno una mascherina. Come protezione aggiuntiva, il Face ID consente solo cinque tentativi di corrispondenza non riusciti prima che sia richiesto un codice di accesso. A cosa serve il Face ID Il Face ID può essere utilizzato per tutte quelle operazioni che richiedono la conferma dell'identità dell'utente, come: sbloccare un dispositivo

effettuare pagamenti

accedere a dati sensibili

fornire tracciamento dettagliato dell'espressione facciale per Animoji

tracciamento della testa a sei gradi di libertà (6DOF)

tracciamento degli occhi

blocco di app specifiche (iOS 18 e successivi) Dispositivi supportati Ecco i dispositivi su cui è presente il Face ID. Su tutti gli altri, troverai il Touch ID. Elenco degli iPhone con Face ID: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X Elenco degli iPad con Face ID: iPad Pro 12,9 pollici (da 3a generazione)

iPad Pro 11 pollici (da 1a generazione)

Come configurare il Face ID

Se non l'hai ancora fatto, devi prima di tutto configurare il Face ID sul tuo iPhone o iPad. Informazioni preliminari Per procedere, assicurati che il modulo TrueDepth sull'iPhone o sull'iPad non sia coperto, e che il tuo viso sia libero da maschere facciali o anche da occhiali (puoi configurarli in seguito). Tieni presente che da iPhone 12 e successivi (con iOS 15.4 e successivi) puoi anche usare Face ID con le mascherine. Inoltre Face ID funziona meglio quando il tuo iPhone o iPad si trova a circa 25 - 50 cm dal tuo viso. Come configurare Face ID Adesso vai nelle Impostazioni del tuo iPhone o iPad (l'icona a forma di ingranaggio nella Home del dispositivo), tocca Face ID e codice. Se richiesto, inserisci il tuo codice di accesso (quello che usi per sbloccare l'iPhone o l'iPad). Se non hai impostato un codice di accesso, ti verrà chiesto di crearne uno da utilizzare come modo alternativo per verificare la tua identità. Adesso tocca Imposta Face ID. Tieni il dispositivo in verticale (a meno che non sia un iPad Pro 2024, che ha la fotocamera lungo il lato orizzontale), posiziona il viso di fronte al dispositivo, quindi tocca Inizia. Posiziona il viso all'interno della cornice e muovi la testa come indicato per completare il cerchio (ci sono delle Opzioni di accessibilità per chi non dovesse riuscire a muovere la testa). Terminata la prima scansione Face ID, tocca Continua, poi dovrai ripetere la procedura una seconda volta. Tocca Fine e il Face ID è stato impostato. Opzioni A questo punto puoi attivare alcune opzioni nella pagina Face ID e codice. Per un ulteriore livello di sicurezza, attiva l'interruttore di fianco a Richiedi di guardare verso Face ID e a Rilevamento sguardo. Su iPhone, puoi attivare l'opzione Usa Face ID con la mascherina, per usare il Face ID anche indossando una mascherina. Se usi gli occhiali (anche da sole) puoi toccare l'opzione Aggiungi occhiali ed effettuare una nuova scansione del volto in modo da sbloccare il telefono anche con gli occhiali. Ricordati che se hai attivato Protezione del dispositivo rubato dovrai aspettare un'ora. Infine, se vuoi configurare un aspetto alternativo (per esempio un'altra persona), tocca Configura un aspetto alternativo ed effettua una nuova scansione.

Come impostare il Face ID su App Store per acquistare app e giochi

Apple consente di impostare sull'App Store una password per ogni acquisto o richiedere una password ogni 15 minuti. Ovviamente, se hai impostato il Face ID non avrai bisogno di inserire ogni volta la password, ma ti basterà guardare lo schermo del tuo telefono o iPad. Come impostare il Face ID sull'App Store Se vuoi impostare il Face ID sull'App Store per verificare la tua identità prima di scaricare o acquistare contenuti (vale anche su iTunes Store e Book Store), vai nelle Impostazioni del dispositivo Qui tocca Face ID e codice e inserisci il codice di sblocco. Adesso attiva l'interruttore di fianco a iTunes Store e App Store. Come usare il Face ID per approvare un acquisto su App Store Una volta impostata questa opzione, puoi usare il Face ID per approvare un acquisto sull'App Store (o sull'iTunes Store). Apri l'App Store (iTunes Store o Book Store), cerca per esempio un'app e toccala. Adesso tocca Ottieni e ti verrà indicato di seguire una procedura: tocca due volte il tasto laterale, poi guarda lo schermo del tuo iPhone o iPad. Sullo schermo verranno visualizzati la scritta Fine e un segno di spunta. Questa funzione è attiva sia per i contenuti gratuiti che per quelli a pagamento. Come usare una password per approvare gli acquisti su App Store Se non vuoi usare il Face ID per approvare gli acquisti su App Store, o semplicemente non vuoi attivare una funzione di sicurezza per i download gratuiti, puoi indicare di inserire la password del tuo ID Apple. In questo caso, puoi scegliere quanto spesso vuoi inserire la tua password: Richiedi sempre: ogni volta che fai un acquisto, ti verrà chiesto di inserire la password, anche se hai effettuato l'accesso al tuo account Apple.

Richiedi dopo 15 minuti: se hai inserito la tua password negli ultimi 15 minuti, non ti verrà chiesto di inserire nuovamente la password. Prima di procedere, assicurati di non aver attivato il Face ID per approvare gli acquisti, altrimenti non troverai l'opzione. Vai nelle Impostazioni del dispositivo, tocca il tuo nome in alto e seleziona File multimediali e acquisti. Tocca Impostazioni password e seleziona l'impostazione che preferisci. Se non vuoi che ti venga richiesta la password per i download gratuiti, lascia disattivato l'interruttore in basso di fianco a Richiedi password, sotto la voce Download gratuiti. Se non vuoi inserire una password quando scarichi articoli gratuiti, segui i passaggi seguenti e disattiva la protezione con password per gli articoli gratuiti.