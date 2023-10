Google Maps non è solo un incredibile navigatore, ma è uno degli strumenti più utili per trovare nuovi luoghi da visitare, i migliori ristoranti o anche le aree con il traffico più intenso durante le ore di punta. Ma come personalizzare le mappe in modo da avere sempre sotto mano i propri luoghi preferiti? È per questo che potrebbe interessarvi sapere come mettere e togliere etichette su Google Maps, da computer o telefono. Le etichette sono infatti un modo per rendere le mappe di Google Maps le proprie mappe, sia per la propria città che per segnarvi i posti da visitare durante un viaggio. Andiamo a vedere come funzionano, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come nascondere la propria casa da Google Maps.

Cosa sono le etichette su Google Maps

Quando aprite l'app Google Maps, trovate una mappa centrata sulla vostra posizione, e tutto intorno una serie di segnaposti che indicano i luoghi di interesse, che siano ristoranti, musei, attrazioni o attività commerciali di vario tipo. Queste sono le etichette: punti che vengono mostrati su Google Maps per aiutare gli utenti a orientarsi in una zona. Secondo Google, "Le etichette dei luoghi sono una caratteristica di Google Maps che consente di mostrare contenuti come punti di riferimento, aziende e attrazioni turistiche sui nostri dati della mappa di base". Ma su Maps non troverete tutte le attività, e infatti le etichette dei luoghi mostrate sono determinate da un algoritmo in base a un certo numero di fattori. La scelta in base alla quale vengono mostrate dipende si basa infatti sulla precisione delle informazioni, la presenza di un sito Web dell'attività (molto importante), il numero di recensioni, la presenza di una descrizione e la ricchezza di contenuti che la riguardano. Google mostra le etichette dei luoghi solo per alcune attrazioni o attività perché semplicemente non c'è spazio per tutte, e infatti se ingrandite la mappa vedrete comparire più etichette che prima non c'erano. Ma la notizia positiva è che non siete limitati alle etichette che vi vengono proposte dall'app: Google vi offrirà automaticamente alcune etichette come Casa o Lavoro, ma potete crearne di vostre in modo da taggare i luoghi e poterli riconoscere o ritrovare più velocemente. E le etichette possono essere raccolte in elenchi organizzati, il che vi consentirà, quando cercate un luogo, di evitare di inserire nome o indirizzo, ma semplicemente cercare l'etichetta e sceglierla all'interno dell'elenco. Chiarito questo punto, andiamo a vedere come creare, modificare ed eliminare le etichette, oltre a capire come fare se non volessimo vederle affatto.

Come mettere etichette su Google Maps

Volete aggiungere dei luoghi che vi interessano sulla mappa di Google Maps? Le etichette sono la soluzione ideale: vi permettono di avere sempre a disposizione luoghi salvati sulla mappa, nei suggerimenti di ricerca, in Salvati e in Google Foto. Prima di procedere però tenete presente che per mettere un'etichetta a un luogo dovete avere attiva l'opzione Attività web e app. Questa è attiva per impostazione predefinita per il vostro account Google, ma è sempre bene controllare, in caso vogliate usare le etichette su Maps. Per farlo, da computer andate su Gestore attività ed eventualmente effettuate l'accesso con il vostro account Google (lo stesso che usate su Google Maps). Sotto, alla voce Attività web e app, assicuratevi che l'interruttore sia su ON. In caso non lo sia, cliccate sulla voce Attiva. Se invece volete agire da telefono, in caso abbiate un iPhone seguite la procedura appena descritta da computer, ovvero usando il browser, mentre da Android toccate l'icona delle impostazioni (dalla Home, dal cassetto delle app o dopo aver abbassato due volte la tendina delle notifiche). Qui toccate Google e poi la voce Gestisci il tuo account Google. Si aprirà la schermata di Account Google: toccate la scheda in alto Dati e privacy, poi individuate Attività web e app e se è su In pausa, toccatela e nella pagina seguente toccate il pulsante Attiva. Chiarito questo aspetto, andiamo a vedere come mettere un'etichetta, da computer o telefono. Su PC Per mettere un'etichetta su Google Maps su computer, Windows o Mac che sia, andate alla pagina di Google Maps ed eventualmente cliccate in alto a destra sul pulsante Accedi e inserite i vostri dati di accesso del vostro account Google, email e password. Inserite nel campo di ricerca in alto. sinistra un indirizzo che vi interessa, o il nome di un luogo, che sceglierete dall'elenco di proposte. La mappa si centrerà su questo punto, e a sinistra apparirà un pannello con le informazioni relative a quel luogo. In questo pannello, scorrete verso il basso e cliccate sulla voce Aggiungi un'etichetta.

Inserite un nome per l'etichetta e toccate [nome etichetta] Aggiungi un'etichetta. In basso apparirà il messaggio Creata etichetta [nome etichetta]. Ora per trovare un luogo etichettato sulla mappa basta aprire Google Maps e in alto a sinistra cliccare sull'icona con tre linee orizzontali. A questo punto cliccate su Salvati e sulla scheda Etichettati. Qui troverete tutti i luoghi che avete etichettato (ci saranno quelli preimpostati Casa e Lavoro, oltre a quelli che avete aggiunto). Cliccate sul luogo per centrarlo sulla mappa. In alternativa alle etichette, Maps vi consente anche di salvare un luogo in una lista. Per farlo, individuate un luogo sulla mappa e poi a sinistra cliccate su Salva. Ora scegliete se aggiungere il posto a una lista presente (Preferiti, Da visitare, Piani di viaggio o Luoghi speciali), oppure createne una cliccando sulla voce "+ Nuovo elenco". In questo caso date un nome all'elenco - per esempio Musei (avete 40 caratteri disponibili) - e cliccate su Crea. Per recuperare l'elenco e il luogo salvato cliccate in alto a sinistra sull'icona con tre lineette, poi selezionate Salvati e sotto Elenchi individuate l'elenco in cui avete salvato il luogo. Cliccateci sopra e troverete il luogo che avete salvato. Per ogni elenco potete aggiungere una descrizione e decidere se renderlo Privato, Condiviso o Pubblico e per ogni luogo potete aggiungere una nota. Su telefono La stessa procedura si può effettuare da app per dispositivi mobili, Android o iPhone / iPad. Nel caso di questi ultimi, assicuratevi di averla installata da App Store e di aver effettuato l'accesso con il vostro account Google. Avviate Google Maps e cercate un indirizzo o un luogo toccando il campo di ricerca in alto e dopo aver digitato il posto selezionando quello corretto dai risultati. In alternativa, scorrete sulla mappa con il dito, eventualmente allargandola (o stringendola) con due dita e toccate e tenete premuto un luogo di vostro interesse. In basso, toccate il nome del luogo. Se si tratta di un'attività o un luogo di interesse, toccate i tre puntini in alto a destra e poi selezionate Aggiungi etichetta. Nella pagina successiva, inserite il nome dell'etichetta, poi toccate Fine in alto a destra o Aggiungi etichetta sotto. Altrimenti, toccate semplicemente Etichetta e poi datele un nome.

Se avete dei contatti Google, potrebbero apparire come suggerimenti mentre aggiungete un'etichetta Una volta creata un'etichetta, potete ritrovarla toccando in basso la scheda Salvati, poi toccate Etichettati e toccate l'etichetta da visualizzare sulla mappa. Se invece volete salvare un luogo, la procedura è leggermente diversa. Cercatene uno sulla mappa o inserite un nome o un indirizzo nel campo di ricerca, poi in basso scorrete verso sinistra le schede a forma di pillola sotto al nome (quelle con Indicazioni, Avvia, Biglietti e altro) e toccate Salva. Decidete se aggiungere il luogo a un elenco presente o createne uno. Nel primo caso, selezionate l'elenco e in basso toccate Fine, mentre nel secondo cliccate in alto su Nuovo elenco, poi nella pagina successiva inserite un nome all'elenco, aggiungete (se volete) una descrizione e poi decidete se renderlo Privato, in modo che possiate visualizzarlo solo voi, Condiviso, per condividerlo con altri utenti, o Pubblico, per mostrarlo pubblicamente con il vostro nome e immagine di profilo. Poi cliccate in alto a destra su Crea. Per trovare i luoghi salvati, toccate in basso sulla scheda Salvati e toccate il nome dell'elenco, poi al suo interno troverete il luogo salvato.

Come togliere etichette su Google Maps

Le etichette sono comode, ma magari le avete create per un'occasione, un viaggio o una necessità temporanea. In questo caso, potete eliminarle dal vostro elenco. Scopriamo come fare, da PC o telefono. Su PC Se volete sapere come togliere un'etichetta da computer, Mac o Windows, andate sul sito di Google Maps ed eventualmente effettuate l'accesso con la vostra email e password dopo aver cliccato in alto a destra su Accedi. In alto a sinistra, cliccate sull'icona con tre linee orizzontali, poi cliccate su Salvati. Cliccate su Etichettati e a destra del luogo etichettato cliccate sull'icona con tre puntini, poi cliccate su Rimuovi indirizzo.

Per eliminare un luogo salvato, la procedura è la stessa, ma dopo aver cliccato in alto sinistra sull'icona con tre linee orizzontali e selezionato Salvati, cliccate su Elenchi. Qui cliccate sull'elenco che avete creato o in cui avete salvato un luogo, poi cliccate sull'icona a tre puntini alla sua destra e selezionate la voce Elimina elenco (se volete eliminare l'elenco), oppure su Modifica elenco e cliccate sull'icona a forma di "x" a destra del luogo salvato. Su telefono Togliere un'etichetta di Google Maps dal telefono, Android o iPhone, è una procedura molto simile. Per farlo, avviate l'app, poi toccate in basso la scheda Salvati e toccate la scheda Etichettati. Qui, toccate i tre puntini di fianco all'etichetta da togliere e selezionate la voce Rimuovi etichetta.

Vedrete il messaggio "L'etichetta è stata rimossa", e se avete sbagliato toccate Annulla. In caso invece vogliate eliminare un luogo salvato, toccate Salvati, poi l'elenco in cui avete salvato il luogo. Toccate l'icona con tre puntini di fianco al luogo e poi selezionate Rimuovi.

Come modificare etichette su Google Maps

Google Maps non vi consente solo di mettere e togliere le etichette, ma anche di modificarle. Vediamo come fare, da PC o app per dispositivi mobili. Su PC Se volete modificare un'etichetta su Google Maps su PC, Mac o Windows che sia, andate sul sito di Google Maps ed eventualmente cliccate a destra su Accedi per effettuare l'accesso. In questo caso, inserite email e password come indicato. Successivamente, cliccate in alto a sinistra sull'icona con tre linee orizzontali e selezionate la voce Salvati. Qui, cliccate su Etichette e cliccate sull'etichetta da modificare. Nel pannello di sinistra, scorrete in basso fino alla voce Etichetta. Passateci sopra con il cursore del mouse e cliccate sull'icona a forma di matita, poi cliccate in alto sul nome e quando avete finito cliccate subito sotto su [nome etichetta] Modifica l'etichetta.

Per modificare un luogo salvato, cliccate in alto sinistra sull'icona con tre linee orizzontali e selezionate Salvati. Ora cliccate su Elenchi e selezionate l'elenco che avete creato o in cui avete salvato un luogo, poi cliccate sull'icona a tre puntini alla sua destra e selezionate la voce Modifica elenco. Ora cambiate nome, aggiungete luoghi o scrivete qualcosa sui luoghi. Se volete cambiare la visibilità, cliccate su Opzioni di condivisione dopo aver selezionato i tre puntini e scegliete tra Pubblico, Condiviso e Privato. Su telefono Per modificare un'etichetta di Google Maps dall'app, apritela, da Android o iPhone, e toccate in basso la scheda Salvati. Poi toccate etichettati e toccate l'etichetta da modificare. Toccate il nome del luogo (o il suo indirizzo) in basso e toccate Etichetta oppure, se si tratta di un'attività o di un luogo di interesse, toccate in alto a destra i tre puntini e selezionate la voce Modifica l'etichetta. Cambiate il nome dell'etichetta e toccate Fine in alto a destra. Se invece volete modificare un luogo salvato, toccate Salvati nell'app, poi toccate una voce dell'elenco. Qui toccate l'icona con tre puntini in alto a destra e selezionate Modifica elenco. Scegliete se eliminare un luogo salvato toccando l'icona con la "x" alla destra del nome, poi toccate Salva in alto a destra.

Come non visualizzare etichette su Google Maps

Volete sapere come non vedere le etichette su Google Maps? Purtroppo l'app vi consente di eliminare le vostre etichette, ma non di nascondere quelle dei luoghi o delle attività. Un'alternativa è vedere la mappa da satellite. Per farlo, andate sul sito di Google Maps, poi cliccate in basso a sinistra su Livelli. Qui cliccate su Altro. In questa finestra, vedrete che la voce Etichette non può essere deselezionata. Cliccate su Satellite, sotto Tipo di mappa, e deselezionate Etichette.

Non potete nascondere le etichette di Google senza nasconderle tutte, comprese quelle personalizzate, ma potete nascondere le vostre etichette personalizzate usando la modalità di navigazione in incognito. In questo modo non dovrete cancellarle. Per farlo, avviate il browser, poi cliccate in alto a destra (per esempio su Chrome) sui tre puntini e cliccate su Nuova finestra di navigazione in incognito. Andate sul sito di Google Maps e navigate normalmente: ora vedrete le etichette ma non le vostre che avete creato. Se avete bisogno di un maggiore controllo su quello che appare sulla mappa, potete crearne una personalizzata utilizzando l'app Map Style di Google, ma dovrete fare uno screenshot della mappa perché è uno strumento per sviluppatori o aziende. Recentemente, Google ha eseguito l'aggiornamento allo stile delle mappe basato su cloud per aziende e sviluppatori, ma è ancora possibile utilizzare la procedura legacy. In questa pagina, in basso cliccate su Use the legacy JSON styling wizard. Navigate sull'area che vi interessa o in alto a destra inserite il nome di una città o un indirizzo. A sinistra, vedrete tre cursori. Landmarks sono i nomi dei luoghi, Labels sono le etichette. Abbassateli secondo la vostra necessità.

In basso a sinistra cliccate su More options per accedere alle impostazioni avanzate (ma non è necessario). Quando avete finito, dovrete fare uno screenshot della mappa se volete usarla. Purtroppo le stesse operazioni, a meno che non le facciate da browser, non si possono effettuare dall'app Google Maps per telefono.

