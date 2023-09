Come mettere una password a una cartella su Windows

Vi ritrovate a dover condividere il vostro computer con più persone? Magari a casa con i vostri familiari, oppure in ufficio con più colleghi. Probabilmente avrete dei documenti, delle foto, o in generale dei file, che non volete condividere con nessuno. Se vi rivedere in questa circostanza allora dovete sapere che c'è un modo per tutelare la vostra privacy e "proteggere" i vostri file da chi non è autorizzato a vederli. Siete curiosi di sapere in che modo? La soluzione che vi proponiamo oggi, in questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi, è tramite una cartella con password. Esatto, avete capito bene, potrete impostare una password di sicurezza a una vostra cartella, in modo che solo voi (o chi conosce la parola chiave) possa aprirla e visualizzare il contenuto.

Se vi interessa questo metodo allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura dei paragrafi che seguono.

Qui troverete la spiegazione dettagliata di come fare. Anche se non siete degli esperti di PC e di informatica non vi preoccupate. Con le nostre istruzioni riuscirete nel giro di poco a creare una cartella con password. Seguite le nostre istruzioni mentre ve le illustriamo, in questo modo riuscirete nell'intento di mettere password cartella senza commettere alcun errore e senza rischiare di dover ripetere la procedura dall'inizio.