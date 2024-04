Come mettere un widget meteo sullo smartphone

Lo scopo di questo articolo consiste proprio nel conoscere in anticipo il tipo di giornata alle porte. Sarà di puro sole, colpita da fitte piogge o ventosa? Quali saranno i limiti massimi e minimi di temperatura? Delle domande che ottengono immediata risposta, senza procedure troppo tecniche e, quindi, complesse per un'utente medio.

Indice

Che cos’è un widget meteo?

Come aggiungere un widget meteo sul tuo smartphone

In merito, invece, ai "gioiellini" di casa Apple l'arrivo dei widget risale alla realizzazione dell'SO iOS 12 , nel settembre 2018. Il netto ritardo è dipeso da un approccio più controllato allo sviluppo, mentre Google ha puntato su un sistema open-source, tradotto in maggiore libertà di esplorare e implementare nuove features, compresi, appunto, i widget.

Fortunatamente, i requisiti minimi imposti dai widget sono molto generosi, al punto da consentirne la fruizione pure a chi dispone di vecchi telefonini. Per quanto riguarda Android , pioniere del genere, l'avvento risale addirittura alla versione 4.2 Jelly Bean , la decima in assoluto, rilasciata nella lontana estate del 2012.

In che modo integrare un widget meteo su smartphone Android

Per usufruirne su Android gli step da osservare sono ridotti al minimo:

• Apri l'app Google sul dispositivo: per verificare di aver eseguito l'accesso all'account tocca l'immagine del profilo o l'iniziale del tuo nome, in alto a destra. Se non trovi l'account, provvedi ad aggiungerlo

• Accertati di aver abilitato "Attività web e app" e "Discover" nelle impostazioni

• Nel widget Meteo scorri verso sinistra

• Clicca sul pulsante "Personalizza", contrassegnato da un'icona a forma di penna

• Tocca il pulsante "+" accanto al widget meteo per aggiungerlo alla libreria. Se lo desideri, hai modo di trascinarlo nella posizione desiderata.

• Seleziona "Fine" o fai scorrere verso l'alto così da confermare la modifica

Per rimuovere il widget tieni premuto sulla schermata Home del display vuota: a un certo punto appariranno i pulsanti di personalizzazione. Fai tap sull'icona (-) di colore rosso e, nel riquadro che ti appare, su "Rimuovi widget".

Nei device di vecchia generazione potrebbe cambiare un po' la procedura, con l'icona che andrà trascinata verso il tasto "Rimuovi" oppure al fondo della home.