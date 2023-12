Come misurare la velocità di connessione

Inoltre, vi consigliamo di provare subito questi metodi, in modo tale da poter ottenere subito il dato che vi serve, senza dover attendere oltre. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Avete un Wi-Fi in casa e avete la necessità di sapere qual è la velocità di connessione ? Magari state vedendo un film su una piattaforma di streaming e le immagini si bloccano per il caricamento. Dunque, in questo caso probabilmente vi starete chiedendo se la velocità di connessione è sufficiente a supportare le vostre attività in rete. Oppure può essere che stiate per iniziare un nuovo lavoro da casa e vi hanno chiesto di verificare questo dato per vedere se la vostra connessione supporta i programmi che utilizzarete. Se non sapete come fare per misurare velocità di connessione e state cercando informazioni in rete, dovete sapere che vi trovate nel posto giusto in quanto vi stiamo per spiegare come si fa. Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora prendetevi un po' di tempo per questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi.

Indice

Misurare la velocità di connessione con Google

Il risultato verrà calcolato in Megabit al secondo (Mbps) . Al termine vedrete varie informazioni sullo schermo: Mbps in download e in upload, l'ubicazione del server usato per il test e la latenza . Inoltre, ci sarà anche una piccola descrizione come ad esempio: "La tua connessione a Internet è molto veloce". Vi verrà anche indicato il tipo di attività che potrete svolgere senza problemi, come ad esempio: "La connessione Internet in uso dovrebbe supportare la riproduzione in streaming di video HD, le videoconferenze e i giochi su più dispositivi contemporaneamente".

Il primo metodo di cui vi parliamo prevede l'uso del motore di ricerca più noto e utilizzato: Google . Per procedere dovrete avviare il browser con cui navigate in rete di solito e andare sulla pagina principale di Google . Fate clic nel campo di ricerca e scrivete Internet speed test . Premete il tasto Invio della tastiera e vedrete subito comparire in cima ai risultati un riquadro dal titolo Test della velocità di Internet . Troverete due paragrafi con informazioni varie e in basso a destra il tasto in azzurro Esegui test della velocità . Cliccateci su e vedrete comparire una nuova finestra che mostra l'andamento del test.

Misurare velocità di connessione con Speedtest

Il secondo metodo da utilizzare per misurare la velocità di connessione, è Speedtest. È uno dei servizi più famosi e utilizzati per questo scopo, disponibile per gli utenti in rete. Per utilizzarlo dovrete avviare il browser che usate di solito per la navigazione sul web. Poi dovete andare sulla pagina principale di Speedtest e, una volta qui, non vi resta che fare clic sul tasto Vai.

Ecco che darete così il via all'operazione di misurazione della velocità di connessione. Potrete usare questo servizio sia da computer, che da smartphone. Alla fine del calcolo potrete vedere la velocità di caricamento e di scaricamento, i tempi di ping e, appunto, la velocità di connessione, su un'unica schermata. Potrete anche vedere dov'è localizzato il server e scegliere se vedere la velocità in Mbps o in Kbps.