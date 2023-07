Come mixare le canzoni con le app

Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare ai paragrafi che seguono. Qui troverete delle app che potrete utilizzare e delle informazioni sul loro funzionamento. Nel giro di poco riuscirete a mixare le canzoni che preferite direttamente dal vostro dispositivo mobile . Inoltre, vi consigliamo di scaricare e provare subito le app consigliate, in modo da capire come funzionano e quella che più preferite.

Vi piace la musica e vi volete dilettare a mixare canzoni per creare dei pezzi vostri? Se non sapete proprio da dove iniziare, allora dobbiamo dirvi che vi trovate nel posto giusto in quanto vi stiamo per spiegare come si fa. In questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi troverete tutte le informazioni necessarie per mixare le canzoni e le app da scaricare e utilizzare . Anche se non siete degli esperti di applicazioni e di tecnologia, non vi preoccupate. Con le nostre istruzioni riuscirete nell'intento senza grandi sforzi.

Indice

edjing Mix

La prima alternativa che vi presentiamo si chiama edjing Mix, un'applicazione disponibile sia per Android che per iOS e che, quindi, potrete scaricare dal Play Store o dall'App Store. Si tratta di un'opzione con un'interfaccia piuttosto semplice, dotata anche di una guida con delle istruzioni chiare per chi ci si approccia per la prima volta. C'è una versione gratuita e una Premium al costo di 7,99 euro a settimana che dà accesso a più funzioni ed elimina la pubblicità in app. Una volta scaricata potrete avviarla con un clic sulla sua icona e premete il tasto con la nota musicale per caricare le canzoni sul deck A e sul deck B. Potrete scegliere delle canzoni che sono presenti sul vostro dispositivo (con un clic sul menù laterale e premendo la voce Locale) o quelle nella stessa applicazione, che presenta una libreria con più di 50 milioni di pezzi.

Sulla parte laterale troverete l'apposita sezione per il mix, si tratta dei piatti scratch presenti per entrambi i brani, con i relativi effetti che potrete applicare. Potete dare sfogo alla vostra creatività per modificarli e mixarli a vostro piacimento, sfruttando i numerosi effetti tipici di alcune tendenze musicali, aggiungere rumori, lavorare con la saturazione e molto altro. Per registrare i mix dovrete fare tap sul comando REC che vedrete in alto.