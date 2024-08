Come si fa a modificare un documento su iPhone?

Per apportare modifiche a un documento su iPhone , è necessario utilizzare un'applicazione specifica, che dipende logicamente dal tipo di file sul quale si intende lavorare. Il sistema operativo mobile iOS integra una suite proprietaria per tali scopi (si pensi, per esempio, Pages ), ma è possibile scaricare app di terze parti tramite l' App Store di Apple.

A differenza del computer o del tablet, modificare un documento su iPhone può risultare scomodo a causa della ridotta dimensione dello schermo del dispositivo. Ma se ci troviamo fuori casa, si ha una urgenza e, magari, il file in questione non richiede variazioni troppo complicate, ecco che lo smartphone costituisce un prezioso alleato per la produttività.

Indice

Come modificare un documento in PDF su iPhone?

Vediamo, adesso, come si fa ad unire più file PDF in un unico file PDF su iPhone . L'app File permette una tale modifica, a patto che tutti i PDF siano memorizzati nel cloud o direttamente nello spazio di archiviazione del dispositivo

Immaginiamo di dover evidenziare una parte di testo che dovremo inserire successivamente in un documento di testo che stiamo preparando. L'app File integra un comodo righello per tracciare linee dritte, nonché diversi pennarelli e penne per distinguere più parti di testo. Ecco come fare.

Per le operazioni di uso comune potete sfruttare l'app proprietaria File (su cui abbiamo dedicato un articolo di approfondimento ), ma per le modifiche più complesse potete sempre rivolgervi ad applicazioni di terze parti, gratuite e a pagamento (in tal senso, vi invitiamo a recuperare la nostra guida sui migliori programmi per modificare PDF su iPhone ).

Vi abbiamo già spiegato come modificare un PDF su iPhone e in questo paragrafo tratteremo alcune delle funzioni più utilizzate e che ben si addicono alle variazioni "al volo" che è possibile effettuare tramite il "melafonino".

Come si modifica un documento di testo su iPhone?

Se il destinatario non utilizza la suite di Apple, è possibile convertire un documento su iPhone in Word .

Una delle modifiche più ricorrenti di un documento consiste nell' inserire collegamenti ipertestuali per rimandare a pagine web, e-mail, segnalibri e molto altro. È possibile persino inserire un numero di telefono, ad esempio dell'azienda o della persona, per chiamare quel numero una volta fatto tap su di esso.

Tale app offre al suo interno varie funzionalità di base, ma per le operazioni più complesse è possibile rivolgersi a soluzioni come, ad esempio, la suite Office di Microsoft.

Si può modificare un foglio Excel su iPhone?

Numbers, Excel o Fogli Google: sono questi i tre programmi più comuni per modificare Excel su iPhone. Il primo è già integrato direttamente in iOS, mentre gli altri due possono essere scaricati gratuitamente tramite l'App Store.

Il funzionamento dipende dal tipo di programma in uso. Per compilare le celle presenti nel foglio di calcolo, è sufficiente generalmente eseguire un doppio tap sulla cella in questione per aprire la tastiera virtuale dello smartphone. Una volta inseriti i dati, potete formattare il testo tramite le funzioni apposite poste in calce al programma: è possibile, per esempio, apportare variazioni al font, al colore, alle dimensioni dei caratteri e, finanche, modificare la formattazione delle celle, cambiandone stile, colore, dimensioni e formato.

E se volessimo inserire formule in un documento Excel su iPhone? Nessun problema.

Su Microsoft Excel, ad esempio, vi basterà premere sul pulsante con la "A" e la matita, pigiare sulla voce Home nel menu che si apre e selezionare la dicitura Formule. L'app mostrerà alcune delle formule più utilizzate: Logiche, Testo, data e ora, e via discorrendo. Selezionate la tipologia di vostro interesse e utilizzatela per come è riportata, avendo cura di sostituire le informazioni predefinite della formula con i valori o le celle presenti nel documento da modificare.