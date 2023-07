Come modificare messaggi su WhatsApp

La popolare piattaforma controllata da Meta si adegua, così, ad altre concorrenti come Telegram , Signal e iMessage , che già da tempo possono contare su una funzionalità analoga. Ma come si fa a modificare messaggi WhatsApp ?

Tra le novità presentate nel 2023 da WhatsApp figura certamente un'opzione assai gradita (oltre che tanto attesa) dagli utenti di lungo corso: la possibilità di modificare i messaggi inviati nell'app di messaggistica istantanea, evitando in questo modo refusi ed errori, soprattutto se si utilizza WhatsApp per lavoro.

Indice

Come modificare messaggi WhatsApp: requisiti e limiti di tempo

Modificare messaggi WhatsApp è finalmente realtà, a patto che non siano trascorsi più di quindici minuti dall'invio. Così, se il correttore automatico della tastiera dello smartphone ha sostituito erroneamente una parola, oppure se avete commesso un refuso o, più semplicemente, il messaggio scambiato con il vostro interlocutore è incompleto, è possibile tornare sui propri passi e correggere il "tiro".

Grazie all'opzione "Modifica" introdotta dagli sviluppatori come novità WhatsApp del 2023, ogni utente potrà sostituire "al volo" il proprio messaggio con un altro. Contemporaneamente, il destinatario vedrà sparire la conversazione originaria e la dicitura "Modificato" campeggerà sotto al messaggio appena inviato.

Peraltro, nulla vieta all'utente di aggiornare nuovamente il messaggio modificato: entro i quindici minuti dall'invio, infatti, sarà possibile apportare ulteriori variazioni, o addirittura riscrivere nuovamente il messaggio originario (in quest'ultimo caso, però, apparirà comunque la scritta "Modificato" in calce allo stesso).

Gli sviluppatori non hanno previsto una cronologia delle modifiche (non esiste, tanto per intenderci, una schermata che mostra tutte le variazioni fatte da quell'utente per quel messaggio), ma è comunque garantita la crittografia end-to-end.

Dopo aver precisato l'importante requisito temporale, entriamo, quindi, nel vivo del discorso e vediamo come si modificano i messaggi su WhatsApp nel 2023.