Cosa fare se l'orario indicato da WhatsApp non è corretto? Messaggi e ultimo accesso dei vostri contatti potrebbero infatti riportare un'indicazione temporale sbagliata, ma l'app non offre nessuna impostazione per cambiarla. Per questo potrebbe interessarvi sapere come modificare l'orario su WhatsApp, sia su dispositivi Android che iPhone, in modo da avere sempre il controllo della vostra chat preferita e non rischiare di far confusione. E in caso vogliate sapere come modificare l'orario di backup o di ultimo accesso, abbiamo alcune informazioni anche per voi, ma non prima di ricordarvi come nascondere messaggi e chat su WhatsApp.

Come modificare l'orario su WhatsApp nei Messaggi

Vi state chiedendo come cambiare l'orario dei messaggi di WhatsApp perché l'app vi dà indicazioni sbagliate? La popolare app di messaggistica non permette di modificare l'ora, semplicemente perché si basa sulle impostazioni del telefono, quindi è probabile che sia il vostro dispositivo ad avere una configurazione di ora o fuso orario sbagliata. Di conseguenza voi lo notate guardando l'ora di ricezione e invio dei messaggi su WhatsApp. In alternativa, potrebbe essere un problema di rete, quindi assicuratevi che la connessione non abbia intoppi. Prima di procedere alla spiegazione, però, giusto una postilla per chi si stesse chiedendo come modificare l'ora dei messaggi di WhatsApp in modo che risulti diversa al contatto che li riceve. Per questo, sappiate che l'ora di ricezione dei messaggi non è modificabile da WhatsApp. Ma in caso pensiate di cambiarla manualmente impostando un'ora diversa dalle impostazioni del telefono, proprio come stiamo spiegando di fare, dovete sapere che applicherete questa configurazione solo sulle vostre chat: chi riceverà il messaggio continuerà a vedere l'ora attuale, proprio perché l'app WhatsApp installata sul suo telefono si basa sulle impostazioni orarie del dispositivo. A quel punto, l'unico modo per cambiare l'ora di ricezione dei messaggi (o ultimo accesso), sarebbe quella di cambiare l'ora dell'altro dispositivo, cosa poco pratica. Ma vediamo come modificare l'ora di WhatsApp in iPhone o telefono Android. Android Il vostro telefono Android mostra un'ora di ricezione e invio dei messaggi o ultimo accesso sbagliata? Dovete controllare le impostazioni di data e ora del dispositivo. Per farlo, toccate l'icona a forma di ingranaggio nella schermata iniziale del telefono, nel cassetto delle app (app drawer) o abbassando due volte la tendina delle notifiche. Le voci potrebbero variare da marca a marca, ma generalmente dovrete scorrere in basso fino a trovare la voce Sistema. Qui toccate Data e ora. In alto vedrete un pulsante di fianco a Imposta automaticamente l'orario. In caso sia disattivato, toccatelo per attivarlo. In caso fosse attivo, controllate in basso le impostazioni relative al fuso orario. L'opzione migliore sarebbe impostare automaticamente anche quello attivando il pulsante di fianco a Imposta automaticamente il fuso orario.

Ora se tornate su WhatsApp vedrete che l'orario di ricezione e invio dei messaggi è corretto, proprio come quello del telefono.

Se invece volete impostare l'orario manualmente, nelle Impostazioni, alla voce Data e ora, disattivate la voce Imposta automaticamente l'orario. Ora toccate Data per impostare la data, toccate OK in basso a destra e poi toccate Ora per impostare l'ora. Selezionate OK e passate al fuso orario, disattivando Imposta automaticamente il fuso orario (se volete) e poi toccando Fuso orario. Lo ripetiamo, queste modifiche valgono solo per voi. I vostri contatti non noteranno alcun cambiamento. Un "trucco" che potete usare per far pensare che non abbiate letto un messaggio in arrivo senza per questo disattivare la conferma di lettura dei messaggi è, quando ricevete un messaggio, disattivare le connessioni Internet. Per farlo, abbassate la tendina delle notifiche e toccate l'icona a forma di aereo o disattivate quella del Wi-Fi (se connesso) o quella rete cellulare. Andate su WhatsApp e leggete il messaggio. Tenete presente che riattivando la connettività cellulare il messaggio risulterà letto, e prima o poi dovrete riattivarla per poter utilizzare WhatsApp. iPhone Vediamo ora come modificare l'ora dei messaggi di WhatsApp su iPhone, che funziona in maniera molto simile. Andate nelle Impostazioni del telefono toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app, poi toccate Generali e selezionate Data e ora. In caso di fianco alla voce Automatiche il pulsante non sia attivato, toccatelo per farlo diventare verde.

Ora se andate su WhatsApp noterete che i messaggi torneranno all'ora corretta, sia quelli ricevuti che quelli inviati.

Se invece volete modificare l'ora manualmente, disattivate il pulsante di fianco ad Automatiche, poi toccate l'ora in basso a sinistra. Si aprirà una finestra con la data, toccate nuovamente l'ora in basso a destra e impostate l'ora corretta. Se lo ritenete necessario, potete anche cambiare la configurazione del fuso orario. Come per Android, queste modifiche non avranno effetto sui vostri contatti ma solo per voi. E come per i telefoni del robottino, potete utilizzare il trucco di leggere il messaggio con la connessione Internet disattivata. Quando ricevete un messaggio, scorrete il dito verso il basso dall'angolo in alto a destra e toccate in alto a sinistra l'icona a forma di aereo per attivarla o disattivate le icone di Wi-Fi (il ventaglietto blu) o rete cellulare (un'antenna verde). Per iPhone con tasto fisico, dovrete invece far scorrere il dito dal basso verso l'alto dello schermo. Andate su WhatsApp e leggete il messaggio. Come per Android, riattivando la connettività cellulare il messaggio risulterà letto, e prima o poi dovrete riattivarla per poter utilizzare WhatsApp.

Come modificare l'orario su WhatsApp dell'ultimo accesso

Se volete modificare l'orario di ultimo accesso di WhatsApp, come abbiamo visto sopra, cambiando le impostazioni di data e ora del telefono andrete a modificare anche queste, in caso fossero sbagliate. Per procedere da Android o iPhone, vi rimandiamo alle rispettive guide.

Come per i messaggi, questa configurazione ha effetto solo sul vostro dispositivo, non su quello dei vostri contatti, questo significa che anche cambiando l'ora del telefono, mettendola sbagliata apposta, per esempio, i vostri contatti continueranno a vedere l'ora corretta. In alternativa, potete nascondere ai vostri contatti o a tutti l'ultimo accesso attraverso l'impostazione apposita. Così facendo però neanche voi sarete in grado di vedere l'ultimo accesso degli altri utenti. Per farlo, avviate WhatsApp e da Android toccate l'icona con tre puntini in alto a destra e selezionate Impostazioni. Da iPhone, toccate l'icona a forma di ingranaggio in basso a destra. Ora la procedura è identica per i due sistemi operativi. Toccate Privacy e poi Ultimo accesso. Se non volete mostrare il vostro ultimo a accesso a nessuno, sotto la voce Chi può vedere il mio ultimo accesso selezionate la voce Nessuno. In alternativa, potete selezionare dei contatti specifici a cui nascondere il vostro ultimo accesso. Toccate I miei contatti eccetto e nella pagina seguente toccate i contatti a cui non volete mostrare il vostro ultimo accesso (e di cui non potrete vedere l'ultimo accesso, di conseguenza). Tenete presente che cambiando questa impostazione, i vostri contatti vedranno l'ora del vostro ultimo accesso "congelata" all'ora in cui avete impostato l'opzione come privata. Un'altra impostazione che potete attivare da qui è quella che permette di nascondere se siete online o meno (Chi può vedere quando sono online). Se avete impostato Chi può vedere il mio ultimo accesso su I miei contatti, I miei contatti eccetto o Nessuno, potete mettere la spunta a Identico a ultimo accesso. Un altro modo per "congelare" l'ultimo accesso è, come per i messaggi, disattivare la connettività Internet del telefono (vedete nel capitolo precedente come fare). Successivamente, si può accedere a WhatsApp, leggere eventuali messaggi e richiudere l'app. Anche riattivando la connettività Internet, il vostro ultimo accesso risulterà quello di prima dell'interruzione della connessione.

Come modificare l'orario su WhatsApp del Backup

C'è un'altra configurazione di WhatsApp che potreste essere interessati a modificare, ed è la modifica dell'orario di backup. La popolare app di messaggistica non consente di scegliere l'ora di backup, ma la frequenza dello stesso. In alternativa, potete scegliere voi quando effettuarlo, manualmente. Per configurare la frequenza del backup, da Android avviate WhatsApp e toccate l'icona con tre puntini in alto a destra e selezionate Impostazioni. Scorrete verso il basso e toccate Chat, poi nella finestra relativa toccate Backup delle chat. Qui potrete scegliere quando effettuare il backup toccando Backup su Google Drive e impostando la frequenza tra Solo quando tocco Esegui backup, Quotidiano, Settimanale o Mensile (oppure Mai). In caso non l'abbiate mai fatto, WhatsAppp vi chiederà di scegliere l'account su Google Drive su cui effettuare il backup e la conferma per l'accesso. Se volete, potete attivare la crittografia attraverso l'apposita voce e invece per attivare il backup manualmente toccate il pulsante verde Esegui backup.

Da iPhone, avviate WhatsApp e toccate l'icona a forma di ingranaggio in basso a destra. Toccate Chat e poi toccate la voce Backup delle chat, che verrà effettuato su iCloud. Ora toccate Backup automatico e scegliete tra Quotidiano, Settimanale, Mensile o No. Se volete effettuare il backup manualmente, toccate la voce Esegui backup adesso nella pagina Backup delle chat.

Domande e risposte

Come faccio a congelare l'ultimo accesso di WhatsApp? Se non volete più mostrare l'ora del vostro ultimo accesso su WhatsApp e "congelarla", andate sull'app ed entrate nelle impostazioni (toccando i tre puntini in alto a destra su Android e toccando l'icona a forma di ingranaggio in basso a destra su iPhone). Ora toccate Privacy, poi Ultimo accesso e selezionate se non mostrare a nessuno questa informazione, solo ai contatti o solo ai contatti eccetto alcuni (che potrete selezionare).

Perché WhatsApp mi dice che l'ora è sbagliata? L'ora di WhatsApp si basa su quella del telefono. In caso ci sia qualche errore (in genere una data antecedente a quella di ricezione dei messaggi), vi mostrerà un errore. Per risolverlo, dovete andare nelle impostazioni del dispositivo e impostare Data e ora automatiche, controllando anche che il fuso orario sia impostato su automatico o comunque correttamente. Potete leggere come fare qui