Come modificare un ordine con Glovo

Negli ultimi anni il panorama della consegna a domicilio ha subito una trasformazione grazie all'avvento di piattaforme come Glovo. Fondata nel 2015 a Barcellona, Glovo ha rapidamente acquisito unapopolarità a livello globale grazie al suo modello di business che offre molte opzioni rispetto ai servizi di consegna. Comprendono la consegna di spesa, articoli di uso quotidiano, pasti dai ristoranti locali e farmaci.

Come si usa Glovo

Per usufruire dei servizi offerti da Glovo bisogna seguire una procedura strutturata in più passaggi. Il primo passo è scaricare l'applicazione Glovo sul proprio dispositivo mobile. L'app è disponibile gratuitamente sia su dispositivi iOS che Android e può essere scaricata dall'App Store o da Google Play Store. Dopo aver scaricato l'app occorre creare un account Glovo. Può essere fatto utilizzando un indirizzo e-mail, un numero di telefono oppure accedendo tramite un account esistente su Facebook o Google. Una volta effettuato l'accesso, si accede alla schermata principale dell'applicazione Glovo. Qui è possibile cercare i prodotti o i servizi desiderati utilizzando la barra di ricerca o navigando attraverso le categorie disponibili, come ristoranti, supermercati, farmacie. Dopo aver individuato il prodotto o il servizio desiderato, è possibile aggiungerlo al carrello facendo clic sul pulsante corrispondente. Via libera anche alla possibilità di inserire più articoli al carrello e modificare le quantità. Una volta completato l'ordine, è possibile procedere al pagamento. Per farlo basta accedere al carrello e fare clic sul pulsante "Conferma ordine". Qui è possibile verificare i dettagli dell'ordine, come i prodotti, le quantità, l'indirizzo di consegna ed eventuali istruzioni speciali. Dopo aver confermato l'ordine, si viene indirizzati alla pagina di pagamento dove è possibile selezionare il metodo di pagamento preferito. Glovo accetta diversi metodi di pagamento, inclusi carte di credito, PayPal e, in alcuni paesi, anche il pagamento in contanti alla consegna. Una volta completato il pagamento, è possibile monitorare lo stato dell'ordine tramite l'applicazione. Glovo fornisce aggiornamenti in tempo reale sullo stato della consegna, compresi dettagli sul corriere incaricato e la sua posizione attuale. Al momento della consegna, assicurarsi di essere presente all'indirizzo specificato per ricevere l'ordine. Una volta consegnato, è possibile valutare l'esperienza di consegna e lasciare un feedback attraverso l'applicazione.

Come pianificare un ordine e modificarlo

Per ottimizzare la pianificazione degli ordini su Glovo è possibile modificare i dettagli dell'ordine pianificato o annullarlo seguendo una procedura codificata. L'utente può pianificare l'ordine e selezionare il momento più conveniente per la consegna. Puoi scegliere l'orario e la data desiderati per ricevere l' ordine secondo i principi della flessibilità e della comodità. Se necessario, è possibile modificare i dettagli dell'ordine pianificato. Basta accedere all'ordine tramite l'applicazione Glovo e selezionare l'opzione "Modifica ordine". Qui è possibile aggiornare le informazioni di consegna, come l'indirizzo o l'orario, in base alle proprie esigenze. Se invece si desidera annullare completamente l'ordine pianificato è sufficiente selezionare l'opzione "Annulla ordine". Non sono addebitati costi per l'annullamento dell'ordine. Dopo aver annullato l'ordine precedente, è possibile inserirne uno nuovo con gli articoli desiderati e i dati aggiornati per la consegna. Basta compilare i dettagli richiesti e procedere con la conferma dell'ordine.

Altre modifiche possibili

Se sorge il bisogno di aggiornare le informazioni del profilo su Glovo, come il numero di contatto, l'indirizzo e-mail, la password o il metodo di pagamento preferito, l'utente piò farlo seguendo alcuni semplici passaggi. Per iniziare, accedere al proprio account Glovo e andare alla sezione delle impostazioni del profilo. Qui sono presenti le opzioni per modificare i dettagli del profilo. Dopo aver confermato il codice, il nuovo numero di telefono sarà immediatamente aggiornato sul profilo. Per quanto riguarda l'indirizzo e-mail associato al proprio account, è possibile cambiarlo nella sezione delle impostazioni del profilo. Una volta inserito il nuovo indirizzo e-mail, si riceve un messaggio di verifica. Dopo la conferma, l'indirizzo di posta elettronica sarà aggiornato. Se si vuole cambiare la password, andare alla sezione delle impostazioni del profilo e selezionare l'opzione per cambiare la password. Dopo aver inserito la nuova password e confermato, la password sarà aggiornata automaticamente. Infine, se si vuole modificare il metodo di pagamento sull'account Glovo, andare alla sezione dei metodi di pagamento e aggiornare le informazioni secondo le proprie preferenze. Assicurarsi di salvare le modifiche e il nuovo metodo di pagamento sarà pronto per essere utilizzato per i tuoi ordini su Glovo.

Piattaforma tecnologica integrata

Glovo si distingue per la sua sofisticata piattaforma tecnologica integrata, che costituisce il fulcro del suo funzionamento. Questa piattaforma agisce come un ponte tra i consumatori e una vasta rete di partner commerciali e corrieri, facilitando una connessione diretta e immediata tra la domanda e l'offerta. Grazie a un'interfaccia intuitiva e user-friendly, gli utenti possono esplorare una vasta gamma di prodotti e servizi disponibili per la consegna, selezionare gli articoli desiderati e completare l'ordine con pochi e semplici passaggi. In parallelo, i partner commerciali possono sfruttare l'apposita app dedicata per i commercianti per gestire i propri inventari, accettare ordini e coordinare le consegne in. Questo approccio integrato garantisce un flusso ottimizzato di prodotti e servizi verso i consumatori, permettendo a entrambe le parti di massimizzare l'efficienza e offrire un'esperienza di consegna rapida.

Modello di business basato sulla gig economy

Glovo si caratterizza per il suo modello operativo basato sulla gig economy che si appoggia sull'impiego di lavoratori autonomi, noti come glovers, per la gestione delle consegne. I glovers hanno la libertà di accettare o rifiutare gli ordini in base alla loro disponibilità e preferenza. Attraverso l'applicazione mobile dedicata, possono visualizzare gli ordini disponibili nella loro zona, selezionare quelli che intendono gestire e utilizzare la piattaforma per navigare fino al luogo di ritiro dei prodotti e poi consegnarli ai clienti finali. Questo modello offre una flessibilità sia per i corrieri che per i consumatori, permettendo loro di adattare le consegne in base alle rispettive esigenze e orari.