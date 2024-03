Come modificare la password PayPal

In questa guida vedremo come modificare password PayPal e come recuperare password dimenticata

Una delle regole d'oro per migliorare la sicurezza online e difendersi dagli attacchi informatici prevede la differenziazione delle credenziali di accesso ai profili personali e la modifica periodica delle stesse, sia che si tratti di social network che di e-commerce e piattaforme bancarie. In questo contesto, PayPal non fa ovviamente eccezione, a maggior ragione considerata l'importanza e la frequenza d'uso di un servizio che, grazie anche al servizio a rate senza interessi (vi abbiamo già spiegato come rateizzare i pagamenti su PayPal), è tra quelli maggiormente preferiti da chi acquista prodotti online. In questo articolo vi spiegheremo come modificare password PayPal, occupandoci, nello specifico, di due casistiche diametralmente opposte: il cambio, o per meglio dire l'aggiornamento spontaneo delle credenziali, seguendo quel discorso di modifica periodica di cui abbiamo fatto accenno poc'anzi; e il recupero password PayPal, circostanza che entra in gioco quando non si riesce a ricordare la credenziale del conto. A noi non resta che augurarvi una buona lettura.

Indice

Come modificare password PayPal da sito web

Occupiamoci, innanzitutto, della prima menzionata casistica: come cambiare password PayPal da computer, e prendendo, quindi, in considerazione l'ipotesi in cui un utente intenda aggiornare la propria credenziale di accesso collegandosi alla piattaforma da un qualsiasi browser per navigare su Internet, come ad esempio Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, Opera e simili. La prima cosa da fare è, ovviamente, entrare sul sito PayPal e inserire la credenziale corrente, vale a dire quella che desiderate cambiare. Cliccate, dunque, sul pulsante in alto Accedi e, nella schermata successiva, digitate l'indirizzo di posta elettronica associato all'account PayPal e la password. Laddove impostato, confermate l'accesso tramite autenticazione a due fattori.

Premete sull'icona a forma di ingranaggio posizionata in alto a destra per entrare nella sezione delle Impostazioni e, una volta giunti nell'apposita schermata, fate tap su Sicurezza.

Non vi resta, adesso, che cliccare su Aggiorna, in corrispondenza della voce "Password - Crea o modifica la password": digitate anzitutto la password corrente e inserite successivamente la nuova credenziale, riscrivendola per intero nella riga successiva. Confermate la scelta e il gioco è fatto.

E per modificare la domanda di sicurezza su PayPal? In questo caso bisognerà: Entrare sempre nelle Impostazioni Cliccare sulla scheda Sicurezza così come visto poc'anzi Cliccare su Aggiorna sotto a Domande di sicurezza Dai menu a discesa "Domanda di sicurezza 1" e "Domanda di sicurezza 2", selezionate una domanda e digitate la risposta Cliccate su Salva per confermare le modifiche.

Come modificare password PayPal da app

Se desiderate, invece, modificare password PayPal da app, utilizzando ovviamente il programma ufficiale disponibile per smartphone e tablet Android e iOS, sappiate che non è possibile farlo, in quanto tale funzione non è consentita dagli sviluppatori. Potete ovviare utilizzando un qualsiasi browser per navigare su Internet, come Google Chrome (su Android) e Apple Safari (su iPhone), seguendo i passaggi illustrati poc'anzi. E quindi: Entrate sul sito PayPal Effettuate il login Cliccate sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra Fate tap su Sicurezza Cliccate su Aggiorna in corrispondenza della sezione Password Digitate la password corrente e poi quella nuova, riscrivendola sotto Confermate le modifiche.

Come recuperare password PayPal dimenticata

Completamente diverso è il caso della password PayPal dimenticata. In questo caso tocca, infatti, seguire una procedura apposita. Per prima cosa, entrate sul sito della piattaforma e fate tap su Accedi. Anziché digitare la credenziale, selezionate la voce Password dimenticata? per entrare nella schermata successiva. Inserite l'indirizzo di posta elettronica associato all'account PayPal e proseguite. Selezionate, adesso, il metodo per completare la procedura di verifica e di sicurezza, potendo scegliere tra: Messaggio di conferma tramite app PayPal

Ricevere una mail

Ricevere un messaggio al numero di telefono associato all'account

Rispondere a una domanda di sicurezza

Digitare il numero della carta associata al conto PayPal Scegliete il metodo di vostro gradimento per procedere. Una volta completato il controllo di sicurezza, PayPal vi chiederà di impostare una nuova password.