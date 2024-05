In questa guida vedremo come modificare quadranti Apple Watch tramite l'app Watch di iPhone

Avete acquistato il vostro primo Apple Watch e, dopo aver completato correttamente la configurazione con iPhone, desiderate adesso personalizzare l'orologio cambiando la watchface iniziale. Vi abbiamo già spiegato come scaricare quadranti su Apple Watch e oggi vogliamo aggiungere qualcosa in più al discorso già affrontato in precedenza: modificare le watchfaces del sistema operativo watchOS. Sì, avete capito bene: è possibile modificare quadranti Apple Watch, aggiungendo scorciatoie rapide a funzionalità che utilizzate maggiormente (wallet, un contatto in rubrica, musica), oppure informazioni utili (temperatura corrente, percentuale della batteria residua dell'orologio). Senza dimenticare le numerose opzioni di personalizzazione in termini di colori. Prendete, dunque, il vostro iPhone (sì, occorrerà proprio lui) e seguite passo passo i passaggi di cui parleremo appresso. Buona lettura!

Indice

Come modificare quadrante su Apple Watch

La prima cosa da fare è sbloccare il vostro iPhone e aprire l'app Watch, che è quella che avete utilizzato per abbinare l'orologio allo smartphone. A tal proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come abbinare Apple Watch a nuovo iPhone. Scarica da App Store Assicuratevi di essere nella schermata principale del vostro Apple Watch. Se possedete più orologi della "mela", fate tap su "Tutti gli Apple Watch" in alto a sinistra e selezionate lo smartwatch sul quale desiderate operare, dopodiché pigiate su "Fine".

Cliccate, a questo punto, sul quadrante che desiderate modificare: si trova sotto la sezione "I miei quadranti" in alto nella schermata principale dell'Apple Watch. Come dite? Desiderate aggiungere nuovi quadranti? Vi basterà, allora, fare tap su "Galleria quadranti" nel menu in basso e scegliere il quadrante da aggiungere, dopodiché pigiate sul tasto "Aggiungi" per completare la procedura. Il quadrante appena aggiunto si troverà nella sezione "I miei quadranti" di cui abbiamo parlato poc'anzi.

Ne approfittiamo per ricordarvi anche come rendere predefinito quadrante su Apple Watch. Sempre nella schermata principale dell'app Watch, vi basterà premere e tenere premuto il dito in corrispondenza del quadrante fintantoché non apparirà un menu contestuale: selezionate "la voce Imposta come quadrante" e il gioco è fatto". Sempre dalla stessa procedura illustrata poc'anzi è possibile eliminare quadrante Apple Watch.

Ma ritorniamo nel "cuore" del discorso e vediamo come modificare quadrante Apple Watch. Vi abbiamo già detto che è necessario premere sul quadrante in oggetto per entrare nell'apposita pagina di personalizzazione, come nell'immagine che riportiamo appresso.

La prima voce permette di modificare il colore del quadrante: scorrete con il dito verso destra per spostarvi sulla palette di colori predefinita. Cliccando, poi, su più (+), che si trova proprio alla fine di questa sezione, è possibile scegliere ulteriori colorazioni rispetto a quelle già proposte dall'app. Scorrendo verso il basso, l'applicazione consente di apportare modifiche alla scala temporale, potendo scegliere tra: 60 secondi

30 secondi

6 secondi

3 secondi

Ma l'elemento che, senza dubbio, è maggiormente utilizzato dagli utenti è quello relativo alle complicazioni. Cosa sono le complicazioni su Apple Watch? In poche parole, si tratta di funzionalità rapide che è possibile associare cliccando su un'icona corrispondente, che apparirà per inciso all'interno dello stesso quadrante. Per fare un esempio, è possibile visualizzare rapidamente la percentuale di autonomia residua di Apple Watch, oppure impostare un timer (con il tempo specifico), oppure vedere la temperatura, chiamare velocemente un determinato contatto, utilizzare la calcolatrice, mostrare la data attuale o gli ultimi impegni in calendario e molto altro. L'elenco delle complicazioni è molto variegato e comprende ovviamente diverse opzioni relative alla salute e all'allenamento.

Di base è possibile impostare fino a quattro complicazioni su Apple Watch: In alto a sinistra

Al centro

In basso a sinistra

In basso a destra. Non ci sono ovviamente indicazioni, in quanto molto dipende dalle esigenze dell'utente: sbizzarritevi, dunque, tra le numerose opzioni, anche in base a come intendete utilizzare l'orologio. Le modifiche sono già operative e verranno memorizzate in automatico su Apple Watch laddove quest'ultimo sia già collegato a iPhone tramite Bluetooth. Se il quadrante non è impostato come predefinito, vi basterà pigiare su "Imposta come quadrante" (ultima voce in basso) e il gioco è fatto.