Come modificare un PDF su iPhone

Che si tratti di lavoro, studio o di semplice quotidianità, capita spesso la necessità di modificare un PDF su iPhone: magari perché abbiamo ricevuto il documento nella casella di posta elettronica e dobbiamo condividerlo con un contatto specifico su WhatsApp, oppure perché ci si trova fuori casa.

Ebbene, in tutti questi casi è possibile modificare un PDF su iPhone senza installare app di terze parti. Sì, avete capito proprio bene: sullo smartphone di Apple c'è già un'applicazione che permette di effettuare piccoli ritocchi ai documenti in formato PDF, come ad esempio l'aggiunta di una firma o il riempimento di campi di testo.

Di quale app si tratta? Ovviamente di File, a cui abbiamo dedicato un approfondimento sui trucchi e sui consigli da mettere in pratica per sfruttare al massimo questo potente programma installato su tutti gli iPhone. Certo, per modifiche più "incisive" e particolari è sempre bene rivolgersi ad applicazioni specifiche e tal senso vi abbiamo già svelato quali sono le migliori app per modificare PDF, sia su Android che su iOS.

Se non avete esigenze particolari, continuate quindi a leggere questa guida per scoprire come modificare PDF su iPhone, precisando sin da subito che tali passaggi valgono anche per iPad.