Come modificare la velocità del mouse su Windows

In questa guida vedremo come modificare velocità mouse Windows e Mac

Alcune attività richiedono, a volte, una modifica della velocità del mouse del computer. Ad esempio, quando si ha bisogno di maggiore precisione, alcuni utenti sono soliti abbassare volontariamente le "movenze" del puntatore, mentre all'opposto, soprattutto quando si lavora con più finestre e si eseguono più programmi, si sceglie di aumentare i "giri" del mouse per migliorare la propria produttività. A volte, invece, un cambiamento accidentale delle impostazioni di Windows può provocare un aumento o una diminuzione della velocità del mouse non voluta. A prescindere dalle casistiche, non si tratta di una procedura particolarmente complicata. Modificare la velocità del mouse su Windows è, infatti, davvero semplice, a patto di entrare nelle schermate corrette. Vediamo come fare, ma prima vi suggeriamo (considerata la stretta affinità con l'argomento odierno) di leggere il nostro articolo di approfondimento su come personalizzare i puntatori del mouse, sia Windows che Mac.

Indice

Come modificare velocità del mouse su Windows

La modifica in questione è eseguibile dalle impostazioni di Windows. Pertanto, clicchiamo sulla combinazione di tasti sulla tastiera Windows e I per aprire la pagina dedicata; in alternativa, è sempre possibile cliccare sul pulsante Start nella barra delle applicazioni e selezionare l'icona a forma di ingranaggio (per l'appunto, Impostazioni), oppure scrivere l'analoga voce nella barra di ricerca e cliccare sul risultato corrispondente. A voi la scelta. Ora che siamo entrati nelle impostazioni di Windows è necessario spostarci nella sezione corretta: bisognerà, quindi, cliccare su "Bluetooth e dispositivi" (terza voce nel menu a sinistra) e, nella nuova schermata, selezionare la scheda Mouse nello spazio a destra.

Ora che abbiamo aperto la scheda sopra citata, bisognerà scorrere verso il basso fino a trovare l'opzione Velocità puntatore mouse. Questa speciale sezione, in ogni caso, vi permetterà di modificare alcune impostazioni relative al funzionamento del mouse, tra cui: Pulsante del mouse primario (il classico primo clic, impostato in modo predefinito sul pulsante sinistro)

Per l'appunto, modificare velocità mouse Windows

Opzioni relative allo scorrimento

Impostazioni relative al puntatore (tra cui dimensione e colore, icona e visibilità).

Per regolare la velocità del mouse è sufficiente spostare l'apposito livello in corrispondenza dell'omonima voce, tenendo presente che lo spostamento da sinistra verso destra equivale a velocizzare il mouse, mentre all'opposto se si trascina la barra da destra verso sinistra si ridurrà la velocità del puntatore. A voi la scelta in base alle vostre esigenze. In genere non esiste mai un punto preciso, perché dipende molto dai gusti personali. Il consiglio, in questi casi, è di provare e riprovare più volte, modificando il valore e facendo una prova sul "campo" e, se del caso, adottare i giusti correttivi. La modifica è immediata, dunque non occorrerà confermare alcunché.

Come modificare velocità del mouse su Mac

Per modificare la velocità del mouse su Mac non occorre installare alcuna applicazione specifica. Tutto ciò di cui avete bisogno è un comando da terminale. Su macOS 13 e versioni successive esistono delle voci specifiche, all'interno delle impostazioni del sistema operativo, che consentono di modificare velocità del mouse in modo semplice e senza troppi "magheggi". Basta cliccare sul logo Apple in alto a sinistra, scegliere la voce Preferenze di sistema e scorrere verso il basso nella nuova finestra selezionando l'opzione Mouse o trackpad. A questo punto, per modificare la velocità di scorrimento, è sufficiente variate l'opzione da "Lento" a "Veloce" o viceversa in base alle vostre necessità, spostandovi verso sinistra per ridurre la velocità e verso destra per far sì che il puntatore si destreggi in modo più rapido. Ci sono diversi livelli tra cui scegliere, pertanto vi suggeriamo di fare alcuni test fino a trovare il punto di preferenza. Nella stessa sezione è possibile modificare anche la velocità di scorrimento (ad esempio, la velocità con cui una pagina web scorre verso l'alto o verso il basso) e la velocità del doppio clic.