Come montare la CPU su PC fisso: tutti i passaggi spiegati in modo semplice

Il montaggio del processore è una delle fasi più delicate per l'assemblaggio di un PC fisso. Allo stesso tempo, seguendo pochi e semplici passaggi, l'operazione può essere effettuata in modo rapido e indolore. Abbiamo realizzato per voi una breve guida per spiegarvi in modo chiaro come montare la CPU sul PC nel modo corretto. Inoltre, non abbiamo dato nulla per scontato, quindi è una guida a prova di principiante.

Nelle sezioni a seguire trovate riportati tutti i passaggi necessari per l'installazione della CPU sulla scheda madre, valida sia per i processori Intel che quelli a marchio AMD. Abbiamo inserito anche qualche consiglio pratico, utile persino per chi ha già un po' di dimestichezza con l'assemblaggio dei PC desktop.