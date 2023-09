Come nascondere gli album su iPhone

In questa guida vedremo come si fa a nascondere album su iPhone dall’app Foto di iOS

Un'immagine che desiderate tenere lontano dagli occhi indiscreti, oppure semplicemente un modo per rafforzare la privacy: possono essere tanti i motivi che spingono un utente a nascondere album su iPhone. La procedura, poi, è davvero semplice e non è necessario installare applicazioni esterne, benché presenti ed egualmente efficaci (citiamo per completezza l'app "Private Photo Vault", disponibile su App Store): occorre giusto qualche tap sullo schermo per "ripulire" la galleria del cellulare. Vediamo come fare. Prima, però, vi suggeriamo di leggere un altro articolo di approfondimento che è in qualche modo collegato al tema che stiamo sviluppando, ossia come nascondere le foto sullo smartphone.

Indice

Come nascondere album su iPhone dall’app Foto di iOS

Dovete sapere che il sistema operativo iOS 14 (e versioni successive, naturalmente) include un modo per nascondere foto su iPhone. Grazie a una funzione dell'app galleria di iOS, installata nativamente su tutti gli iPhone e iPad (a prescindere dal modello), è possibile far sparire determinati contenuti multimediali, magari inclusi, per l'appunto, in un album, dalla sezione principale. Per visualizzare il contenuto, poi, è necessario utilizzare (laddove attivata tale impostazione) un metodo di autenticazione impostato sul dispositivo, come il Face ID (ossia il riconoscimento tridimensionale del volto), oppure il Touch ID (lo sblocco tramite impronta digitale, presente sull'attuale iPhone SE di terza generazione). N.B.: Per visualizzare l'album Nascosti utilizzando il Face ID è necessario entrare nell'app Impostazioni e selezionare la sezione Foto in basso, dopodiché attivare la voce "Utilizza Face ID". Tale opzione è comunque già impostata di default. In questa guida vedremo, quindi, come nascondere una foto su iPhone, come recuperarla nel "cassetto segreto" e come ripristinare tutto allo stato di fabbrica, riportando, di conseguenza, nuovamente il contenuto all'interno della schermata principale dell'app Foto, insieme alle altre immagini. Se il vostro obiettivo, pertanto, è di nascondere album su iPhone, bisognerà dapprima nascondere le singole foto che sono incluse al suo interno, così da trasferirle nella speciale sezione "Nascosti". Vediamo come fare. Come nascondere foto su iPhone Sbloccate innanzitutto il dispositivo Aprite l'app Foto dall'elenco delle applicazioni (a proposito, sapete come nascondere app su iPhone?) Entrate nell'album che desiderate nascondere cliccando su "Album" posto nel menu in basso Selezionate l'album di vostro interesse: ricordiamo, a tal proposito, che l'applicazione offre diverse cartelle, come "Recenti", "Preferiti", "WhatsApp" (dove confluiscono le immagini dell'app di messaggistica istantanea) e una suddivisione dei contenuti per persone o luoghi.

A questo punto ci sono due strade da seguire, in base alle vostre esigenze: Se si tratta di una singola foto , bisognerà trovare il contenuto multimediale e premere sull'immagine di anteprima per aprire il menu a tendina delle impostazioni, dopodiché fare tap sulla voce " Nascondi "

, bisognerà trovare il contenuto multimediale e premere sull'immagine di anteprima per aprire il menu a tendina delle impostazioni, dopodiché fare tap sulla voce " " Se si tratta dell'intero album, vi suggeriamo, in questo caso, di cliccare dapprima sul tasto "Seleziona" e selezionare, per l'appunto, tutti gli elementi dell'album; infine, fare clic sull'icona con i tre puntini posta nell'angolo in basso a destra e, dal menu a tendina, pigiare su "Nascondi". A prescindere dalla strada seguita, il risultato non cambia: la singola foto o l'intero contenuto dell'album verrà spostato nella sezione Nascondi, il cui accesso è protetto. L'app genererà il seguente messaggio di avviso: "La foto non verrà mostrata nella libreria, ma sarà presente nell'album Nascosti. Puoi scegliere se mostrare o meno l'album Nascosti in Impostazioni". Cliccate su "Nascondi foto" (evidenziato in rosso) per confermare e il gioco è fatto. Per accedere all'interno dell'appena citata sezione, basterà tornare nella schermata principale facendo tap nuovamente su Album e scorrere la pagina fino in fondo, cliccando, infine, su Nascondi.

Come ripristinare album su iPhone

Per ripristinare immagine nella posizione originaria, bisognerà seguire la procedura inversa. Sbloccate quindi il dispositivo e aprite l'app Foto di iOS, avendo cura di cliccare su Album nella barra in basso della pagina principale. Scorrete, adesso, la schermata ed entrate nella sezione Nascosti. Recuperate l'immagine o le immagini dell'album che avete nascosto tenendo premuto il dito sull'anteprima del singolo contenuto, oppure cliccando dapprima su "Seleziona" e poi su "Seleziona tutto". A questo punto, come ultimo passaggio basterà cliccare, dal menu a tendina, la voce "Non nascondere": l'immagine tornerà nuovamente nella posizione originale. Facile, non è vero?

Come nascondere album nascosti su iPhone

Se avete seguito alla lettera i passaggi illustrati nel primo paragrafo, l'app Foto di iOS ha evidenziato una ulteriore possibilità: "Puoi scegliere se mostrare o meno l'album Nascosti in Impostazioni". Cosa significa questo? In buona sostanza, l'utente può nascondere album nascosti su iPhone, cioè può rimuovere la sezione dell'album Nascosti dalla schermata dell'app Foto, facendo così sparire il tutto. Come? Seguite questi semplici passaggi: Sbloccate il dispositivo Aprite l'app Impostazioni Scorrete verso il basso e cliccate su Foto Spostate l'interruttore da destra a sinistra (così da colorarsi di grigio) in corrispondenza della voce "Mostra l'album Nascosti". Provate adesso ad entrare nell'app Foto e, come passaggio successivo, nella sezione Album dal menu in basso: non c'è più menzione della sezione Nascosti, che per l'appunto è sparita. E per recuperarla? Basterà operare all'inverso, ossia attivare nuovamente la voce "Mostra l'album Nascosti" dalle impostazioni di iOS, seguendo il percorso ricordato poc'anzi. E quindi: Impostazioni > Foto > Attivate l'interruttore accanto alla voce "Mostra l'album Nascosti". Siamo giunti alla fine della nostra guida su come nascondere album su iPhone. Vi suggeriamo di dare un'occhiata alle nostre guide su iPhone cliccando sui link riportati nel prossimo paragrafo.