Come nascondere le app sullo smartphone

Avete tante app sul vostro smartphone? Siete il tipo di persona a cui piace scaricarne molte per provarle e capire se fanno al caso vostro e vi risultano utili? Avere tante app potrebbe tornare utile in determinate situazioni. Ci sono tanti tipi di applicazioni che aiutano nella vita di tutti i giorni e che ci facilitano tanti processi quotidiani. Averne tante sullo schermo del vostro dispositivo mobile potrebbe essere un problema. Alle volte risulta difficile trovare quella che vi serve tra molte icone presenti, non è vero? Oppure, magari, avete scaricato delle app che non volete che altre persone vedano sul vostro schermo quando siete in compagnia. Sapete che esiste un modo per nascondere app sullo smartphone?



Esatto, avete capito bene, potrete rendere invisibili alcune applicazioni e poterle comunque utilizzare. Se vi abbiamo incuriosito abbastanza e volete sapete come si fa, allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi.

Nei paragrafi a seguire troverete la spiegazione dei metodi utili per nascondere app sullo smartphone. Vi consigliamo di seguire le istruzioni man mano che le spieghiamo, in modo tale da capire subito come procedere e farlo anche voi. Eviterete cosi di ripetere a memoria successivamente i vari passaggi, rischiando di commettere errori e di dover ripetere tutto dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per iniziare?