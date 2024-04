Come nascondere le app su Android, iPhone e Windows

Quante volte vi è capitato di prestare il vostro telefono o computer ad altre persone e non volevate che sbirciassero tra le vostre app? Ecco come nascondere quelle che volete in pochi passi

Ci sono diversi motivi per voler sapere come nascondere le app sul proprio dispositivo. Magari un amico vi chiede di prestargli il vostro telefono, oppure siete stufi di vedere tutte quelle app preinstallate. O semplicemente ci sono una serie di app che non volete appaiano nella schermata del vostro smartphone, Android o iPhone. Perché contengono dati personali o informazioni bancarie, e volete essere sicuri che una persona non le veda. O peggio magari un figlio possa effettuare acquisti sconsiderati con la vostra carta di credito. Ma questo non vale solo per il vostro telefono. Magari condividete il PC in famiglia e non volete che tutti possano accedere ai vari contenuti. Per esempio un gioco troppo violento, o un'app che avete impostato alla perfezione per lavoro e non volete rischiare venga scombinata. Vediamo quindi come nascondere le app. Sia che vogliate tenere quelle di social media o le app bancarie lontano da occhi indiscreti, oppure organizzarle meglio. Su Android, iPhone o anche sul vostro PC.

Indice

Come nascondere le app su Android

Nascondere le app sul vostro telefono Android potrebbe essere diverso a seconda del marchio. A causa delle interfacce proprietarie, infatti, i dispositivi del robottino verde offrono funzioni leggermente differenti. Vediamo quindi come nascondere le app su Android a seconda del vostro telefono. Come nascondere le app su Android Stock / Google Pixel Se il vostro telefono è un Google Pixel o comunque dotato di Android stock, non c'è una soluzione integrata per nascondere le app. Niente paura, però, perché avete a vostra disposizione diversi strumenti per nascondere le app. Nova Launcher

Il modo più semplice per nascondere le app dalla schermata iniziale del telefono è installare un launcher alternativo. I più popolari sono Nova Launcher o Microsoft Launcher. Se volete usare Nova Launcher, installate l'app e avviatela, poi seguite le istruzioni a schermo per configurarlo. Adesso per nascondere le app andate nella schermata iniziale e toccate e tenete premuto un punto vuoto sullo schermo. Toccate Impostazioni e selezionate Menu delle app, poi scorrete in basso e sotto App toccate Nascondi app. Selezionate le app che volete nascondere. Se volete vederle, tornate in questa schermata e toccate i tre puntini in alto a destra, poi toccate Mostra app nascoste. Microsoft Launcher

Per Microsoft Launcher la procedura è simile. Scaricate l'app e seguite le istruzioni per configurarlo, poi scorrete verso l'alto per visualizzare la pagina delle app. Qui toccate l'icona a tre punti nell'angolo in alto a destra, poi selezionate App nascoste. Adesso toccate Nascondi app e toccate le app che volete nascondere, poi toccate Fatto in alto a destra. Come nascondere le app su telefoni Samsung Se avete un telefono Samsung, potete usare due strumenti integrati della One UI, l'interfaccia proprietaria. Come nascondere temporaneamente le app Per nascondere temporaneamente le app, scorrete verso l'alto per accedere all'app drawer. Toccate l'icona a tre punti nell'angolo in alto a destra, poi toccate Impostazioni. Qui scorrete verso il basso e toccate Nascondi app su schermata Home e App. Ora selezionate le app da nascondere. Come nascondere le app con Area Personale In alternativa, potete nascondere le app all'interno dell'Area Personale. Per farlo, dovete prima attivarla, poi potrete aggiungere le app, e volendo anche usare due profili separati. Come nascondere le app su Xiaomi Avete un telefono Xiaomi? Anche in questo caso il sistema HyperOS vi consente di nascondere le app. Per farlo, toccate l'icona Sicurezza, quella con la forma di scudo. Adesso scorrete verso il basso e toccate l'icona Nascondi app, in basso a destra. Ora non dovete fare altro che attivare l'interruttore a fianco delle app da nascondere. Se volete vedere le app nascoste nella home, non dovete fare altro che far scorrere due dita, pollice e indice, una lontana dall'altra. Ovvero effettuare un "pinch out". Verranno mostrate le app nascoste. Come nascondere le app su telefono OPPO Nel caso utilizziate un telefono OPPO, sappiate che anche in questo caso c'è una soluzione integrata a vostra disposizione. Aprite le impostazioni del telefono e toccate la voce Privacy, poi selezionate la voce Nascondi app. Qui toccate Configura e digitate una password, per poi confermarla. Ora attivate l'interruttore a fianco delle app da nascondere. Qui potete anche nascondere le notifiche toccando l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra. Poi attivate l'interruttore a fianco di Nascondi notifiche per le app nascoste. Come nascondere le app su telefono OnePlus Se invece avete un dispositivo OnePlus, andate nelle impostazioni del telefono poi toccate Privacy. Qui toccate Nascondi app. Impostate un PIN e attivate le app da nascondere. Una volta finito, tornate indietro e non vedrete più le app selezionate.

Come nascondere le app su iPhone

Avete un iPhone? In questo caso iOS offre uno strumento integrato per nascondere le app che volete proteggere da occhi indiscreti. Come nascondere le singole app da iPhone

Per usarlo, toccate e tenete premuto il dito su un'app che volete nascondere dalla schermata iniziale. Ora selezionate la voce in rosso Elimina app dalla finestra pop-up. Si aprirà una nuova finestra pop-up: selezionate Rimuovi dalla schermata Home (fate attenzione, non Elimina app, altrimenti disinstallerete l'app!). Ora l'app sarà spostata nella Libreria app, l'ultima schermata in fondo a destra del vostro telefono. Come nascondere più app da iPhone Per nascondere più app insieme, toccate e tenete premuta una parte vuota della Home finché le icone non iniziano a vibrare. Ora toccate il simbolo "-" nell'angolo di un'app che volete nascondere. Toccate Rimuovi dalla schermata Home e ripetete i passaggi per tutte le app da rimuovere. Come nascondere una schermata da iPhone

Se volete nascondere invece una schermata intera, dovete seguire un'altra procedura. Toccate e tenete premuto il dito su un punto vuoto della Home finché le icone non iniziano a vibrare. Ora toccate i puntini in basso, quelli che indicano su che schermata siete (tra il Dock e le icone nella schermata). Apparirà un'anteprima delle schermate. Toccate il segno di spunta in modo che non appaia più sulla schermata da nascondere, poi toccate la voce Fine in alto a destra. Ora la schermata sarà nascosta. Come nascondere le app da iPhone in automatico

Se invece volete nascondere in automatico le app quando le installate da App Store, dovete andare nelle impostazioni del telefono. Qui toccate la voce Schermata Home e Libreria app. Adesso in alto mettete la spunta di fianco a Solo libreria app. In questo modo, le app appena scaricate non andranno nella Home ma direttamente nella Libreria app. Come vedere le app nascoste su iPhone Il modo più veloce per trovare un'app nascosta è toccare Cerca nella parte inferiore della schermata iniziale. Ora digitate il nome dell'app e apparirà in alto. In alternativa, scorrete con il dito verso sinistra per arrivare all'ultima schermata a destra della Home del telefono. La schermata piena di app a scorrimento verticale è la Libreria app, dove troverete tutte la app installate sul telefono.

Come nascondere le app su Windows

Se condividete il PC Windows in famiglia o lo dovete prestare a qualcuno, potrebbe interessarvi sapere come nascondere le app. Ci sono diversi sistemi per farlo. Vediamo quelli a vostra disposizione, oltre a ricordarvi che se cercate come attivare i controlli parentali abbiamo una guida apposita. Come nascondere le app dal desktop

Se volete nascondere le app dalla scrivania, cliccate con il tasto destro del mouse su un punto vuoto della scrivania. Nella finestra che appare, spostate il mouse sulla voce Visualizza in alto, poi cliccate su Mostra icone desktop per deselezionarlo. Come nascondere alcune app dal desktop

Se volete nascondere invece solo alcuni collegamenti ad app, cliccateci sopra con il tasto destro del mouse. Selezionate Proprietà, poi cliccate su Generale e mettete la spunta a Nascosto. Come nascondere le app dal menu Start Manualmente La vostra intenzione è rimuovere le icone delle app dal menu Start? In questo caso premete i tasti Windows + I e cliccate su Personalizzazione a sinistra. Ora al centro cliccate su Start e disattivate i pulsante di fianco alle voci che vedete. Ora premete il tasto Windows e cliccate con il tasto destro sulle icone che vedete e selezionate Rimuovi da Start. Ripetete la procedura per le app presenti. Con un'app di terze parti In alternativa, potete usare un'app di terze parti, Hide from Uninstall List. Scaricatela da qui, poi estraete il file ZIP e cliccate due volte su HideUI.exe. Adesso mettete la spunta alle app che volete nascondere e cliccate sul pulsante con l'icona di un occhio nella barra in alto. Oppure cliccate su un'app con il tasto destro del mouse e selezionate Nascondi dall'elenco Programmi e caratteristiche. Come nascondere le app tramite Editor di Registro di sistema

Desiderate nascondere una singola app nel Pannello di controllo e non volete che altri non ne siano a conoscenza? In questo caso, è possibile utilizzare l'Editor del Registro di sistema. Questo è uno strumento molto delicato, quindi prima di usarlo create un backup del Registro di sistema. Premete il tasto Windows e scrivete editor, poi cliccate su Editor di Registro di sistema e cliccate su Sì. Per effettuare un backup, cliccate in alto a sinistra su File, poi selezionate Esporta e in basso cliccate su Tutto. Ora selezionate una posizione, date un nome al file, tipo Backup_Registro, e cliccate su Salva. Adesso andate al seguente percorso in Editor del Registro di sistema (potete incollarlo direttamente nel campo in alto, sotto File): HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall Adesso scorrete verso il basso e trovate l'app che desiderate nascondere nella cartella Disinstalla. Cliccateci sopra con il pulsante destro del mouse e selezionate Nuovo, poi cliccate su Valore DWORD (32 bit). A destra apparirà un nuovo valore chiamato Nuovo valore. Rinominatela in SystemComponent, quindi cliccateci sopra con il pulsante destro del mouse. Selezionate Modifica per modificare il valore. Apparirà una nuova finestra pop-up. Cambiate i dati del valore da 0 a 1 e toccate OK. Chiudete l'Editor di Registro di sistema. Adesso premete il tasto Windows e scrivete Pannello di controllo, poi cliccateci sopra. Cliccate su Programmi, poi selezionate Programmi e funzionalità. Ora non vedrete più l'app che volevate nascondere. Se volete rivedere l'app, tornate all'app sull'Editor di Registro e cliccate con il tasto destro del mouse sul valore SystemComponent. Cliccate su Elimina e confermate.

Domande e risposte

Come si fa a nascondere le applicazioni? Volete nascondere le app dal vostro telefono Android, iPhone o PC Windows? Qui trovate la nostra guida dedicata.