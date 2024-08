Vuoi poter leggere i messaggi ricevuti su Instagram senza che chi li ha inviati sappia che li hai visualizzati? Ecco una guida per scoprire come fare

Hai mai desiderato poter leggere i messaggi ricevuti su Instagram senza che chi li ha inviati sappia che li hai visualizzati? In questa guida scopriremo, passo dopo passo, come nascondere il visualizzato ai messaggi di Instagram.

Come nascondere il visualizzato ai messaggi di Instagram

Da diversi anni ormai, Instagram è diventato uno dei social media più utilizzati tanto dai creator digitali quanto dai normali utenti, grazie sia alla facilità di utilizzo che, soprattutto, alla possibilità di accesso a un'ampia proposta di contenuti e di funzionalità. Come ogni social media, una delle funzioni principali di Instagram è la possibilità di interazione con gli altri utenti, che può avvenire, ad esempio, commentando o rispondendo sotto un post, o anche attraverso l'utilizzo dei messaggi, che su Instagram si chiamano DM (Direct Message).

Il messaggio che non vorremmo aver visualizzato

Capita a tutti, anche utilizzando altri social o servizi di messaggistica istantanea, di leggere un messaggio ricevuto per poi realizzare che in quel momento non si ha il tempo, o magari semplicemente le energie mentali, per rispondere. Vorremmo allora tornare indietro e non averlo proprio aperto, evitandoci l'imbarazzo creato dalla scritta "visualizzato" che compare sotto il messaggio ricevuto una volta che questo viene letto. Una possibilità che molte app di messaggistica, come ad esempio WhatsApp, mettono a disposizione degli utenti più attenti alla propria privacy. Ma esiste quindi un modo per visualizzare un messaggio ricevuto in Direct su Instagram senza che il mittente ne venga a conoscenza? La risposta è sì, e ci sono addirittura diversi modi per leggere un messaggio di posta senza farlo sapere a chi lo ha inviato.

Come attivare le richieste di messaggi

Il primo metodo che andiamo a vedere consiste nell'attivare le richieste di messaggi, una funzionalità di Instagram che permette di "filtrare" i Direct ricevuti, che andranno così a finire nell'apposita cartella "Richieste". Una volta arrivati lì, i messaggi potranno essere letti senza che l'utente che li ha inviati lo sappia, almeno fino a quando non accetteremo la richiesta tramite l'apposito tasto "Accetta". Per attivare questa funzione, come prima cosa bisogna accedere a Instagram con il proprio smartphone, e poi recarsi sulla propria schermata profilo. Qui, premendo sull'icona menù (le tre linee orizzontali che tecnicamente si chiamano hamburger menu), presente nell'angolo in alto a destra dello schermo, dovremo accedere alle voci Impostazioni e privacy > Messaggi e risposte alle storie > Controlli per i messaggi. In questa sezione è possibilòe settare le impostazioni che preferisci in merito alla ricezione dei messaggi, sia per quanto riguarda direttamente i tuoi follower che tutti gli altri utenti del social. Attivando questa impostazione, i messaggi ricevuti finiranno quindi nella sezione "Richieste". Una volta lì, potrai leggerlo senza che questo risulti visualizzato.

Usare le notifiche per leggere i messaggi

Un'alternativa poco impegnativa per leggere i messaggi ricevuti in Direct senza che appaia il messaggio di visualizzazione al mittente consiste nello sfruttare le notifiche del proprio smartphone. Per sfruttare questa scorciatoia, basterà attivare le notifiche dei messaggi su Instagram, di modo che, alla ricezione di un Direct, questi comparirà nella home del proprio telefono, senza necessità di aprire l'app di Instagram e, di conseguenza, senza che al mittente compaia la notifica di visualizzazione. Per procedere con questo metodo, ti basterà aprire l'app di Instagram e andare nel solito menù, premendo l'icona in alto a destra. Da lì, dovrai recarti prima su "Impostazioni e Privacy", per poi andare nella sezione "Notifiche". Premendo poi su "Messaggi", basterà impostare l'opzione "Messaggi di chat individuali e di gruppo" su "Sì". Così facendo, il messaggio ricevuto su Direct comparirà come anteprima semplicemente scorrendo lo schermo del nostro smartphone.

Attivare le limitazioni a un account

Un modo simile a quello visto per l'attivazione delle richieste di messaggi è la limitazione di un account, una procedura con la quale è però possibile limitare e controllare le interazioni di una sola persona alla volta. L'utente che andremo a limitare, oltre a non venire a conoscenza della nostra azione, non vedrà differenze nel suo normale utilizzo dell'app. Noi invece avremo la possibilità di approvare manualmente le interazioni di quell'account con il nostro (ad esempio per i commenti sotto i post o per le menzioni nelle storie), e riceveremo i Direct nella solita cartella "Richieste". Il profilo limitato non potrà inoltre vedere il nostro stato online né l'ultimo accesso, ma in ogni caso le interazioni, seppur "controllate", resteranno possibili.

Come nascondere il visualizzato ai messaggi di Instagram per un utente

Fino a pochissimo tempo fa non era in realtà possibile nascondere il visualizzato ai messaggi di Instagram, se non attraverso i vari escamotage fin qui elencati. Da qualche tempo è però disponibile una funzione apposita, non differente da quelle che si usano sulle app di messaggistica istantanea come WhatsApp. Per attivarla, e far quindi in modo che un contatto non possa vedere quando abbiamo visualizzato il suo messaggio, occorre aprire l'app di Instagram e recarsi nella sezione Direct. Ci basterà a questo punto aprire la conversazione con l'utente al quale non vogliamo appaia più il messaggio "visualizzato", tocchiamo il nome del contatto in alto e premiamo poi su "Privacy e sicurezza". In questa sezione sarà possibile attivare o disattivare le conferme di lettura, semplicemente premendo sul bottone relativo. Attivando questa opzione, il contatto selezionato non potrà più sapere se e quando avremo letto il suo messaggio.

Come nascondere il visualizzato ai messaggi di Instagram per tutti gli utenti

Se invece preferiamo una soluzione definitiva e vogliamo che nessun utente possa sapere quando abbiamo visualizzato i messaggi ricevuti, Instagram ci mette a disposizione anche questa possibilità. Per attivare questa opzione dovremo recarci nel menù di Instagram tramite il simbolo con le tre linee orizzontali in alto a destra, e poi aprire la sezione "Messaggi e risposte alle storie". Sotto la voce "Chi può vedere che sei online" è presente la dicitura "Mostra conferme di lettura", che può essere disattivata. Facendo ciò, a nessuno dei tuoi contatti apparirà più il visualizzato ai messaggi che ti hanno inviato. In questo modo potremo aumentare il livello della nostra privacy, e leggere con più tranquillità i Direct ricevuti senza aspettare un momento nel quale abbiamo anche la possibilità di rispondere.

