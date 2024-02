Come nascondere l'orario di lettura del messaggio su Telegram

Ci è voluto un po' di tempo prima che Telegram integrasse una funzione particolarmente apprezzata da WhatsApp, diretto concorrente, e dagli utilizzatori del programma di messaggistica istantanea. Tutti coloro che vogliono arrogarsi il diritto di rispondere e visualizzare a loro piacimento, senza destare sospetti, discussioni o fastidi di comunicazione, da un po' di mesi a questa parte possono nascondere l'orario di lettura su Telegram. In altre parole, in questa guida vi spieghiamo come leggere i messaggi sul vostro Telegram senza che gli altri ricevano la famosa, malfamata doppia spunta: quella che segnala "messaggio consegnato e visualizzato". E allora perché non risponde? E via così.

Indice

Il significato delle spunte su Telegram

Partiamo dalle basi e dal presupposto che tu abbia appena iniziato a utilizzare questo sistema di messaggistica istantanea. Se scrivi un messaggio a qualcuno, ti accorgerai che accanto ad esso compare una spunta. Questa spunta significa che la comunicazione con il server è andata a buon fine e che il tuo amico è stato notificato dell'avvenuto messaggio, se le spunte esistono. Nel momento in cui le spunte grigie diventano due, una accanto all'altra, avrai la certezza non solo che il tuo messaggio è stato recapitato al server, ma anche che il destinatario lo ha ricevuto e lo ha visualizzato. A questo punto dell'evoluzione della comunicazione, ci si aspetterebbe una risposta immediata. Tuttavia questo, per motivi di tempo, privacy e a volte anche di priorità non è sempre possibile. Di conseguenza, potrebbe essere utile trovare un modo per leggere senza sentirsi socialmente obbligati a dare una risposta tempestiva. Un tempo si utilizzavano un certo numero di trucchi e metodi per aggirare le famigerate doppie spunte, foriere di potenziali messaggi come: perché non mi rispondi? Lo so che hai visto. Per esempio, si poteva impostare l'anteprima del messaggio a schermo sul telefono. Leggendo quella, il messaggio verrà effettivamente visualizzato senza comunicare al destinatario l'avvenuta lettura. L'alternativa era quella di farsi leggere il messaggio dall'assistente vocale, come Google o Siri, chiedendogli "Ehi Google/Siri, leggi gli ultimi messaggi Telegram ricevuti". In questo modo l'assistente legge i messaggi, ma l'emittente non riceve la notifica che hai aperto l'applicazione e visualizzato i messaggi.

Come nascondere il visualizzato su Telegram

Per risolvere alla radice questo problema potresti avere bisogno di Telegram Premium, e dunque nella versione gratuita dell'applicazione esistono solo alcuni modi per evitare di mostrare le visualizzazioni. Un esempio: per quanto riguarda le chat personali, e non le chat di gruppo, hai l'opportunità di nascondere l'orario di lettura dei messaggi. Al tempo stesso, però, questa funzionalità ti impedisce di visionare gli orari di accesso altrui. È una forma di parità per cui se non puoi vedermi tu, neanche io posso vederti. Un trade-off che di solito si rivela conveniente, specie quando si ha a che fare con persone molto insistenti. La versione Premium di Telegram invece ti permette di vedere l'orario dell'ultimo accesso e della lettura degli altri utenti, pur avendo nascosto i tuoi. Come si fa? È molto semplice: Vai sulle tre linee della pagina principale dell'App Telegram Seleziona Impostazioni Vai su Privacy e Sicurezza Trova Ultimo accesso e in linea Da qui puoi effettuare l'attivazione di "Nascondi orario di lettura". È altrettanto importante nascondere anche l'orario di accesso, impostando "Chi può vedere il mio ultimo accesso?" su "Nessuno".

Chi può vedere il mio ultimo accesso?

Prendere le distanze dai programmi di messaggistica istantanea significa anche trovare il modo per allontanarsi dalle persone che tengono d'occhio quando sei in linea o non lo sei affatto. Se hai scelto di non mostrare a nessuno il tuo ultimo accesso, non potrai vedere neanche quello dei tuoi contatti, trovando invece valori approssimativi come "di recente (da 1 secondo a 2-3 giorni), entro una settimana (3-7 giorni), entro un mese (7 giorni e un mese) e molto tempo fa (più di un mese in generale). Questo si applica solo agli utenti non Premium. Chi dispone di Premium potrà sempre vedere gli orari di accesso altrui, a meno che anche gli altri contatti non dispongano dell'upgrade a pagamento.

Opzioni Telegram Premium per la privacy e la riduzione delle fonti di disturbo

Un'altra opzione interessante che può far risparmiare molto tempo e incomprensioni è quella funzione Premium che ti permette di stabilire in anticipo chi può inviarti messaggi vocali e video. In questo modo, se non ami particolarmente ricevere vocali, potrai sempre decidere se non riceverne affatto, se riceverne solo dai tuoi contatti o solo da contatti specifici.