Come noleggiare un'auto con eDreams

In questa guida, scopriremo come noleggiare un'automobile con eDreams , la piattaforma per la prenotazione di vari servizi legati ai viaggi.

Indice

Cos’è eDreams?

eDreams è una piattaforma per prenotare biglietti aerei, hotel, auto e pacchetti vacanza. Il sito permette agli utenti di confrontare i prezzi di varie compagnie aeree, agenzie di noleggio auto e strutture alberghiere per trovare le opzioni più convenienti o più adatte alle loro esigenze di viaggio .

eDreams, creare un account

Noleggiare un’auto con eDreams

Nella schermata successiva, trovate tutte le vetture disponibili e le agenzie di noleggio auto. Premete "Seleziona", aggiungete gli accessori opzionali (come "Guidatore aggiuntivo", "Seggiolino per bambini", "Rialzo per bambini", "Seggiolino per neonati") e le opzioni per l'assicurazione.

Digitate i dati del conducente principale, ovvero:

Il nome;

Il cognome;

L'indirizzo e-mail;

Il prefisso internazionale e il telefono;

Il paese/regione;

La città;

L'indirizzo;

Il numero di volo (opzionale);

L'età del guidatore.

Inserite i dati di pagamento (carta di credito, PayPal e Klarna) e confermate la prenotazione.