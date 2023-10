Che fare? Semplicissimo, la popolare app social ha una funzione apposta per voi per quei contenuti temporanei della durata di 24 ore che appaiono in cima al feed. Andiamo a vedere come liberarcene, oltre a scoprire come non far vedere le nostre storie o vederle in anonimato.

Anche se non volete togliere l'amicizia a un vostro contatto su Facebook o nascondere il contenuto della sua pagina, siete stufi di vedere le sue storie nel vostro feed e volete sapere come non vedere le storie su Facebook .

Indice

Come non vedere le storie su Facebook

Le storie sono un ottimo strumento per condividere contenuti temporanei a schermo intero come foto e video brevi, in quanto durano solo 24 ore e offrono un'opportunità unica per mostrare la propria autenticità senza per forza cercare la perfezione.

Le storie vengono visualizzate in cima al vostro feed, come una serie di anteprime a scorrimento verticale e anche se non vi piacciono come strumento di comunicazione o comunque non le guardate mai non potete fare a meno di visualizzarle.

Quindi non c'è un modo di disattivare le storie su Facebook con un pulsante.

Quello che potete però fare è di disattivare le storie di un vostro contatto e quindi procedere per ogni storia che vi viene mostrata in modo da non vederle più (anche se probabilmente la piattaforma potrebbe continuare a proporvi quelle suggerite). Quando disattivate la storia di una persona o di una Pagina, questa non sarà infatti più visualizzata nella parte superiore del feed, e l'utente che ha creato la storia non sarà avvisato di questa operazione: solo voi potete vedere quando disattivate o riattivate la storia di una persona.

Per farlo, da app per dispositivi mobili, che sia iPhone o telefono Android, avviate Facebook e nella parte superiore del feed toccate la storia di una persona o di una pagina che desiderate disattivare. A questo punto, in alto a destra, toccate l'icona con tre puntini orizzontali e nella finestra che si apre toccate la voce Disattiva la storia di [nome utente]. Toccate Disattiva per confermare.

In alternativa, potete toccare e tenere premuta l'anteprima della storia e in basso selezionare Disattiva storia di [nome utente].