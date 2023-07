Come organizzare la rubrica di iPhone

In questa guida vedremo come organizzare rubrica iPhone, così da trovare più facilmente un numero di telefono

La rubrica dell'iPhone è talmente piena da non riuscire a raccapezzarsi? Gli amici di vecchia data, i colleghi di lavoro, ma anche aziende e persone che non incontriamo da tempo. Forse è davvero giunto il momento di metter ordine all'elenco dei contatti su iPhone. Ma come fare? Oltre alla classica opera di eliminazione dei numeri di telefono di cui non si ha più interesse, esiste un modo per organizzare i contatti su iPhone. O meglio, ci sono alcuni consigli da attuare per rendere l'app Contatti di iOS più semplice da consultare. Ecco quali.

Come differenziare i contatti

Come unire contatti nell'app Telefono Aprite l'app Contatti

Toccate il contatto da modificare

Selezionate Collega contatti

Nell'elenco dei contatti, selezionate il contatto che desiderate unire Capita spesso di assegnare lo stesso nome a più contatti diversi. Come fare, in questi casi? Vale sempre il consiglio di aggiungere quante più informazioni possibili per differenziare più contatti che abbiamo memorizzato con lo stesso nome. L'inserimento del cognome è, in genere, una buona pratica da adottare, ma se non siamo a conoscenza di tale informazione, è possibile sfruttare altre informazioni un po' più particolari o settoriali. Possiamo, ad esempio, aggiungere il nome dell'azienda di lavoro, della scuola o di una qualsiasi altra organizzazione associata a quel contatto. In situazioni di omonimia, è possibile, pertanto, differenziare Paola, la collega di lavoro, da Paola, la persona che abbiamo conosciuto in palestra. Ecco come fare: Aprite l'app Contatti

Cercate il contatto da modificare, sfruttando eventualmente la barra di ricerca

Premete Modifica

Valorizzate il campo Società, inserendo l'informazione più appropriata.

Come aggiungere emoji a un contatto su iPhone

Un altro modo per identificare in modo univoco i contatti su iPhone prevede l'utilizzo di emoji. Questa opzione è particolarmente azzeccata per dare risalto ai contatti a noi più cari. Farlo è semplicissimo: Aprite l'app Contatti

Cercate il contatto da modificare, anche tramite la barra di ricerca in alto

Premete Modifica

Posizionate il cursore sul nome del vostro contatto

Cliccate sull'icona a forma di mappamondo sulla tastiera

Scegliete la emoji più appropriata

Come aggiungere soprannome a un contatto

L'utilizzo del soprannome è un altro buon modo per organizzare la rubrica su iPhone. Anziché digitare il nome della persona nell'elenco dei contatti, è possibile partire da quel soprannome per visualizzare immediatamente quel contatto. Ecco come aggiungere un soprannome a un contatto su iPhone: Aprite l'app Contatti

Toccate il contatto per il quale desiderate aggiungere un soprannome

Cliccate su Modifica

Pigiate su Aggiungi campo e selezionate contestualmente l'opzione Soprannome

Digitate il nickname

Premete Fatto per salvare le modifichE

Come aggiungere foto profilo a un contatto su iPhone

Vediamo, adesso, come aggiungere una foto del profilo per i contatti su iPhone: Aprite l'app Contatti

Toccate il contatto che desiderate modificare

Cliccate su Modifiche

Fate tap su Aggiungi Foto

Scegliete l'immagine di vostro interesse, recuperandola dalla vostra Libreria foto, oppure scattando una foto dal vivo. Potete anche aggiungere una Memoji o un'emoji

Fate tap su Fatto per salvare le modifiche

Come ordinare contatti su iPhone

Per impostazione predefinita, l'elenco dei contatti su iPhone è ordinato in base al criterio alfabetico, partendo dal cognome. Ad ogni modo, è possibile modificare tale parametro personalizzando l'ordine di visualizzazione: Aprite l'app Impostazioni

Selezionate Contatti

Fate tap su Ordinamento

Toccate Ordine di visualizzazione

Anziché impostare per cognome, potete modificare l'elenco dei contatti partendo stavolta dal nome

Come aggiungere un contatto ai preferiti su iPhone

Per forza di cose, è normale che alcuni contatti interagiscano con noi in modo più frequente rispetto ad altri. Perché, allora, non aggiungere contatti su iPhone ai preferiti? Ecco come fare: Aprite l'app Contatti

Posizionatevi in corrispondenza della scheda Recenti

Toccate l'icona "i" posta accanto al nome del vostro contatto preferito

Selezionate Aggiungi ai preferiti

Selezionate Messaggio, Chiama o Video, a seconda della modalità di comunicazione più utilizzata con quel contatto