Come funziona Audible gratis, senza abbonamento: i limiti e le opzioni per ascoltare audiolibri

Stando a quanto abbiamo anticipato nel capitolo precedente, quindi ci sono due modi per usare Audibile gratis: senza abbonamento, come vedremo nel capitolo successivo, o sfruttare la prova gratuita dell'abbonamento.

Quanto dura la prova gratuita

Audible infatti offre un modo per provare il servizio gratuitamente, per un periodo di tempo limitato. Se non ti sei mai abbonato al servizio, hai infatti a disposizione i primi 30 giorni di ascolto di prova gratis, a meno che tu non attivi l'abbonamento da iPhone o iPad.

Per i clienti Prime, i giorni di prova gratuita sono addirittura 60 (non da iPhone o iPad), almeno nel momento in cui stiamo scrivendo.

In alcuni periodi, Audible potrebbe lanciare promozioni che consentono di utilizzare il servizio gratuitamente anche per più tempo, per esempio tre mesi (oppure potrebbe essere possibile accedervi a un prezzo scontato, per esempio quattro o sei mesi a 1,99 euro al mese).

Solo al termine del periodo di prova Audible ti addebiterà il costo dell'abbonamento, ovvero 9,99 euro al mese, ma puoi sempre disdirlo in ogni momento.

Come attivare la prova gratuita

Da sito (PC Windows, Mac, iPhone / iPad)

Per attivare la prova gratuita di Audible, vai sul sito del servizio e clicca sul pulsante al centro Iscriviti ora.

Adesso non dovrai fare altro che inserire l'email del tuo account Amazon, cliccare su Continua e poi inserire la password. Infine, clicca su Accedi.

Non hai un account Amazon? Clicca sul pulsante Crea il tuo account Amazon e inserisci il tuo nome, cognome, email e crea una password per la piattaforma di eCommerce.

Una volta effettuato l'accesso, clicca sul pulsante arancione Iscriviti ora: dovrai inserire un metodo di pagamento valido o confermare quello esistente. Non preoccuparti, non ti verrà addebitato alcun costo fino alla fine del periodo di prova gratuita.

Infine clicca su Iscriviti ora per confermare l'attivazione.

Da app (per Android)

Se preferisci, puoi agire da app Audible per Android. Usando l'app Audible per iPhone / iPad e Mac (con chip M1 e successivi), infatti, non potrai accedere alla prova gratuita.

Dopo averla installata, avviala e tocca Inizia, poi effettua l'accesso toccando Profilo in basso a destra e successivamente Accedi.

Inserisci email e password del tuo account Amazon (se non hai un account tocca Creare account e segui le indicazioni). Tocca l'icona a forma di casa in basso a sinistra (Benvenuto) e poi il pulsante Iscriviti - Gratis i primi 30 giorni (60 se sei abbonato Prime).

Si aprirà una finestra con la scritta Questa app non usa il sistema di fatturazione Google Play. Tocca OK e si aprirà un'altra finestra con i dettagli dell'abbonamento e in basso il tuo metodo di pagamento associato ad Amazon.

Modifica se vuoi il metodo di pagamento, poi tocca il pulsante Iscriviti ora. Se hai già provato Audible, non avrai diritto alla prova gratuita.

Quando disdire la prova gratuita

Una volta attivata la prova gratuita, potrai utilizzare il servizio senza spendere niente: scegli un audiolibro e inizia ad ascoltarlo!

Tieni presente che allo scadere della prova gratuita Audible ti addebiterà il costo mensile sul sistema di pagamento da te impostato in fase di iscrizione.

Ma quando puoi fare la disdetta perché questo non accada? Puoi disdire quando vuoi, anche il giorno stesso dell'attivazione o il giorno prima.

L'importante, se non vuoi pagare, è farlo entro lo scadere dei 30 giorni e potrai comunque utilizzarlo fino alla scadenza.