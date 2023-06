Come ottenere immagini iper realistiche con NightCafè

Vediamo, quindi, come creare immagini iper-realistiche con NightCafè . Prima, però, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo sulle migliori app per creare immagini con l'Intelligenza Artificiale , all'interno del quale figura anche il nome di NightCafè .

NightCafè rientra sicuramente tra le migliori piattaforme per elaborare immagini grazie all'Intelligenza Artificiale . Questo servizio permette, infatti, di creare contenuti multimediali in pochissimi secondi, partendo da un semplice comando di testo. Alla stessa maniera, consente di modificare immagini esistenti, applicando effetti unici grazie alle potenzialità dell'AI.

Indice

Come creare immagini con NightCafè

Oltre ai contenuti generati tramite input di testo, NightCafè permette di creare immagini uniche partendo da un'immagine di base e dall'input di testo.

Innanzitutto, NightCafè mette a disposizione cinque diversi modalità di creazione:

Stabile : è l'opzione più popolare tra gli utenti, nonché quella maggiormente diffusa, in quanto consente di trasformare scritte in immagini uniche, grazie alla tecnologia Stable Diffusion

: è l'opzione più popolare tra gli utenti, nonché quella maggiormente diffusa, in quanto consente di trasformare scritte in immagini uniche, grazie alla tecnologia DALL-E 2 : a differenza della prima, qui è possibile partire da un contenuto per poi migliorarlo ed enfatizzarlo grazie all'Intelligenza Artificiale;

: a differenza della prima, qui è possibile partire da un contenuto per poi migliorarlo ed enfatizzarlo grazie all'Intelligenza Artificiale; Coerente : qui l'utente ha un maggior controllo sui processi di regolazione e di modificazione delle immagini, potendo, infatti, impostare parametri come proporzioni, precisione e molto altro;

: qui l'utente ha un maggior controllo sui processi di regolazione e di modificazione delle immagini, potendo, infatti, impostare parametri come proporzioni, precisione e molto altro; Artistico : pur avendo meno controlli rispetto all'opzione Coerente, questa modalità permette di creare immagini iper-realistiche e suggestive da input di testo

: pur avendo meno controlli rispetto all'opzione Coerente, questa modalità permette di creare immagini iper-realistiche e suggestive da input di testo Trasferimento di stile: questa modalità rappresenta una sorta di ibridazione, in quanto consente di prendere un'immagine di partenza e di convertirla in un'altra immagine suggellata da uno stile diverso.

Per creare immagini con l'Intelligenza Artificiale sfruttando la piattaforma NightCafè, è necessario partire da un breve testo in lingua inglese inserito all'interno di uno specifico campo di testo.

La piattaforma prevede la necessità di registrazione (gratuita), con l'ulteriore possibilità di acquistare servizi di abbonamento per sfruttare tutte le potenzialità offerte dal servizio e sbloccare un numero maggiore di immagini rispetto a quelle previste nel piano gratuito (download fino a dieci immagini).

Il processo di "trasformazione" del testo in immagini si basa su due algoritmi di apprendimento automatico: VQGAN e CLIP. Mentre il primo sfrutta una rete neurale per creare un'immagine da un prompt di testo, il secondo si assicura, invece, che l'immagine risultante rientri nei limiti del prompt medesimo.

Come registrarsi su NightCafè

Entrate quindi sul sito ufficiale di NightCafè e fate tap su Start Creating, quindi accedete al vostro account cliccando su Login Now. Se non siete ancora registrati, selezionate, invece, il bottone "Continua con Google" per agganciare, appunto, il vostro account Google a NightCafè, oppure "Connect with Facebook" per fare lo stesso con il social network controllato da Meta.

Se non avete un account social o desiderate, comunque, creare un nuovo account su NightCafè, pigiate su Continue with password per proseguire. Nella successiva schermata, inserite il vostro indirizzo email (dovrete accedervi per verificare l'account appena creato) e una password della lunghezza di almeno otto caratteri, quindi fate tap su Create account.

Entrate, per l'appunto, nella vostra casella di posta elettronica (che deve, ovviamente, corrispondere, all'indirizzo email inserito su NightCafè in fase di registrazione) e aprite la mail ricevuta per confermare l'account: vi basterà cliccare sul link apposito, mettere la spunta per accettare i termini di servizio e il gioco è fatto.

Come ottenere immagini con NightCafè

Tornate, adesso, nella pagina principale di NightCafè e fate tap su Create. Selezionate un modello tra le opzioni di cui abbiamo parlato qualche riga sopra, tenendo a mente che le opzionii più popolari sono Stable Diffusion e DALL-E 2.

Digitate, adesso, qualcosa in corrispondenza del campo di testo "Text Prompt". Quando si inserisce un prompt di testo, è importante essere specifici e descrittivi per descrivere al meglio la propria idea o concetto. Ciò aiuterà il generatore a comprendere le vostre idee e a creare un'opera d'arte che la rappresenti nel modo più accurato possibile.

Non dimenticate di selezionare lo stile. Di default è previsto NightCafè, ma potete sbizzarrirvi tra i tanti disponibili; noi, per esempio, abbiamo scelto Hyperreal. Fate tap su Create e attendete che la piattaforma elabori la richiesta.

Infine, selezionate il numero di immagini che desiderate creare, tenendo a mente, ad esempio, che una immagine vale zero crediti, quattro immagini valgono un credito, nove immagini corrispondono a 2,25 crediti e così via.

Una volta generata l'immagine, l'utente avrà diverse opzioni per modificare la stessa, oppure per condividerla, pubblicarla. Dalle impostazioni di creazione, invece, è possibile visualizzare alcune informazioni come la risoluzione iniziale, lo stile preimpostato, l'aspect ratio e molto altro: vi basterà semplicemente cliccare su More settings per accedere, per l'appunto, al menu contenente le appena citate opzioni.

Cliccando, invece, su History, avrete la possibilità di visualizzare le vostre creazioni. Si tratta di un modo molto semplice e intuitivo per accedere alla cronologia. Da qui, peraltro, è possibile duplicare, condividere o pubblicare le immagini.

Vale la pena specificare, inoltre, che l'utente potrà far valere il copyright dell'immagine che viene creata utilizzando NightCafè soltanto se possiede l'immagine caricata. Infatti, l'utilizzo di immagini protette da copyright non darà alcuna proprietà dell'opera d'arte trasformata grazie al contributo dell'Intelligenza Artificiale.