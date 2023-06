In caso non sappiate cosa sia Viki, probabilmente vi chiederete come ottenere Viki Pass gratis prima di lanciarvi nell'ennesimo abbonamento che magari non sfrutterete neanche. Viki è una piattaforma di streaming di proprietà di Rakuten con un catalogo orientato ai contenuti asiatici, e la sua particolarità è che invece di "isolare" gli utenti, cerca di avvicinarli con il suo atteggiamento orientato alla comunità.

Indice

Cos'è Viki Pass e quanto costa

Nella scelta se abbonarvi a Netflix, Disney+, Sky o altri servizi di streaming, probabilmente avrete ponderato due fattori principalmente: il prezzo e il catalogo a disposizione. O, se siete attratti da un contenuto esclusivo, probabilmente non si sarete posti neanche il problema.

Ma cosa direste se invece di accomodarvi semplicemente sul divano e godervi in santa pace (e tutto sommato isolamento) una serie TV o un film, l'esperienza diventasse un'esperienza social? È quanto ha cercato di fare Viki, una società fondata nel 2007 (acquistata nel 2013 da Rakuten) e il cui nome è frutto dell'unione tra le parole video e wiki.

Perché? In pratica Viki offre un approccio coinvolgente e snello, ma soprattutto orientato alla comunità, tanto da diventare molto popolare tra i giovani (che come sappiamo sono l'obiettivo numero uno delle varie società).

Il motivo della parte "wiki" del nome è perché l'azienda usa i volontari per creare sottotitoli (gratuitamente) e altri contenuti come commenti che scorrono durante la visione, proprio come Wikipedia, e la comunità interagisce per confrontarsi, imparare e crescere.

Come abbiamo anticipato in apertura, il servizio si concentra sui contenuti asiatici, con una programmazione coreana, cinese, taiwanese e giapponese. Ma non ci sono i sottotitoli. La modalità Learn consente a chi non parla queste lingue di studiarle, mettendo in pausa i programmi per ripetere le parole e anche cercando parole e frasi in modo che possano ascoltarle in modi diversi, in lingue diverse. Film e TV sono infatti uno dei modi più potenti per imparare una lingua e una cultura, e Viki sfrutta al massimo l'opportunità.

Fort di 35 milioni di utenti attivi al mese (di cui 25 solo da dispositivi mobili), Viki offre più di 100 contenuti originali e di altre produzioni, tra spettacoli drammi e mini series, alcuni disponibili gratuitamente (con pubblicità) e altri, quelli esclusivi, accessibili attraverso il Viki Pass.

Ma cos'è il Viki Pass? È il servizio in abbonamento che consente di accedere ai contenuti esclusivi, senza pubblicità e in qualità HD. Se in alcuni Paesi ci sono due piani con opzioni di fatturazione annuale e mensile, Viki Pass Standard e Viki Pass Plus, in Italia è disponibile solo Viki Pass Standard.

Come abbiamo detto, l'abbonamento a Viki Pass non solo elimina la pubblicità, ma vi permette di accedere in anticipo ai contenuti esclusivi. A volte questi spettacoli arriveranno dopo qualche tempo anche per gli utenti grautiti, mentre altre volte rimarranno solo in esclusiva per gli abbonati Viki Pass. Inoltre alcuni spettacoli in diretta saranno disponibili gratuitamente solo per i primi 2 o 4 episodi, mentre i successivi saranno disponibili solo per Viki Pass.