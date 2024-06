Come ottimizzare Windows 11 per il gaming: tutti i trucchi per guadagnare fps

Avete acquistato tutto l'occorrente per assemblare un PC gaming, lo avete montato e sistemato a dovere, ma non riuscite ancora ad ottenere le prestazioni che desiderate? Il vostro nuovo notebook gaming non riesce a fare abbastanza fsp? Quello che dovete fare è intervenire sulla parte software. In questa guida vi spieghiamo come ottimizzare Windows 11 per il gaming, modificando alcune funzionalità di sistema per dare massima priorità alle prestazioni in gioco.

Analizzeremo diverse possibilità per poter limitare lo spreco di risorse e dare libero sfogo alla potenza dell'hardware, sia per quanto riguarda un PC fisso che un notebook. Inoltre, vedremo passo passo come attivare le funzionalità più innovative di Windows, e al tempo stesso come disabilitare quelle che non vi servono.