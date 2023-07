Tra i tanti servizi importanti di cui tutti abbiamo bisogno in casa troviamo l'energia elettrica. Si tratta ovviamente di un servizio a pagamento, erogato da diverse aziende in Italia. Tra le più note troviamo l'Enel. Il pagamento della fornitura di energia elettrica avviene solitamente per mezzo delle cosiddette bollette. Le bollette Enel rappresentano da sempre i pagamenti dell'energia elettrica nel nostro paese, e risulta fondamentale non dimenticarsene per non incorrere in multe. In questa guida andremo a vedere come pagare le bollette Enel online. Nello specifico, vedremo come pagare le bollette con PayPay, tramite addebito su IBAN, sul sito di Poste, come pagare l'Enel senza commissioni oppure se avete smarrito il bollettino.

Come pagare bollette Enel con PayPal

Se avete un contratto con Enel per la fornitura dell'energia elettrica allora ogni due mesi, che è il periodo di fatturazione più comune, riceverete la classica bolletta per il pagamento del consumo relativo ai due mesi precedenti. Se invece avete un contratto con un altro fornitore, allora vi suggeriamo di consultare la nostra guida per pagare le bollette online. Tornando invece al caso in cui il vostro fornitore è proprio Enel, allora sarete contenti di sapere che potete pagare le bollette Enel online secondo diverse modalità, con la possibilità di scegliere quella più comoda per il vostro caso. Tra i metodi pagamento ammessi troviamo PayPal, e quindi andiamo a vedere come pagare le bollette Enel online con PayPal. Potete pagare le bollette Enel online sia da PC che dal vostro telefono. Nel caso in cui preferiate usare il PC, allora dovrete per prima cosa recarvi al sito ufficiale Enel. Quindi dovrete effettuare il login tramite email e password per accedere al vostro profilo personale. Se invece non siete ancora registrati allora dovrete prima effettuare la registrazione indicando il vostro codice cliente (che trovate su una qualsiasi bolletta Enel ricevuta in precedenza). Dopo aver fatto l'accesso dovrete cliccare sulla sezione Vai alle tue bollette. Successivamente dovrete selezionare il pulsante Paga situato in corrispondenza della bolletta che intendete pagare. Dovreste quindi vedere una schermata in cui vengono mostrati i metodi di pagamento che è possibile usare. A questo punto selezionate PayPal, inserite il vostro indirizzo email e password di PayPal. Se avete abilitato l'accesso con autenticazione a due fattori su PayPal allora dovrete anche confermare l'accesso al conto dal secondo dispositivo (solitamente si sceglie di ricevere un codfice OTP sul telefono). Una volta effettuato con successo l'accesso al vostro conto PayPal non dovrete far altro che confermare il pagamento. Una volta conclusa l'operazione riceverete un messaggio di conferma dal sito Enel, così come riceverete una conferma via email. Nel caso in cui invece preferiate pagare la bolletta Enel dal telefono, allora dovrete scaricare e aprire l'app ufficiale Enel dal Play Store o dall'App Store. Quindi dovrete effettuare il login oppure registrarvi se ancora non l'avete fatto. Quindi dovrete recarvi nella sezione Bollette da pagare, scegliere quella da pagare selezionando Paga bolletta. A questo punto potete scegliere come metodo di pagamento PayPal. Anche in questo caso dovrete accedere al vostro conto PayPal con le credenziali personali. Una volta effettuato l'accesso potete confermare il pagamento della bolletta Enel. Troverete la ricevuta di pagamento anche all'interno dell'app, nella sezione Bollette.

Come pagare bollette Enel con Poste

La bolletta Enel potete pagarla online anche con Poste. Questa modalità è particolarmente comoda per chi ha un conto Poste Italiane, ma anche per coloro che invece avrebbero pagato la bolletta in un classico ufficio postale. La procedura infatti è del tutto analoga a quella che fareste di persona in un ufficio postale. Per pagare una bolletta Enel online con Poste sarà necessario fare tutto sul suo sito ufficiale. Recatevi quindi a questo indirizzo, e selezionate quale tipo di bolletta intendete pagare. Trattandosi di una bolletta Enel dovreste aver ricevuto a casa il bollettino precompilato. Ve ne accorgete perché ha tutti i campi precompilati e il codice 896 o 674 in basso a destra. Se invece non avete il bollettino, perché magari l'avete perso oppure non è arrivato, allora vi suggeriamo di far riferimento al paragrafo in cui descriviamo come pagare bollette Enel online senza bollettino. Tornando alla procedura che fa affidamento al sito ufficiale di Poste, una volta che avete fatto l'accesso al sito dovrete accedere alla sezione Bollettino precompilato. A questo punto dovete inserire l'identificativo del bollettino che intendete pagare. Prima di fare questo vi sarà richiesto di effettuare il login con il vostro account Poste ID, se non lo aveste già fatto. Quindi dovrete selezionare nuovamente la tipologia precompilata del bollettino che intendete pagare. Successivamente verrete indirizzati alla pagina di compilazione dei dettagli del bollettino: dovrete inserire il numero di conto corrente, l'importo, il codice a 18 cifre e la tipologia (896 o 674). Tutte queste informazioni le leggete sulla bolletta Enel che avete in mano, o che avete ricevuto via email da Enel. Dopo aver inserito queste informazioni vi verrà richiesto il vostro nome e cognome, indirizzo di residenza e se intendete posticipare il pagamento che state per approvare a una data futura. Cliccando su Continua verrete indirizzati alla pagina di pagamento, ovvero quella in cui dovete inserire le informazioni in merito al metodo di pagamento che intendete usare. Potete usare ad esempio una carta di credito o carta di credito. Dopo aver inserito gli estremi della propria carta per il pagamento, cliccate su Continua e Conferma. Potrebbe essere necessario che approviate il pagamento tramite carta dall'app del vostro home banking. Una volta processato il pagamento e se tutto è andato a buon fine dovreste ricevere un'email di conferma da parte di Enel in merito al pagamento appena effettuato. Non cancellate tale email perché sostanzialmente è la prova dell'avvenuto pagamento della bolletta da parte vostra.

Come pagare bollette Enel con IBAN

Nell'introduzione abbiamo detto che potete pagare le bollette Enel online secondo diverse modalità. Tra queste troviamo anche quella che passa per l'addebito diretto sul conto corrente bancario. Si tratta quindi di pagare la bolletta Enel online con IBAN. Questa modalità è particolarmente comoda perché permette anche di impostare l'addebito diretto. Questo avviene automaticamente alla scadenza di ogni bolletta Enel, senza la necessità che ve ne ricordiate ogni volta. Per pagare la bolletta Enel online con IBAN sarà necessario accedere all'Area Clienti, effettuare il login tramite le vostre credenziali Enel oppure registrarvi se ancora non l'aveste fatto. A questo punto dovrete selezionare Servizi e successivamente Addebito diretto. A questo punto non dovrete far altro che inserire i dati del conto sul quale intendete effettuare l'addebito delle bollette. Dovrete quindi indicare il vostro IBAN completo. A questo punto cliccate su Conferma. Dopo questa procedura Enel verificherà la correttezza di tutti i dati con il vostro istituto di credito. Potrebbe volerci un massimo di 10 giorni per avere la conferma sull'esito della procedura. Se tutto va a buon fine riceverete una conferma via email. Analogamente, potete pagare le bollette Enel online con IBAN anche dal vostro telefono. Per farlo dovrete scaricare e aprire l'app ufficiale Enel dal Play Store o dall'App Store. A questo punto dovrete effettuare il login oppure registrarvi se ancora non l'avete fatto. Successivamente accedete a Fornitura e poi a Modalità di pagamento. Anche in questo caso dovete selezionare Addebito diretto. Nella nuova schermata che si aprirà inserite il vostro IBAN e confermate. Anche in questo caso ci vorrà un massimo di 10 giorni per ricevere conferma del buon esito dell'operazione.

Come pagare bollette Enel senza bollettino

Questo paragrafo si riferisce a un caso particolare, ovvero quello in cui dovete pagare una bolletta Enel ma non avete il bollettino. Questo potrebbe accadere quando avete perso il bollettino ricevuto a casa, oppure se tale bollettino non è stato mai consegnato a casa. Per pagare una bolletta Enel online senza bollettino in realtà potete fare riferimento a tutte le procedure che abbiamo descritto in questa guida eccetto quella relativa a Poste, dove è necessario indicare gli estremi del bollettino per procedere al pagamento online. Potete quindi pagare una bolletta Enel online senza bollettino facendo affidamento a PayPal, quindi accedendo online al sito ufficiale da PC e procedere al pagamento con PayPal. Allo stesso modo potete usare l'app Enel Energia per smartphone, dalla quale potete accedere alle bollette da pagare e procedere al pagamento online tramite PayPal. Analogamente, potete usare l'addebito diretto, sia dal sito ufficiale dal PC o dall'app per il telefono, e quindi pagare la bolletta Enel online con IBAN. In tema di bollettino Enel, vi suggeriamo di attivare l'opzione chiamata Bolletta Web. L'opzione prevede la ricezione della bolletta digitale via email e sull'app Enel Energia dal telefono. Per attivarla potete accedere a questo link dal vostro PC e confermare la volontà di ricevere la bolletta digitale. Potete attivare Bolletta Web anche dall'app sul telefono, basta aprire l'app Enel Energia e selezionare Attiva Bolletta Web. Attivando Bolletta Web non dovrete più preoccuparvi di ricevere la bolletta fisicamente a casa e di non perderla finché non la pagate. La bolletta digitale infatti rimarrà sempre disponibile al download sulla vostra email e sul vostro profilo cliente Enel.

Come pagare bollette Enel senza commissioni

In questa guida stiamo vedendo come pagare le bollette Enel online. La cosa spesso antipatica è che il pagamento online delle bollette spesso prevede il pagamento di commissioni. Queste commissioni possono variare da un minimo di circa 0,50€ a un massimo di circa 2€. La cosa positiva è che è possibile pagare le bollette Enel online anche senza commissioni. Tra i metodi di pagamento che ci sentiamo di consigliarvi è quello che prevede il pagamento della bolletta con IBAN, dunque con addebito diretto. Sia chiaro che alcuni istituti di credito potrebbero comunque richiedere delle commissioni per il pagamento con addebito diretto delle bollette. Questo comunque non accade per la maggior parte delle banche. Per pagare le bollette Enel online con IBAN vi suggeriamo di far riferimento alla procedura che abbiamo descritto sopra.

