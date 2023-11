Siete curiosi di sapere come pagare con Satispay? Nei paragrafi di questa guida vi spieghiamo come fare passo passo, partendo dalla registrazione.

Avete sentito parlare di Satispay, ma non avete un'idea chiara di cosa sia davvero e di come funzioni? Magari avete visto questa opzione tra i metodi di pagamento di qualche e-commerce su cui avete fatto degli acquisti. Se vi ha incuriosito e state cercando informazioni in merito, allora dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto a seguire troverete tutto ciò che c'è da sapere sull'app e come pagare con Satispay. Ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi. Inoltre, vi consigliamo di scaricare l'app mentre leggete i vari paragrafi in modo tale da vedere direttamente con i vostri occhi come funziona e capire se Satispay fa al caso vostro. Che ne dite di iniziare subito?

Indice

Che cos'è Satispay

Prima di procedere al suo funzionamento, partiamo dalle basi e vediamo di cosa si tratta. Satispay è un'applicazione di pagamento via dispositivo mobile che permette agli utenti di portare a termine delle transazioni in maniera sicura e veloce nel giro di qualche clic. È un'app italiana, che è stata lanciata nel 2013, ed è disponibile sia per dispositivi Android, che iOS. Potrete, dunque, cercarla, scaricarla e installarla direttamente dal Play Store o dall'App Store in base allo smartphone che avete.

Creare un account su Satispay

Non avete ancora Satispay sul vostro dispositivo mobile? Allora vediamo insieme come scaricare l'app e creare un account. Dunque, cercate Satispay sullo store di applicazioni del vostro smartphone e procedete con il download. Al termine dell'installazione potrete avviare l'app con un clic sulla sua icona e avanzare con la registrazione. A questo punto vi verranno chieste delle informazioni personali e poi dovrete collegare la carta o il conto bancario all'account per il suo utilizzo. Per questioni di sicurezza, potrebbe essere necessario l'invio della scansione dei vostri documenti di identità, per evitare eventuali truffe. Dopo l'approvazione del vostro account, per iniziare a usare l'app dovrete caricare una quota come saldo sull'applicazione.

Come pagare con Satispay

Dopo aver installato l'app, effettuato la registrazione, atteso la verifica dell'identità e caricato il saldo, ora potrete iniziare a effettuare pagamenti con Satispay. Avviate l'app con un clic sulla sua icona e fate clic sulla sezione Negozi, se volete pagare in uno store fisico. Qui potrete trovare la lista delle attività che accettano questo tipo di pagamento. Selezionate quella che vi interessa, scegliete l'importo e premete su Invia. Non vi resta poi che attendere la conferma dell'esercente. Se volete pagare online con Satispay quando sarete nella sezione dei pagamenti del sito in questione dovrete selezionare l'opzione corretta, poi indicare il vostro numero di telefono e premere su Invia pagamento. Nel giro di qualche secondo riceverete la notifica sul vostro dispositivo. Cliccateci su, digitate il PIN scelto al momento della registrazione e premete sul tasto Conferma per portare a termine l'operazione.

I vantaggi di pagare con Satispay

Ora che avete capito di cosa si tratta, come funziona Satispay e come effettuare un pagamento, vi starete chiedendo quali sono in vantaggi dell'utilizzo di quest'app. Dunque, il pagamento con Satispay consente delle transazioni rapide ed efficaci, a portata di clic con il vostro dispositivo. L'app garantisce la sicurezza delle transazioni tramite la crittografia dei dati o sistemi come l'autenticazione a due fattori. Utilizzando questo metodo potrete tenere traccia delle vostre spese e avere un migliore controllo delle vostre uscite. Spesso potrete ricevere un Cashaback che consente il risparmi del 20% o del 30%. Questo viene riaccreditato sull'app al termine del pagamenti. Le attività che offrono il servizio si distinguono per l'etichetta Cashback.