Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa soluzione, oltre a una funzione alternativa, Ricarica in cassa , che grazie alle tabaccherie potrebbe risultarci comoda in alcune circostanze. Ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come funziona Amazon Locker .

Ma come pagare in contanti su Amazon ? Forse non lo sapete, ma la piattaforma di eCommerce offre questa possibilità da diverso tempo, anche se la procedura non è quella del pagamento alla consegna come potreste fare con altri servizi.

Nonostante le innumerevoli possibilità di pagamento a nostra disposizione, la verità è che i contanti a volte sono ancora un'alternativa valida e comoda, per esempio perché abbiamo raggiunto il limite mensile della carta o per altri motivi. Ecco perché diverse piattaforme, come per esempio eBay, offrono la possibilità di pagare in contrassegno.

Indice

Come pagare in contanti su Amazon

Come vedete, queste soluzioni non sono un pagamento alla consegna , ma nondimeno ci permettono di effettuare un acquisto sul sito di eCommerce senza dover utilizzare una carta di credito o altro metodo di pagamento elettronico. Vediamo come usarle.

Come abbiamo anticipato nell'introduzione, Amazon mette a vostra disposizione un paio di comode soluzioni se volete pagare in contanti un vostro acquisto sulla piattaforma.

Individuate quest'ultima sezione e cliccate sulla voce Modifica sulla destra, al che vi verranno mostrate più opzioni. In basso, vedrete la voce Altri metodi di pagamento : cliccate su Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino e poi sul pulsante Continua . Adesso dovrete accettare le condizioni di utilizzo del servizio, poi potrete cliccare sul pulsante Utilizza questa modalità di pagamento.

La modalità prevede quindi effettuare l'ordine sul sito o nell'app Amazon.it, poi selezionare la modalità in contanti, effettuare il pagamento in un punto vendita entro 72 ore dall'ordine (altrimenti questo verrà annullato) e a quel punto il prodotto verrà spedito.

Paga nel punto vendita più vicino è una soluzione lanciata in Italia a maggio 2021 che consente di effettuare un pagamento in contanti con l'ammontare esatto del vostro acquisto presso uno degli oltre 4.300 punti vendita Western Union in tutta Italia. Il tutto senza costi aggiuntivi.

In caso non vediate la voce, significa che il prodotto non è compatibile con il pagamento in contanti.

Amazon specifica che Paga nel punto vendita più vicino potrebbe non essere disponibile per alcuni articoli come le Offerte lampo, gli ordini "Acquista ora", i Buoni Regalo Amazon.it, gli e-book e i prodotti digitali, oltre che per gli abbonamenti.

Se invece lo vedete e lo selezionate, il sistema registrerà la vostra scelta e potrete impostare la modalità di spedizione, poi completate l'acquisto cliccando sul pulsante Acquista ora.

Come ben sapete, Amazon non addebita l'importo di un acquisto prima di aver effettuato la spedizione, e viceversa non effettua la spedizione finché non è stato saldato l'importo dovuto. Quindi il prodotto che avete comprato non è stato spedito: riceverete un'email con un codice univoco da presentare presso il negozio del rivenditore autorizzato per effettuare il pagamento in contanti, e a partire dalla sua ricezione avrete 72 ore di tempo per effettuare il pagamento in contanti.

Per completare la procedura, dovrete quindi recarvi in un punto vendita Wester Union vicino a voi, presentare il codice ricevuto via email e pagare l'ammontare esatto del vostro acquisto.

Per trovare il punto Western Union vicino a voi potete controllare a questo indirizzo inserendo il vostro CAP nel campo in alto a poi cliccando sul pulsante Cerca.

Nella finestra in basso vi verrà mostrato un elenco con i punti Western Union più vicini, in ordine di lontananza e con un menu a tendina che vi consente di accedere agli orari di apertura.

Recatevi al punto prescelto, indicate l'intenzione di pagare un ordine Amazon in contanti e mostrate il codice univoco all'addetto. Vi verrà comunicato l'importo da pagare, che potrete versare in contanti, e vi verrà rilasciata una ricevuta cartacea. Amazon raccomanda di conservare la ricevuta di pagamento, qualora siano necessari chiarimenti sul pagamento.

A quel punto Amazon vi invierà un'email di conferma di avvenuto pagamento e spedirà il prodotto all'indirizzo specificato in fase di checkout, al che seguirà un'email di conferma di avvenuta spedizione. Poi potrete monitorarne la spedizione come per un qualsiasi altro ordine sulla piattaforma.

Visto che la spedizione dipende da quando voi effettuerete il pagamento, le tempistiche di consegna del prodotto potrebbero variare di conseguenza. Se invece non pagate il prodotto entro le 72 ore, l'ordine verrà automaticamente annullato e non sarà richiesta alcuna ulteriore azione da parte vostra.

Se invece vi state chiedendo come ricevere un rimborso in caso di reso, sappiate che questo sarà emesso esclusivamente tramite Buono Regalo Amazon, che verrà automaticamente aggiunto al vostro saldo.

Con Ricarica in cassa

Ma Paga in contanti nel punto vendita più vicino non è l'unico modo per pagare in contanti su Amazon. La piattaforma di eCommerce vi consente infatti anche di pagare in contanti in tabaccheria, ma in questo caso l'opzione di pagamento, che si chiama Ricarica in cassa, è da utilizzare prima di effettuare un ordine su Amazon.

Questa soluzione è comoda nel caso non disponiate di una carta di credito o preferiate effettuare i vostri acquisti in contanti, ma senza per questo dovervi recare in un punto Western Union.

La Ricarica in cassa infatti consiste nel comprare presso una tabaccheria un codice di ricarica da utilizzare poi per caricare il saldo Amazon e usarlo per gli acquisti sulla piattaforma. Lo svantaggio è che non potrete pagare l'importo esatto dell'acquisto ma avrete dei buoni dal taglio fisso il cui resto poi sarà disponibile sul vostro saldo Amazon.