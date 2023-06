Ma niente paura, ci sono infatti diverse soluzioni per evitare di pagare le commissioni , vediamole tutte, oltre a ricordarvi le app per accedere ai servizi della pubblica amministrazione .

Se dovete effettuare un pagamento verso la pubblica amministrazione (abbreviata in PA), che sia una tassa o una sanzione, da alcuni anni è attivo un sistema di pagamento elettronico, PagoPA. Ma come pagare PagoPA senza commissioni ?

Indice

Cos'è PagoPA

Ma come sapere se si paga o meno, e soprattutto come fare per non pagare questa commissione? Per rispondere a questa domanda, vediamo quali sono gli istituti di credito e le app di pagamento che la chiedono o meno.

In alternativa al codice QR , se per esempio usate un canale diverso, dovrete usare i dati riportati sull'avviso e compilare a mano i campi richiesti. L'esito del pagamento è immediato, e in pochi secondi avrete la risposta se l'ente creditore ha ricevuto l'importo , mentre le ricevute di pagamento saranno nel cassetto digitale dell'app IO o attraverso l'applicazione del vostro fornitore di mobile banking. Queste saranno un elemento di prova che testimonia l'avvenuto incasso.

Il sistema è molto veloce. Per esempio, per pagare inquadrate il codice QR del bollettino da pagare con l'App IO o quella del vostro fornitore di servizi. Il sistema vi rimanda alla pagina di pagamento , per esempio da App IO selezionate il metodo di pagamento (il PSP), con mostrate le commissioni applicate e lo completate.

In alternativa, l' App IO è stata creata apposta per effettuare tutti i pagamenti gestiti da PagoPA.

Ma come funziona PagoPA? In pratica quando dovete effettuare un pagamento a PagoPA potete usare un mezzo qualsiasi, che sia uno sportello della vostra banca, l'app di home banking, un ufficio postale, un ATM, il sito dell'ente debitore, come Agenzia delle Entrate o il Comune, un'app di pagamenti, come PayPal o Satispay, o persino degli esercenti come i tabacchi.

E visto che per molti pagamenti l'alternativa è attraverso l'F24 (nel 2021 l'Antitrust si è dichiarata contro il provvedimento come unico canale di pagamento alla pubblica amministrazione), sempre più cittadini PagoPA è un comodo e veloce strumento per i pagamenti.

Nel 2019, è stata creata la società PagoPA, interamente gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, per permettere il pagamento di tasse, tributi, rette e sanzioni o altro verso le Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali (come i Comuni), ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL.

Negli ultimi anni, la pubblica amministrazione ha subito un profondo cambiamento che l'ha vista finalmente abbracciare il digitale , anche per quanto riguarda i pagamenti, attraverso l'AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Se vi state chiedendo come pagare PagoPA senza commissioni , probabilmente sapete già cosa sia PagoPA, ma per chi si sia trovato un pagamento PagoPA e non ne conosca il significato probabilmente è utile un'introduzione.

Quanto costa pagare con PagoPA

Non tutti i metodi sono disponibili per tutti i canali, per esempio il pagamento tramite conto corrente è disponibile solo da sito dell'Ente.

Qui invece trovate la pagina di PagoPA per scoprire i costi applicati dai gestori aderenti al servizio. La pagina è molto intuitiva: tutto quello che dovete fare è inserire un importo da pagare (a volte le commissioni potrebbero cambiare in base all'importo), scegliere dove preferite pagare, se sul sito dell' Ente (per esempio l'Agenzia delle Entrate), da App IO o Sito PagoPA , e poi con quale metodo volete pagare, se Tutti, Carte, Conto corrente o App e altri .

Quindi, alla domanda "Quanto costa pagare con PagoPA" non c'è una risposta univoca, e neanche valida per sempre. Qui sotto vi mostriamo i prezzi delle commissioni attuali, ma potrebbero cambiare.

Come abbiamo detto, questo può essere un tabaccaio, un ufficio postale, la vostra banca o un'app di pagamento. Ognuno ha le proprie regole, che come abbiamo detto variano considerevolmente.

Come abbiamo detto nel precedente capitolo, PagoPA non chiede dei soldi, ma la commissione dipende dallo strumento che utilizzate per effettuare il pagamento a PagoPA.

Come pagare PagoPA senza commissioni

Non tutti i PSP fanno pagare una commissione. Come abbiamo visto sopra, per esempio, Intesa San Paolo non fa pagare commissioni se il pagamento è effettuato dal conto corrente, Banca Sella non fa pagare spese, e di recente si è aggiunta anche Revolut all'elenco di coloro che non applicano commissioni.

Qui sotto trovate l'elenco dei PSP che permettono di usare PagoPA gratis:

Banca Raika Ritten (Cassa Rurale Renon)

DB Contocarta di Deutsche Bank

Dolomiti Direkt

Intesa San Paolo (solo da conto corrente)

Revolut

SiConto! Corrente di Banca Sistema

WebSella Gratis

Se volete sapere come pagare PagoPA senza commissioni, il processo di pagamento è lo stesso che fareste in caso contrario; è solo il fornitore del servizio che non applica sovrapprezzi.

In linea generale dovete avviare l'app con cui volete effettuare il pagamento tramite PagoPA, per esempio App IO, o quella della banca, ed effettuare l'accesso. Cliccate su Pagamenti e selezionate PagoPA, dopodiché toccate Scansiona Codice QR e scansionate il codice QR sul bollettino del pagamento con la fotocamera del telefono. In alternativa, dovete inserire i dati di pagamento manualmente, una procedura più lunga e prona a errori, ma necessaria in alcuni casi.

Assicuratevi in ogni caso che tutti i campi (come Avviso di pagamento o Bollo veicoli, il Codice avviso e il Codice fiscale dell'ente creditore) siano correttamente compilati, anche nel caso utilizzaste un codice QR, controllate che i dati di pagamento siano corretti, e finalizzate il pagamento.

A operazione completata, verrete avvisati se la procedura è andata a buon fine e l'ente creditore ha ricevuto la somma. Ovviamente, senza commissione.