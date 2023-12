Facile essere attratti da Prime Video: un servizio di streaming video che mette a disposizione un enorme catalogo di film e serie TV, anche originali, alcune partite della Champions League e tantissimi film a pagamento, da acquistare o noleggiare. Ma come pagare Prime Video? La piattaforma non offre infatti un tipo di abbonamento paragonabile alle altre soluzioni sul mercato (almeno per chi non si sottoscrive da un dispositivo Apple) e potrebbe non essere immediatamente chiaro come utilizzarla. Andiamo a scoprire come fare, sia per accedere al servizio che per noleggiare i film, anche senza carta, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come guardare i film in streaming.

Come pagare Prime Video

Prime Video è il servizio di streaming video di Amazon riservato ai clienti Amazon Prime, che offre non solo una serie di contenuti come film e serie TV, anche originali, ma anche alcune partite di Champions League e un ampissimo catalogo di film da noleggiare o acquistare (acquisti 1-Click), oltre a diversi canali a pagamento, tra cui Paramount+, Discovery, CG Collection, MUBI, Infinity Selection e molti altri (questi ultimi accessibili, come tutti i contenuti a pagamento, anche ai non utenti Prime). Quindi per usare Prime Video basta essere iscritti ad Amazon Prime, l'abbonamento che permette di avere spedizioni gratuite anche in un giorno su milioni di prodotti venduti sulla piattaforma del gigante dell'eCommerce e accesso esclusivo alle offerte del Prime Day, oltre a una serie di servizi digitali, tra cui Amazon Photos, Prime gaming, Amazon Music Prime e, appunto Prime Video. Amazon Prime è disponibile come prova gratuita di 30 giorni per tutti i nuovi clienti, dopodiché costa 4,99 euro al mese o 49,90 euro l'anno, mentre per gli studenti c'è Prime Student, che costa 2,49 euro al mese o 24.95 euro all'anno (con 90 giorni di prova gratuita). Per gli utenti Apple che invece installano l'app Prime Video sui loro dispositivi e non sono iscritti a Prime, c'è poi la possibilità di iscriversi direttamente al servizio come una normale piattaforma di streaming, al prezzo di 3,49 euro al mese e con pagamento diretto tramite Apple Pay. Ma come pagare Prime Video? La piattaforma accetta come metodi di pagamento le carte di credito e di debito (anche prepagate) aderenti ai circuiti Visa, Mastercard, American Express e Maestro, l'addebito su conto corrente e persino i buoni regalo. L'operazione si può eseguire in maniera estremamente semplice da computer o altri dispositivi tramite browser. Vediamo come fare. Aprite un browser e andate sul sito di Prime Video, poi se siete già utenti Prime dovete cliccare su Cliente Amazon Prime? Accedi. Qui inserite la vostra email, cliccate su Continua, digitate la password e cliccate su Accedi. Arriverete alla schermata iniziale di Prime Video, dovete potrete vedere tutti i contenuti inclusi nel servizio. In alternativa, cliccate su Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni, e successivamente se avete un account Amazon effettuate l'accesso con i vostri dati, oppure in caso non sia così cliccate in basso sul pulsante Crea il tuo account Amazon e seguite la procedura di registrazione al servizio come indicata a schermo. Vi verrà chiesto di impostare un metodo di pagamento e uno di fatturazione (o di confermare quelli già associati al vostro account Amazon), e poi potrete iniziare a usare il servizio. Qui potete scegliere se pagare annualmente (49,90 euro l'anno) o mensilmente (4,99 euro al mese). Se cliccate su Modifica di fianco a Modalità di pagamento, potrete inserire un metodo di vostra scelta tra carta di credito e di debito. In alternativa, se siete già utenti Prime, avrete accesso direttamente alla schermata iniziale del servizio. Se volete modificare il metodo di pagamento, passate il mouse in alto a destra sull'icona del profilo e selezionate la voce Account e impostazioni, che aprirà la schermata relativa. Sotto la scheda Il mio account, selezionato per impostazione predefinita, potete impostare due metodi di pagamento, per Amazon Prime (Inscrizione Prime) e per gli acquisti dei film a pagamento (Noleggi o acquisti).

Se volete modificare il metodo di pagamento per l'iscrizione a Prime, cliccate sul pulsante Modifica su Amazon, al che si aprirà una nuova pagina su Amazon e potrete aggiungere una nuova carta. Attenzione, le modifiche a questo metodo di pagamento aggiorneranno anche il metodo di pagamento per l'abbonamento Prime, tutti i canali Prime Video e per l'abbonamento Amazon Fresh, se attivo. Qui cliccate su Aggiungi una carta di credito o debito, compilate i dati relativi al nome, numero della carta e data di scadenza e cliccate su Aggiungi la tua carta, Se invece volete modificare solo gli acquisti video 1-Click, ovvero l'acquisto o il noleggio di contenuti direttamente da Amazon, cliccate sul pulsante Modifica di fianco a Noleggi o acquisti, sotto la voce Impostazioni di pagamento. Ora aggiungete una carta di credito o di debito cliccando sulla voce in basso Aggiungi una carta di credito o di debito e inserite gli estremi della carta e del titolare, per poi cliccare su Aggiungi la tua carta e infine su Continua per validarla. Volete imporre delle limitazioni di acquisto impostando un PIN? Sappiate che queste restrizioni si applicano a tutti i profili, mentre per i dispositivi Fire e Xbox le limitazioni di acquisto devono essere impostate sul dispositivo stesso. Per farlo, cliccate in alto su Restrizioni, poi inserite un PIN sotto PIN dell'account Prime Video e cliccate su Salva a destra, poi cliccate su Attiva, sotto Limitazioni di acquisto, per attivare l'impostazione (potete impostare la fascia d'età e i dispositivi per attivare la funzione). In alternativa, se preferite agire da app per dispositivi mobili, la procedura è diversa a seconda che utilizziate un telefono Android o un dispositivo Apple. Da entrambi potete iscrivervi a Prime o cambiare il metodo di pagamento attraverso il browser, come appena visto, o l'app Amazon Shopping su Android. Attraverso l'app Amazon, toccate l'icona del profilo in basso e cliccate su Il mio account, poi toccate la voce I miei Pagamenti. Qui toccate Impostazioni, che vi permetterà di selezionare la voce La tua preferenza di acquisto. Ora potete impostare un metodo di pagamento, mentre se volete impostare il metodo relativo agli acquisti 1-Click di film attivate il pulsante relativo. Da Android, potete operare anche direttamente da app Prime Video: installatela, effettuate l'accesso con il vostro account Amazon e toccate un contenuto da vedere. Qui cliccate su Guarda con Prime e vi verrà chiesto di registrarvi al servizio. In alto, di fianco ad Abbonamento, potete scegliere se pagare annualmente o mensilmente, poi se avete già impostato un metodo di pagamento, cliccate su Modalità di pagamento e aggiungete una carta, oppure aggiungetela da zero. Confermate l'indirizzo di fatturazione e cliccate in basso su Iscriviti. Da iPhone, iPad, Mac o Apple TV la stessa procedura non vi consentirà di attivare l'iscrizione ad Amazon Prime, ma solo quella, separata, a Prime Video. In questo caso non potrete modificare il metodo di pagamento e l'unico disponibile sarà Apple Pay, ovvero il metodo di pagamento dell'App Store. Infine, se vi state chiedendo come pagare Prime Video mensilmente o annualmente, sappiate che la procedura da seguire è molto semplice. Se operate da sito Amazon, cliccate sul vostro nome in alto a destra (in caso non lo vediate, effettuate l'accesso cliccando su Accedi prima). Poi cliccate su Prime e se siete già iscritti al servizio cliccate in alto su Scopri più piani. Si aprirà una tendina delle notifiche e potrete scegliere tra abbonamento annuale, 49,90 euro, o mensile, 4,99 euro. In caso invece non siate ancora iscritti ad Amazon Prime, dal sito di Amazon cliccate su Prime (dopo aver cliccato sul vostro nome in alto a destra), poi selezionate Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime e selezionate Scopri altri piani. Ora effettuate la scelta di vostro gradimento e poi iscrivetevi. Da app per Android invece per attivare un piano toccate la voce Altri piani di abbonamento, poi scegliete quello che fa per voi e iscrivetevi. Se invece siete già iscritti toccate Prime in alto, selezionate Il mio Amazon Prime e toccate la voce Gestisci iscrizione. Poi toccate Piano Amazon Prime, scegliete se pagare mensilmente o annualmente e toccate la voce Passa a Prime (mensile o annuale) il [la data].

Come pagare Prime Video senza carta

Volete sapere come pagare l'abbonamento a Prime Video, e quindi quello ad Amazon Prime, senza carta di credito? L'alternativa più semplice è utilizzare una carta di debito, anche prepagata, cosa che potete fare andando sul sito Amazon e, in caso non abbiate ancora effettuato l'accesso, passare il mouse in alto a destra su Ciao, accedi e poi cliccare su Accedi. Successivamente, inserite i vostri dati, email e password. A questo punto, cliccate in alto a destra sulla voce Ciao, [il vostro nome] Account e liste, poi nella schermata che si apre cliccate su Prime. Ora se non siete iscritti a prime cliccate su Iscriviti oppure su Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni in caso non abbiate già approfittato della prova gratuita, poi sotto Seleziona una modalità di pagamento cliccate su Aggiungi una carta di credito o di debito sotto Aggiungi un metodo di pagamento e inserite la vostra carta di debito, numero, nome associato e data di scadenza, per poi cliccate su Aggiungi la tua carta e Continua, la carta verrà validata (dovrete dare l'autorizzazione tramite il vostro gestore di carta), e poi cliccate su Iscriviti ora o Iscriviti ora, 30 giorni gratis. In caso abbiate già un metodo di pagamento impostato, dovrete cliccare sulla voce Modifica, vicino a Modalità di pagamento, e poi seguire la stessa procedura. Se invece siete già utenti Prime, cliccate in alto su Aggiorna il tuo metodo di pagamento e nella schermata che si apre, sotto Altre opzioni di pagamento e Carta di debito o di credito, inserite una nuova carta di debito, per poi cliccare su Aggiungi la tua carta. In alternativa, potete utilizzare un buono Amazon o l'addebito diretto sul conto corrente.

Con buono Amazon Avete ricevuto un buono regalo e volete usarlo per pagare l'abbonamento ad Amazon Prime per vedere Prime Video? In questo caso la procedura è esattamente la stessa appena indicata, solo che dovete aggiungere il buono regalo tra i metodi di pagamento, in quanto il buono regalo verrà aggiunto al proprio saldo Amazon. Seguite la procedura indicata sopra a seconda della vostra situazione, ovvero se volete iscrivervi ad Amazon Prime impostando o cambiando il metodo di pagamento oppure modificare il metodo di pagamento del vostro abbonamento ad Amazon Prime preesistente in modo da sfruttare il buono regalo. In ogni caso, dopo aver cliccato su Seleziona un metodo di pagamento o Modifica, oppure su Aggiorna il tuo metodo di pagamento, cliccate sul campo Inserisci codice sotto la voce Buoni regalo, voucher e codici promozionali, che si trova sotto Altre opzioni di pagamento. Cliccate su Inserisci e il buono regalo sarà aggiunto al vostro saldo Amazon automaticamente. Adesso cliccate su Continua e successivamente selezionate la voce saldo del Buono Regalo. Poi se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime cliccate su Iscriviti ora o su Iscriviti ora, 30 giorni gratis. Da app Amazon per dispositivi mobili, la procedura è la stessa (non app Prime Video). Dopo averla installata e avviata, toccate su Prime in alto (su Android), mentre da iPhone dovete agire dal browser. Cliccate su Iscriviti ora o su Iscriviti ora, 30 giorni gratis e aggiungete il buono regalo nel metodo di pagamento, per poi mettere la spunta accanto all'opzione saldo del buono regalo. Con bonifico Se volete pagare Prime Video con un bonifico, sappiate che non è possibile, ma è possibile impostare l'addebito diretto su conto corrente per pagare Amazon Prime. I passi da seguire sono gli stessi indicati all'inizio di questo capitolo: effettuate l'accesso al sito di Amazon, cliccate sul vostro nome in alto a destra e selezionate Prime. Qui, se non siete ancora iscritti al servizio cliccate su Iscriviti o Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni, poi cliccate su Aggiungi un metodo di pagamento e selezionate Aggiungi un conto corrente. Poi inserite i dati del vostro conto, BIC (Codice Swift), IBAN e Nome titolare del conto e infine cliccate su Aggiungi un conto corrente. Nella pagina successiva cliccate su Continua e poi sul pulsante Iscriviti ora o Iscriviti ora, 30 giorni gratis. Se invece avete già inserito un metodo di pagamento, cliccate su Modifica, mettete la spunta a Conto corrente bancario e cliccate sul pulsante Continua, per poi iscrivervi a Prime. In caso invece siate già iscritti a Prime e vogliate modificare il metodo di pagamento, cliccate in alto su Aggiorna il tuo metodo di pagamento, in basso cliccate su Aggiungi un conto corrente, inserite i dati richiesti e cliccate sul pulsante Aggiungi un conto corrente. La stessa operazione si può completare da smartphone o tablet Android, seguendo le stesse procedure illustrate a inizio di questo capitolo. Con 18app e PayPal A questo punto probabilmente vorreste sapere se sia possibile pagare Prime Video con 18app o PayPal. Purtroppo la risposta è negativa in entrambi i casi. I 500 euro del Bonus Cultura, che il governo Meloni ha cambiato in Carta Cultura Giovani e Carta del merito, entrambi da 500 euro e cumulabili, non sono infatti sfruttabili per abbonarsi ad Amazon Prime, sebbene si possa spenderli per libri, ebook Kindle, fumetti, audiolibri, CD, vinili, DVD e Blu-Ray acquistati sulla piattaforma. Anche PayPal, la famosa piattaforma di pagamenti online, non è supportata dalla piattaforma di eCommerce fondata da Jeff Bezos, e quindi non figura tra i metodi di pagamento.

Come pagare un film su Prime Video

Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti, su Prime Video sono disponibili una serie di film da acquistare o noleggiare direttamente, indipendentemente dal piano associato al proprio abbonamento Amazon Prime. Per pagare un film su Prime Video non dovete fare altro che accedere al sito del servizio, poi eventualmente effettuare l'accesso con i vostri dati e scegliere un contenuto a pagamento tra quelli evidenziati con il bollino color oro. Potete optare per un singolo film da acquistare o noleggiare, oppure sottoscrivere uno dei canali (Channel) disponibili (in questo caso se siete abbonati a Prime), alcuni dei quali offrono una prova gratuita di sette giorni. Dopo aver selezionato il contenuto, potete acquistarlo o noleggiarlo inserendo i vostri dati di pagamento e di fatturazione, per poi completare la transazione cliccando su Continua. L'acquisto e il noleggio dei film e degli episodi delle serie TV è aperto anche ai non iscritti ad Amazon Prime. Se invece volete iscrivervi a un canale, seguite la procedura sopra indicata ed effettuate la sottoscrizione selezionando il metodo di pagamento e inserendo l'indirizzo di fatturazione. In caso vogliate disdire l'abbonamento in un momento successivo, sappiate che potrete farlo dal sito Prime Video cliccando sul vostro profilo in alto a destra e selezionando la voce Account e impostazioni. Qui in alto cliccate su Canali e potrete vedere i canali a cui siete abbonati: cliccate su Disattiva canale per disattivarlo.

Pagamento non autorizzato su Prime Video: cosa fare

Resta un altro aspetto da analizzare quando si paga per Prime Video, gli addebiti non autorizzati. Sebbene siano eventi molto rari su Amazon, è possibile che accadano. Se vedete un addebito Amazon Pay sconosciuto nell'estratto conto del vostro conto bancario o della vostra carta di credito, la prima cosa da fare è controllare gli addebiti Amazon Pay, da sito o app. Per farlo, andate sul sito Amazon ed effettuate l'accesso, se necessario, poi cliccate sull'icona del vostro profilo in alto a destra, e selezionate la voce I miei ordini. Cercate l'ordine relativo alla transazione, o la data, poi cliccate su Dettagli e assistenza, mentre se non lo trovate potete presentare un reclamo cliccando su Presenta un reclamo di Garanzia dalla A alla Z o segnalare una frode o una violazione della politica di utilizzo consentito selezionando Segnala frodi o uso improprio. Se l'ordine o la transazione corrispondente si trova nella scheda Contratti venditore, andate sulla voce Il mio account e cliccate su Contattaci. Se non doveste riuscire a trovare una transazione nella sezione degli ordini di Amazon è possibile che un'altra persona che accede alla piattaforma con il proprio account abbia utilizzato il vostro metodo di pagamento per effettuare un acquisto. Questa situazione potrebbe verificarsi involontariamente (ad esempio utilizzando i dati memorizzati nella cache di un computer) oppure potrebbe essersi verificato uno dei seguenti scenari. Il primo è la possibilità che un membro della famiglia abbia effettuato acquisti su Amazon usando la vostra carta di credito, conto bancario o Amazon Pay. In alternativa un membro della famiglia ha accesso al vostro numero di carta di credito e può aver utilizzato Amazon Pay, oppure avete inviato un regalo a qualcuno da Amazon o tramite Amazon Pay. Infine è possibile che abbiate ordinato un articolo tempo fa ma che è stato spedito solo di recente. Se nessuna di queste ipotesi è valida, potrebbe essere che una persona non autorizzata abbia utilizzato la vostra carta di credito o i vostri dati bancari. A questo punto dovete bloccare lo strumento di pagamento contattando la banca, e potete ricevere un rimborso presentando una richiesta di chargeback alla banca o all'emittente della carta, che vi chiederanno altri documenti come una denuncia alla polizia o un'autocertificazione scritta. Successivamente, modificate la password del vostro account Amazon Pay e aggiungete un ulteriore livello di sicurezza al vostro account impostando la verifica in due fasi, poi informate dell'accaduto, se non l'avete già fatto, l'assistenza Amazon.

Come pagare su Prime Video? Prime Video può essere usato sotto forma di servizio appartenente ad Amazon Prime, o come piattaforma di streaming indipendente, comprando e noleggiando contenuti, come spiegato qui . Le carte accettate sono Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, Maestro International emesse all'estero, Nexi,. Per le carte prepagate si sono Postepay, Paypal (collegate al circuito Visa o Mastercard, Paysafe, SKRILL. In alternativa, potete abbonarvi a Prime Video attraverso l'app omonima per iOS. che prevede il pagamento diretto tramite Apple Pay.