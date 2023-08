come passare da android ad iphone

Se una volta il processo era fonte di frustrazione, e anche di rinunce a qualche dato, ora i due giganti del Web lo rendono piuttosto semplice. Vediamo come fare, anche per trasferire i dati dopo la configurazione iniziale, ma vi ricordiamo che abbiamo realizzato anche una guida complementare, ovvero come passare da iPhone ad Android .

A questo punto però si pone il problema pratico di come passare da Android a iPhone , ovvero come trasferire dati, contatti, chat WhatsApp, foto... tutta la vostra vita insomma.

Indice

Come passare da Android a iPhone

Avete comprato un nuovo iPhone e non vedete l'ora di abbandonare il vostro vecchio telefono Android, ma prima di farlo dovete trasferire tutti i dati e le app in esso contenuti, in modo da poter affrontare con serenità questa nuova vita.

Apple ha una soluzione ufficiale creata apposta per voi: Passa a iOS, un'app gratuita da installare sul vecchio cellulare del robottino verde e che serve proprio per trasferire contatti, account email, foto, messaggi, preferiti di Chrome e persino app.

Prima di partire a utilizzarla, però dovete assicurarvi di avere sottomano tutto l'occorrente per eseguire la procedura. Ecco quello di cui avete bisogno.

Il vostro telefono Android deve essere acceso e collegato alla rete Wi-Fi. Aprite Google Play e installate l'app Passa a iOS.

Sia il telefono Android che il nuovo iPhone devono essere sufficientemente carichi. Come misura di sicurezza, onde evitare problemi, è consigliato collegare entrambi i dispositivi all'alimentazione.

Inoltre, assicuratevi che il vostro nuovo iPhone abbia uno spazio sufficiente per contenere i contenuti da trasferire, compresi quelli su un'eventuale scheda Micro SD esterna sul telefono Android. Gli iPhone infatti non offrono la possibilità di espansione di memoria tramite Micro SD, quindi in caso abbiate 512 GB di foto o altri contenuti su un supporto esterno, non potrete trasferirli su un iPhone con 64 GB di memoria.

In caso, estraete la scheda dal telefono Android. Inoltre tenete presente che più dati avrete da trasferire, maggiore sarà il tempo necessario per completare il processo.

A questo punto potete iniziare, ma dovete tenere presente che Passa a iOS funziona solo nelle fasi iniziali della configurazione di un iPhone. Quindi se il melafonino è nuovo, non c'è problema. In caso contrario, ovvero vi è stato regalato da un parente che non lo utilizza più, oppure era un dispositivo secondario che avete deciso di usare come primario e su cui volete trasferire tutti i dati, dovrete inizializzarlo.

In questo caso, dovrete fare due cose. La prima è effettuare il backup dell'iPhone in modo da assicurarvi di non perdere i dati in esso contenuti. Per farlo potete seguire questa guida, o in alternativa, in caso si tratti del telefono di un parente e non avete modo di accedere al suo account, potete almeno trasferire i suoi dati sul PC per salvare foto, video e documenti (non sia mai che si sia scordato di farlo lui e poi ve li richieda).

In questo caso, potete seguire questa guida.

Successivamente, potete inizializzare l'iPhone toccando l'icona delle Impostazioni (quella a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app), poi selezionando Generali e infine Trasferisci o inizializza iPhone (qui trovate spiegata la procedura completa per inizializzare un iPhone). In caso non vogliate inizializzarlo, potete trasferire i dati manualmente come spiegato in questo capitolo.

A questo punto, sia che iPhone fosse nuovo o usato, potete accenderlo perché sarà comunque da configurare. Seguite la procedura a schermo, che vi chiederà la vostra lingua, il Paese e l'accesso alla vostra rete Wi-Fi. Nella schermata Inizia subito, cliccate su Configura manualmente e, se richiesto, attivate la vostra eSIM.

Ora arriverete alla schermata App e Dati, dove vi viene proposto di trasferire app e dati da diverse fonti, come un backup, da Mac o PC, da un altro iPhone o, ed è quello che interessa a noi, da un telefono Android.

Toccate Migra i dati da Android.