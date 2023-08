Quindi non perdiamo altro e vediamo come trasferire tutta la nostra vita sul nuovo telefono, ma prima di iniziare sappiate che c'è anche una guida per passare da Android ad iPhone .

Google infatti ha creato un'app apposita per assistervi in questa decisiva fase di cambiamento , ma non è l'unica soluzione, e potreste anche voler sapere come trasferire le importantissime chat di WhatsApp .

Indice

Come passare da iPhone ad Android

Il modo più semplice per passare da iPhone ad Android è utilizzare una soluzione creata apposta dai produttori, e che vi consente di trasferire gran parte dei vostri dati dal vecchio dispositivo al nuovo.

Una è di Google e l'altra è di Samsung (solo per i suoi dispositivi, ovviamente).

Lo strumento della GrandeG funziona in teoria su tutti i telefoni del robottino verde, e vi consente in un colpo solo di trasferire sul nuovo telefono tutti i dati come foto e video, contatti, eventi di calendario, libreria musicale, app e messaggi. Ecco come usarla, tenendo presente che l'app funziona sia in modalità Wireless che tramite cavo (quest'ultima è la modalità consigliata in quanto più veloce e stabile, ma potete provare).

Per prima cosa, assicuratevi che i due dispositivi siano sufficientemente carichi (se avete dei dubbi, collegateli alla presa di alimentazione) e che possiate sbloccare il vostro vecchio iPhone.

Infine, assicuratevi che il vostro iPhone sia connesso a una rete Wi-Fi.

A questo punto, scaricate Passa ad Android sul vostro iPhone da qui. L'app infatti è sì pubblicata su App Store, ma non è in elenco, il che significa che se la cercate tramite il campo di ricerca non apparirà.

Questa soluzione è stata probabilmente implementata da Apple per ridurre al minimo indispensabile la possibilità che a qualcuno possa venire in mente di seguire il suggerimento (Passa a iOS su Google Play invece è facilmente raggiungibile anche tramite ricerca all'interno del marketplace).

Una volta installata Passa ad Android sul vostro iPhone (deve essere dotato di iOS 12 e successivi), accettate i termini e le condizioni di utilizzo e toccate Copia dati. Arriverete a una schermata in cui vi si chiede di inquadrare il codice QR sul vostro nuovo dispositivo Android.