Libero fornisce un servizio di posta elettronica molto utilizzato per email private e professionali, e il motivo è perché per un certo periodo è stato il modo più comune per aprire una mail in Italia. Ma adesso il popolarissimo sito inizia a sentire il peso degli anni e gli avvenimenti di gennaio scorso e del down del 14 giugno 2023, potrebbero spingere alcuni utenti a passare a Gmail. Vediamo quindi come passare da Libero a Gmail nel 2023, trasferendo email e contatti e inviando la posta con il vecchio indirizzo.

Indice

Come passare da Libero Mail a Gmail

Le origini di Libero (come sbloccare Libero Mail) e il suo successo hanno radici lontane, che spiegano anche il motivo per cui sia ancora usata, soprattutto da tanti professionisti. Il sito è infatti nato nei primi anni '90 grazie alla collaborazione tra Olivetti e Università di Pisa, poi è stato introdotto il servizio gratuito di Webmail e nel giro di qualche anno è stato acquistato da parte di Infostrada, che forniva una casella di posta gratuita agli utenti. Negli anni 2000 è arrivata Wind, che ha creato il portale Libero, riunendo i siti di ItaliaOnLine, Libero e Wind. Erano altri anni, non solo perché si ballava Starlight dei Supermen Lovers (o Salirò di Daniele Silvestri per i più attaccati ai ritmi nostrani), ma anche perché Gmail (nata nel 2004) era di là da venire (ecco come funziona la Modalità riservata). Ecco quindi che molti utenti hanno creato e utilizzato con soddisfazione un account Libero, ma negli anni, con l'avvento di Gmail e altri servizi, le limitazioni si sono fatte più evidenti. Innanzitutto c'è poco spazio (solo 1 GB) a disposizione, nonostante la compensazione relativa ai disservizi di gennaio abbia fatto aumentare lo spazio di poche centinaia di megabyte, e poi diverse persone hanno lamentato un filtro antispam non particolarmente efficace e banner pubblicitari piuttosto invasivi. Molti di questi hanno abbandonato lo storico servizio, ma c'è chi non ha potuto o voluto, come le attività commerciali e i professionisti, legati al loro indirizzo di posta per motivi di lavoro. Il down di gennaio e l'ennesimo disservizio di giugno 2023 sta però portando molti all'estrema decisione di passare a un altro servizio, come Gmail. Anche perché le caselle di posta elettronica stanno diventando servizi sempre più fondamentali per un sacco di servizi, tra cui anche quelli di natura medica. Con 15 GB di spazio gratuito a disposizione, il servizio di Google è l'alternativa più ovvia e gettonata, e la buona notizia è che non perderete il vostro account Libero e potrete persino usarlo per comunicare con i vostri clienti... ma da Gmail! Avviate un browser dal computer e andate all'indirizzo di Gmail Accedete con le vostre credenziali o create un account, in caso non ne abbiate uno In alto a destra, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio Nella finestra che appare, cliccate su Visualizza tutte le impostazioni Ora si apriranno le impostazioni vere e proprie, una finestra piuttosto densa di informazioni e in cui è facile perdersi, ma niente paura In alto, sotto la scritta Impostazioni, vedete una serie di scritte. Cliccate su Account e importazione Di fianco a Controlla la posta da altri account, cliccate su Aggiungi un account email

Si aprirà una finestra con sfondo giallo. Inserite il vostro indirizzo email di Libero e cliccate su Avanti Nella finestra successiva, selezionate la voce Importa le email dal mio altro account (POP3) Cliccate su Avanti Ora dovete immettere il nome utente (il vostro indirizzo email di Libero) e la password Alla voce Server POP, inserite popmail.libero.it Di fianco a Porta, cliccate sul menu a tendina e selezionate 995 Queste selezioni comportano che tutti i messaggi su Libero verranno trasferiti su Gmail. Se volete lasciare una copia del messaggi sul server, dovete selezionare imapmail.libero.it e la Porta 993, oltre a mettere la spunta di fianco a Lascia una copia del messaggio scaricato sul server Mettete la spunta di fianco a Utilizza sempre una connessione protetta (SSL) quando viene scaricata la posta Un consiglio è anche quello di mettere la spunta di fianco a Applica etichetta ai messaggi in arrivo, in modo da poter riconoscere subito quelli in arrivo dalla email di Libero Cliccate su Aggiungi account

Successivamente c'è un punto importante, in quanto Gmail vi chiede se volete inviare i messaggi come se fosse l'indirizzo di Libero. Se non volete continuare a usare l'indirizzo di Libero perché volete liberarvene, cliccate su No (potete cambiare la scelta anche successivamente, come vedremo) Cliccate su Avanti Cliccate su Fine

Come trasferire i contatti da Libero Mail a Gmail

Con le email siamo a posto, ma con i contatti in rubrica? Anni di lavoro hanno portato a una rubrica corposa e non volete perderla. Ecco come importarla in Gmail. Accedete all'email di Libero Cliccate su Rubrica (accanto al logo di Libero) Cliccate sull'icona con tre righe orizzontali a destra del nome della rubrica Alla voce Importa o esporta selezionare Esporta Selezionare CSV e selezionate Includi le liste di distribuzione Cliccate su Esporta Sul computer verrà scaricato un file .csv Ora andate su Gmail In alto a destra, cliccate sull'icona a forma di quadrato composta da nove puntini Scorrete in basso e cliccate su Contatti

Si aprirà una nuova pagina. Dal pannello di sinistra, cliccate su Importa Cliccate su Seleziona File Selezionate il file .csv appena scaricato, che dovrebbe chiamarsi Contatti Cliccate su Importa Ora tutti i contatti nella rubrica di Libero sono passati a quella di Gmail

Come inviare la posta con il vecchio indirizzo

C'è un altro punto rimasto in sospeso. Quando abbiamo impostato la ricezione delle email su Libero in Gmail, abbiamo deciso che non avremmo inviato email con il nostro account di Libero ma con quello di Gmail, proprio perché vogliamo liberarci di Libero e passare a Gmail. Se vogliamo fare così, però è possibile che qualche nostro contatto non ci riconosca e quando rispondiamo, vedendo un indirizzo email sconosciuto, cancelli la nostra email o la blocchi a causa di qualche filtro che blocca i mittenti sconosciuti. Ci sono due modi per ovviare a questo. Il primo è di mettere una risposta automatica su Libero Mail, in modo che chi ci scrive venga informato, dalla nostra email di Libero, che abbiamo cambiato indirizzo. Il secondo è di impostare Gmail in modo che invii email usando il vecchio indirizzo, ed eventualmente avvisarli manualmente. Vediamo come usarli. Impostare la risposta automatica su Libero Accedete all'email di Libero Cliccate sull'icona a forma di ingranaggio Cliccate su Impostazioni MAIL Abilitate la voce Risposta Automatica attivando il pulsante a destra Scrivete nel campo Messaggio un testo che avvisi gli utenti che avete cambiato indirizzo e riceveranno una risposta dal nuovo indirizzo Gmail Inviare email da Gmail utilizzando l'indirizzo di Libero Mail Se invece volete scrivere email su Gmail utilizzando il vecchio indirizzo di Libero, fate come segue. Andate su Gmail Cliccate sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra Cliccate su Visualizza tutte le impostazioni Tra la riga di voci in alto, sotto Impostazioni, selezionate Account e importazione Di fianco a Invia messaggio come, cliccate su Aggiungi un altro indirizzo email

Inserite il vostro indirizzo email vecchio e se volete mettete un altro nome Vi consigliamo di deselezionare Considera come un alias Cliccate su Passaggio successivo Inserite la password del vostro vecchio indirizzo email e in nome utente mettete il vostro indirizzo email Cliccate su Aggiungi account