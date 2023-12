Ma come effettuare questo passaggio? Andiamo a scoprirlo, sia per la luce che per il gas .

Se infatti con il mercato tutelato gli utenti si trovano in una situazione in cui il prezzo dell'energia è fissato da ARERA, aggiornato ogni tre mesi sulla base delle variazioni del valore delle materie prime disponibili sul mercato, con il mercato libero , fortemente voluto dall'Europa per aumentare la concorrenza e abbassare i prezzi, il fornitore ha la libertà di fissare i propri prezzi, e gli utenti possono scegliere quello che meglio soddisfa le loro esigenze.

Nondimeno, molti non se ne sono interessati, e magari siete tra i nuclei famigliari che senza saperlo avrebbero potuto cambiare fornitore e passare a un'offerta magari più vantaggiosa, proprio come si farebbe con un operatore di telefonia. Procedura che dal 2024 vi riguarderà da vicino, vista la fine del mercato tutelato : ecco perché potrebbe interessarvi sapere come passare dal mercato tutelato a quello libero .

Una volta era tutto più semplice, c'era un solo fornitore di luce e gas , e non dovevamo chiederci quanto avremmo potuto risparmiare cambiandolo. Ma il mondo dell'energia è profondamente mutato, e da un regime di monopolio si è passati a uno sempre più libero: per questo negli ultimi sedici anni abbiamo avuto la possibilità di sottoscrivere offerte in mercato libero o mercato tutelato .

Indice

Quando si deve passare dal mercato tutelato a quello libero?

Questa situazione però non durerà all'infinito, ed entro tre anni gli utenti dovranno (allora sì) passare al mercato libero, a meno che non siano utenti vulnerabili (anche di questo parleremo in seguito).

Questo non vuol dire che gli utenti dovranno necessariamente passare entro tale data al mercato libero, ma avranno la possibilità di accettare l'offerta del loro attuale fornitore (che dovrà essere la più bassa tra quelle nel portafoglio), sceglierne una a piacere dello stesso fornitore o cambiare fornitore. In assenza di scelta, verrà loro assegnata una fornitura a certe condizioni economiche , per il gas con lo stesso fornitore e con l'elettricità con uno scelto tramite asta. Di questo parleremo nel capitolo dedicato .

Il mercato tutelato era però solo una situazione temporanea mentre tutti gli utenti sarebbero dovuti passare al mercato libero, e per questo si è impostata una data di termine , poi prorogata diverse volte. Ora questa data è stata fissata improrogabilmente al 2024, al 10 gennaio per il gas e al primo aprile per l'elettricità.

Per questo sono stati creati due mercati paralleli, quello tutelato, che dava una continuità con la situazione preesistente pur permettendo la libertà di scegliere un fornitore, ma con prezzi stabiliti da ARERA, e quello libero, in cui il fornitore ha la libertà di impostare i prezzi in base al mercato.

Se vi state chiedendo quando si deve passare dal mercato tutelato a quello libero, la risposta non è così netta, perché in realtà non si "deve", nel significato stretto della parola, passare da un mercato all'altro.

Come passare dal mercato tutelato a quello libero

Una volta stabilito che siete nel mercato tutelato, dovete cercare un fornitore e individuare il contratto più conveniente per voi. Per farlo, un buon punto di partenza è il Portale offerte di ARERA, l'unico comparatore pubblico che consente agli utenti domestici di scegliere gratuitamente e in modo semplice la migliore offerta per le loro esigenze.

Ma come fare , fermo restando come abbiamo spiegato nel capitolo precedente che non c'è un obbligo assoluto di farlo? Innanzi tutto, il passaggio a un nuovo mercato implica la stipula di un nuovo contratto di fornitura, ma forse per prima cosa vi interesserebbe sapere se siete nel mercato libero o tutelato, cosa che potete fare semplicemente leggendo la bolletta in alto, sotto al logo del fornitore ( qui trovate tutte le indicazioni).

Quindi dal 2024 il mercato tutelato cesserà di esistere , e nel frattempo per 6 milioni di utenze (dati a luglio 2023 de Il Sole 24 Ore) si pone il problema di come passare al mercato libero.

Sappiate che il passaggio, sia per il gas che per l'elettricità, è sempre gratuito (se non avete offerte a prezzo bloccato), non prevede interruzioni di fornitura e neppure la sostituzione del contatore. Il tempo richiesto è di un paio di mesi, e tutte le procedure burocratiche vengono sbrigate dal fornitore che scegliete, quindi è semplicissimo.

Dovrete scegliere fondamentalmente due cose, ovvero se sottoscrivere contratti con fornitori diversi per luce e gas o dual fuel, ovvero con lo stesso fornitore, e se scegliere un'offerta a prezzo fisso o variabile.

In genere le offerte dual fuel sono vantaggiose perché gli operatori vi offrono tariffe a prezzo scontato e perché più semplici (si fa una sola pratica), ma ovviamente è una scelta personale. Per quanto riguarda le offerte a prezzo fisso o variabile, le prime consistono in contratti in cui la tariffa pagata per la materia prima è fissata per 12 o 24 mesi, il che dovrebbe proteggere da eventuali rincari (come accaduto all'indomani della guerra in Ucraina).

Le seconde invece seguono l'andamento del mercato, aggiornando le tariffe di mese in mese, il che potrebbe essere un'opzione per chi sottoscrive un'offerta in un periodo in cui i prezzi sono alti, con la previsione che si abbassino. C'è poi una terza opzione, ovvero offerte a prezzo variabile ma con un tetto massimo. In generale, le offerte a prezzo fisso sono più costose al momento della sottoscrizione (dal 2022 poi i prezzi sono diventati molto alti), e includono penali in caso di rescissione del contratto prima del termine.

Chiariti questi aspetti, potrebbe essere utile conoscere alcuni dati, come il vostro consumo annuo in chilowattora o metri cubi e, se siete interessati alle fasce orari, i valori relativi. Sono dati che potete recuperare dalle bollette precedenti.

Ora potete accedere al Portale offerte linkato sopra (ma potete optare per qualunque altro comparatore, come SOSTariffe, Segugio, Facile.it, Altroconsumo o altri).

Scegliete il tipo di contratto e il vostro CAP, poi cliccate su Inizia ora. Qui compilate il modulo, scegliete se volete visualizzare offerte a prezzo fisso o variabile e cliccate su Avanti. Successivamente compilate i campi per la potenza e altre impostazioni relative alla fornitura, e vi verranno mostrate le offerte disponibili.

Una volta trovata l'offerta più adatta a voi, per attivarla avrete bisogni di una sere di dati. Tra questi i dati anagrafici, il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas (li trovate sulle bollette precedenti), l'indirizzo di fornitura e quello di fatturazione (che possono o meno essere gli stessi), l'indirizzo email se volete ricevere le bollette elettroniche e l'IBAN se volete attivare l'addebito diretto delle fatture sul conto corrente.

La maggior parte delle tariffe previste dal mercato libero prevede la fatturazione online e il pagamento tramite domiciliazione bancaria, il che evita la richiesta di deposito cauzionale iniziale, previsto invece per i contratti che offrono la possibilità di pagamento tramite bollettino postale.

Una volta completata la procedura, dovrete inviare la documentazione al nuovo fornitore, che si occuperà anche delle comunicazioni con il precedente venditore, e voi non dovrete preoccuparvi di nulla. Anche la lettura del contatore dovrebbe avvenire da remoto con i nuovi contatori, ma in caso non sia ancora stato sostituito potrebbe richiedere l'intervento di un tecnico.

Una volta effettuato il passaggio, pagherete il conguaglio della precedente bolletta e inizierete a ricevere la nuova.

Per ogni dubbio, ARERA ha messo a disposizione lo Sportello per il consumatore, con un numero verde (800166654) e un sito, che fornisce informazioni e assistenza ai clienti per l'energia elettrica, il gas, la fornitura d'acqua e il teleriscaldamento.