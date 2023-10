Come personalizzare il font su WhatsApp

Utilizzate ogni giorno WhatsApp per comunicare con i vostri amici e la vostra famiglia? Bene, come avrete avuto modo di notare l'app di messaggistica istantanea è dotata di numerose funzioni utili agli utenti. Potete inviare delle foto, dei video o dei file attraverso le chat, ma anche chiamare e videochiamare gratis i vostri contatti. Anche se usate WhatsApp da molto tempo, può essere che ci siano delle funzioni che ancora non conoscete e che possono esservi utili in qualche modo. Ad esempio, per personalizzare il font WhatsApp delle conversazioni. Lo sapevate?



Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo dovete sapere che nei prossimi paragrafi vi spiegheremo come fare per modificare il font, o meglio, per formattare il testo dei messaggi per farlo apparire differente. Dunque, prendetevi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Inoltre, perché non provare subito, proprio mentre vi illustriamo i passaggi? Esatto, prendete il vostro dispositivo ed eseguite a uno a uno gli step necessari.

In questo modo potrete vedere direttamente come si fa e non rischierete di commettere errori e di dover ripetere la procedura dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per cominciare?