Come personalizzare lo sfondo durante una riunione di Google Meet

Magari lo avete visto a fare ad alcuni colleghi o amici, oppure avete soltanto voglia di rendere più divertenti le vostre riunioni (o, al contrario, di limitare distrazioni). Quale che sia la ragione, adesso state sicuramente cercando di capire come personalizzare lo sfondo di Google Meet, in modo da arrivare "preparati" alla vostra prossima riunione. Eccoci, siamo qui per voi: ve lo spiegheremo passo per passo, iniziando proprio dalle basi.

Indice

Creare un account Google

Sì, non esageravamo quando parlavamo di iniziare dalle basi. Forse sapete già che per utilizzare Meet e tutti gli altri servizi Google, dovrete creare un account gratuito, ma qualora foste tra coloro che non ne avevano idea, adesso vi spiegheremo come ottenerne uno, velocemente. Il primo passo è collegarsi al sito ufficiale dell'applicazione di teleconferenza e premere "Vai all'app". A quel punto dovrete fare click sulla voce "Crea un account".

Come iscriversi e creare un nuovo Account Google dal sito web ufficiale: la voce "Crea un account".

Questo passaggio non è complicato: dovrete solo digitare il vostro nome e il vostro cognome, e poi cliccare su "Avanti".

Come creare un Account Google gratuito: la schermata in cui inserire il nome e il cognome.

Indicate adesso la data di nascita e il genere. Nel caso ve lo stesse chiedendo, nel secondo passaggio potete anche selezionare "preferisco non dirlo" oppure optare per una personalizzazione che chiarirà alle persone con cui state per chiacchierare come volete che si riferiscano a voi.

Selezionare la data di nascita e il genere per creare un nuovo account Google (e accedere a tutti i servizi).

A questo punto, create un nuovo indirizzo Gmail oppure usate un indirizzo e-mail esistente.

Come creare rapidamente l'Account Google: gli indirizzi e-mail consigliati generati automaticamente da Google (1), l'opzione "Crea il tuo indirizzo Gmail" (2) e la voce "Usa il tuo indirizzo email esistente" (3).

Create una password sicura (utilizzando lettere, numeri e simboli).

Inserire una password (una serie di caratteri utilizzato per verificare l'identità di un utente) durante la creazione dell'account Google.

Scaricare l’applicazione Google Meet

A questo punto, il gioco è fatto: avete un account che vi permetterà di partecipare alle riunioni di Google Meet. Potrete farlo sia su computer (Mac o Pc) sia su smartphone e su tablet. Per questi device, però, prima è necessario scaricare l'app ufficiale. Come? È presto detto: Accendete il vostro dispositivo; Avviate App Store o Google Play Store (è richiesta una connessione a Internet); Trovate Google Meet utilizzando la barra di ricerca; Scaricate l'applicazione gratuita. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Google Meet, personalizzare lo sfondo durante una riunione

Andiamo adesso alla personalizzazione dello sfondo. Da quando accederete alla riunione, potrete scegliere tra: Sfocare lo sfondo;

Applicare uno sfondo immersivo;

Applicare uno sfondo statico;

Applicare uno sfondo stagionale;

Applicare un'immagine personalizzata;

Scegliere effetti speciali. Il modo per accedere a queste personalizzazioni è leggermente diverso tra computer e smartphone, e adesso ve lo spiegheremo nel dettaglio.

Computer Prima di entrare in una riunione, cliccate "Applica effetti visivi", il pulsante situato nella parte inferiore dello schermo. Se la videochiamata è già in corso, muovete il mouse sopra la vostra immagine di profilo o il video personale e selezionate "Applica effetti visivi".

Il sito web ufficiale di Google Meet, la piattaforma che consente agli utenti di effettuare riunioni/videochiamate: il pulsante "Applica effetti visivi" permette di modificare lo sfondo e aggiungere filtri.

Per rendere meno definito e più sfumato lo sfondo durante una videochiamata, avete due opzioni disponibili. Potete scegliere di applicare una leggera sfocatura cliccando " Sfoca leggermente lo sfondo " oppure optare per una sfocatura più marcata selezionando " Sfoca sfondo ".

" oppure optare per una sfocatura più marcata selezionando " ". Per personalizzare l'ambiente durante una videochiamata, potete caricare un'immagine a vostra scelta che fungerà da sfondo. Per fare ciò, cliccate sul pulsante " Aggiungi il tuo sfondo personale ". Questa opzione permette di selezionare un'immagine dal dispositivo che sostituirà lo sfondo standard.

". Questa opzione permette di selezionare un'immagine dal dispositivo che sostituirà lo sfondo standard. Nella sezione "Professionista", avete la possibilità di scegliere un'immagine già disponibile e usarla come sfondo.

Come modificare lo sfondo di una riunione Google Meet: il pulsante per aprire la scheda "Sfondi" (1), la voce "Sfoca leggermente lo sfondo" (2, per inserire una leggera sfocatura), "Sfoca sfondo" (3, per una sfocatura più marcata ), caricare uno sfondo personalizzato (4) e la scheda "Professionista" (5, per scegliere uno sfondo professionale).

Smartphone e tablet Avviate l'applicazione ed effettuate l'accesso al vostro account Google; Prima di partecipare o durante una riunione, premete "Effetti", nella parte inferiore della visualizzazione personale; Aprite la scheda "Sfondi"; Scegliete l'immagine da utilizzare oppure sfocate lo sfondo; Chiudete il riquadro Effetti toccando "Chiudi" (la "X").

Sovrapporre gli effetti su Google Meet

Le opzioni di personalizzazione non sono finite qui, perché possiamo anche modificare e sovrapporre gli effetti visivi di diverse categorie e utilizzare dei filtri cliccando sull'apposita scheda Filtri. In più, se ancora il vostro sfondo (e la vostra immagine in generale) non vi soddisfa, potete cliccare sulla scheda Aspetto e regolare l'illuminazione o l'inquadratura del video. Per gestire gli effetti che abbiamo sovrapposto, basterà cliccare a destra della visualizzazione personale nel riquadro Effetti, e fare clic su Sovrapposti. A questo punto possiamo decidere di rimuoverne uno o tutti. Semplice, no?