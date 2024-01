Come pianificare un percorso con Mappe

Il servizio Mappe di Apple, inizialmente avviato con gradualità, si è affermato come un concorrente di Google Maps e Google Earth. Con le ultime versioni, macOS Big Sur e iOS 15, la società di Cupertino ha introdotto una serie di miglioramenti per consentire non solo di ottenere indicazioni stradali per raggiungere destinazioni ben precise, ma anche di esplorare e pianificare viaggi, scoprendo dettagli di ogni angolo del pianeta. Le nuove guide di viaggio offrono un'immersione anticipata nelle destinazioni previste, permettendoci di esplorarle virtualmente prima di giungervi fisicamente. Quando la destinazione è una delle grandi città già mappate, è possibile persino esplorarla in dettaglio attraverso la modalità Mappe, ottenendo una visione più chiara del percorso da seguire. Alcune delle funzionalità più avanzate di Mappe su iPhone sfruttano il chip A12 Bionic. DI conseguenza è necessario un iPhone dotato di tale chip o successivo per fruirne appieno. Tra le nuove spicca l'uso della realtà aumentata. Se abbiamo impostato una destinazione e ci muoviamo a piedi, alzando l'iPhone possiamo visualizzare le indicazioni sovrapposte alla scena nella modalità live della telecamera. Le funzionalità di guida in iOS 15 sono altresì eccellenti, come dimostra la transizione automatica a una visualizzazione 3D a livello della strada quando ci avviciniamo a incroci complessi, consentendoci di identificare chiaramente il percorso da seguire.

Quali sono le funzioni di Mappe

Le funzionalità principali di Mappe, frequentemente impiegate dagli utenti, si concentrano sulle indicazioni stradali durante gli spostamenti a piedi, in automobile o con mezzi pubblici. Alcune di queste opzioni potrebbero essere limitate a specifiche aree, in particolare nelle grandi città, quindi è opportuno considerare questa variabilità. Laddove tutte le caratteristiche siano supportate, le indicazioni stradali offrono un dettagliato panorama delle piste ciclabili, delle corsie riservate a bus e taxi, degli svincoli e degli incroci. Le informazioni relative ai trasporti pubblici comprendono la visualizzazione delle principali linee di autobus, notifiche in prossimità delle fermate e la possibilità di "appuntare" le linee di trasporto pubblico preferite, assicurandone la priorità nell'elenco delle opzioni quando ci si trova nella zona interessata. Con l'introduzione di iOS 15, l'interazione con lo schermo è stata semplificata, facilitando l'utilizzo con una sola mano. Questo risulta particolarmente utile durante l'imbarco e lo sbarco da bus o treni, oltre a consentire un accesso rapido alle partenze nelle vicinanze rispetto alla posizione attuale.

Mappe, come pianificare un percorso

Per pianificare un percorso con Mappe, procediamo con l'avvio dell'applicazione e inseriamo un indirizzo o il nome di un luogo di interesse (PDI) nella casella di ricerca. In alternativa, possiamo scorrere la mappa e toccare e tenere premuto per inserire un segnaposto di destinazione. Indipendentemente dal metodo scelto, identificheremo un pulsante blu contenente il tempo stimato per raggiungere la destinazione. Toccando questo pulsante, successivamente facendo tap su "Posizione attuale", possiamo impostare un punto di partenza diverso dalla nostra posizione corrente. Nel caso in cui non partissimo immediatamente, è possibile toccare "Partenza adesso" per definire un'ora e una data differenti. Successivamente, selezioniamo una delle modalità di trasporto e esploriamo le opzioni disponibili scorrendo l'elenco. Scegliamo un'opzione per visualizzare i dettagli del percorso. Quando siamo pronti per partire, toccare "Vai" ci fornirà informazioni in tempo reale e istruzioni di guida. Se optiamo per i mezzi pubblici, toccando i tre punti (...) possiamo accedere ad altri orari di partenza dalla stessa fermata. Durante il viaggio, avremo la possibilità di ricevere istruzioni vocali. Per regolare le impostazioni audio, toccare l'icona dell'altoparlante e selezionare l'opzione desiderata. Mappe offre anche la funzionalità di evitare strade a pedaggio e autostrade. Nella schermata delle indicazioni, scorrendo fino in fondo e attivando gli interruttori nella sezione "Evita", possiamo personalizzare il percorso in base alle preferenze. Per una maggiore personalizzazione, è possibile inserire segnaposti sulla mappa, consultare la vista "Guardati intorno", accedere a guide di viaggio e altro ancora. Nel caso di luoghi frequentemente visitati, possiamo aggiungerli ai preferiti o associarli a un contatto. Infine, possiamo evidenziare le linee di mezzi pubblici nelle vicinanze e bloccarle o sbloccarle a nostro piacimento.

Il passo in più per usare le Mappe

Ora che abbiamo acquisito competenze nell'ottenere e utilizzare le indicazioni stradali su Mappe utilizzando l'iPhone, approfondiamo le molteplici funzionalità di questo avanzato sistema di navigazione. Il sistema di guida non si limita alle sole indicazioni stradali, ma offre un ricco ventaglio di opzioni per un'esperienza di navigazione completa e personalizzata. Le guide di viaggio integrano in modo significativo l'applicazione, offrendo contenuti di alta qualità provenienti da rinomate redazioni internazionali, quali Time Out, Culture Trip e Lonely Planet. Queste guide forniscono approfondimenti dettagliati sulle destinazioni, includendo consigli su ristoranti, luoghi per un aperitivo, strutture di alloggio e attrazioni imperdibili. Una volta individuata una guida di nostro interesse, abbiamo la possibilità di aggiungerla ai nostri preferiti. La creazione di guide personalizzate, includendo i nostri luoghi preferiti, è un'opzione disponibile per un'esperienza ancor più personalizzata. In determinati paesi e città, sfruttiamo la funzione "Guardati intorno" per una visualizzazione a livello stradale, mentre nelle metropoli più grandi è possibile godere di un tour virtuale attraverso la funzione "Flyover", permettendoci di esplorare i punti di interesse dall'alto. Per chi si reca in aeroporto, l'utilizzo della funzione "Esplora" in Mappe consente di individuare la posizione precisa dei banchi check-in e dei ristoranti, anche su più piani se l'aeroporto supporta questa funzionalità. Alcune di queste funzioni, particolarmente le sperimentazioni avanzate, potrebbero essere ancora in fase di implementazione in Europa, ma rappresentano una dimostrazione dell'innovazione continua di Mappe.