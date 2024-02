Come prendere appunti con le app

Siete degli studenti di scuola o dell'università o state frequentando un corso o una formazione? In tutti questi casi, probabilmente, avrete la necessità di prendere degli appunti. Scrivere delle note con delle informazioni per poi poterle riguardare e averle a portata di mano è necessario e può tornare utile in varie situazioni. Alle volte, tuttavia, non si ha modo di portarsi sempre dietro carta e penna. Per risolvere questo problema avete mai pensato di prendere appunti con le app? Esatto, avete capito bene, direttamente dal vostro dispositivo mobile. Non sapere quali applicazioni utilizzare, siamo qui proprio per consigliarvene alcune.



Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora vi consigliamo di prendervi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Non solo, un altro suggerimento da parte nostra: scaricate le app mentre ve ne parliamo, in questo modo capirete subito se fanno effettivamente al caso vostro e qual è quella che preferite. Avrete la possibilità di capire subito come funzionano e provare con mano. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Evernote

La prima applicazione di cui vi parliamo a che vi consigliamo di provare si chiama Evernote. È disponibile sia per Android che per iOS e la potrete cercare, scaricare e installare direttamente dal Play Store o dall'App Store, in base al vostro dispositivo mobile. Potrete ottenerla gratuitamente e utilizzarla sia dallo smartphone o tablet, che dal vostro computer. Con Evernote potrete iniziare subito a prendere appunti sul vostro dispositivo mobile e, con la funzione di sincronizzazione presente, potrete ritrovarle anche sul PC. Se state utilizzando la versione base gratuita di Evernote la sincronizzazione sarà limitata a due dispositivi e non potrete accedere agli appunti quando sarete offline. La versione a pagamento, che ha un costo di 6,99 euro al mese, vi fornisce maggiore spazio per l'archiviazione e la sincronizzazione degli appunti su un numero maggiore di dispositivi. Dopo aver scaricato l'app, cercate la sua icona sullo schermo del vostro dispositivo e cliccateci su per avviarla. Procedete con la creazione di un account, indicando il vostro indirizzo email o scegliendo l'accesso con l'account Google. La schermata principale è la parte in cui vedrete tutte le note e gli appunti che scriverete nel tempo. In basso vedrete un tasto per creare una nuova nota. Potrete scegliere tra i vari generi disponibili: promemoria, nota standard, nota a mano libera, nota audio o con allegati. Si aprirà la pagina della nota stessa e in alto vedrete gli strumenti utili per la formattazione del testo secondo le vostre necessità, per l'aggiunta di eventuali allegati e per la condivisione.

OneNote

La seconda opzione che vi consigliamo di controllare e provare si chiama OneNote. Si tratta di un'applicazione che è disponibile sia per Android che per iOS e la potrete cercare, scaricare e installare direttamente dal Play Store o dall'App Store, in base al vostro dispositivo mobile. Come vedrete, potrete ottenerla a titolo gratuito, senza dover pagare un abbonamento. OneNote vi consentirà di prendere appunti con grande semplicità. Potrete, inoltre, sincronizzare le varie note con altri dispositivi, per averle così a disposizione anche sul computer o altri smartphone o tablet. Dopo averla scaricata potrete fare clic sulla sua icona per avviarla. Poi fate tap sul tasto Iscriviti gratis e seguite le indicazioni che vedrete sullo schermo in modo da creare un account Microsoft. Al termine, premete sul tasto + per iniziare a creare un nuovo blocco di appunti. Si aprirà una nuova schermata, su cui aggiungerete il titolo della nota. Poi premete nuovamente sull'icona con il simbolo + in modo da aggiungere una sezione e dei fogli di lavoro, quelli su cui andrete a scrivere. Avrete vari strumenti a vostra disposizione, utili a comporre le note. Nella barra dedicata avrete la possibilità di inserire degli allegati, delle note audio, degli elenchi, delle immagini, ma anche di disegnare a mano libera o formattare il testo.