Come prenotare tour, escursioni e attività online con GetYourGuide

Hai mai sognato di svegliarti una mattina e trovarti in cima alla Tour Eiffel , o magari di camminare tra le antiche rovine di Machu Picchu? E se invece volessi vedere un musical di Broadway o ancora assistere ad un match di basket? Con GetYourGuide , trasformare questi sogni in realtà è più facile di quanto pensi! Scopri come prenotare le tue prossime avventure in pochi clic: il portale disponibile sia via computer sia via app , è uno dei punti di riferimento per viaggiatori e amanti di experience.

Indice

Scopri sito e app di GetYourGuide

Inizia cliccando sul sito web di GetYourGuide o scarica l' app disponibile per iOS e Android in cui troverai un mondo di attività a portata di clic: che tu stia sognando di esplorare antiche rovine, gustare cibi esotici o avventurarti in attività adrenaliniche, sicuramente troverai qualcosa ad hoc.

Usa i filtri per affinare la tua ricerca

Come abbiamo spiegato, il sito è ricchissimo di opzioni ma non per questo devi impanicarti. Sia via app che browser è fatto così bene da aiutarti a navigare grazie ad una barra di ricerca e ad alcuni filtri. Scegli i flag di tuo interesse, così da vedere l'elenco in linea con le tue necessità ed eventualmente usa il sistema di riordino per metterle in lista come desideri: per prezzo, dalla più economica alla più costosa, per durata oppure per valutazione.

Leggi le descrizioni e le recensioni

Una volta trovato qualcosa che ti ispira, clicca per vedere i dettagli . Ogni scheda è accompagnata da una descrizione completa dell'attività, inclusi punti di ritrovo, orari e cosa è incluso nel prezzo. Non dimenticare di leggere le recensioni degli altri viaggiatori per assicurarti che l'esperienza soddisfi le tue aspettative.

Prenota la tua avventura

Quando hai scelto, bastano pochi clic . Aggiungi l'attività al carrello , compila i dettagli richiesti e procedi al pagamento. Puoi pagare con carta di credito, PayPal o diversi altri metodi di pagamento accettati, consulta l'elenco completo che viene aggiornato periodicamente. La conferma è immediata via mail e non dovrai stampare nulla, potrai recerti con il biglietto digitale sul posto. Se hai qualche dubbio puoi rivolgerti all' assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Tipologie di attività per ogni viaggiatore

Se c'è un punto di forza di GetYourGuide è quella di avere un catalogo di experience così ampio da conquistare ogni viaggiatore: si esplorano musei, rovine storiche con tour guidati, segreti di antiche città e monumenti ma non solo. Per chi cerca un po' di avventura, le attività outdoor non mancano: dal rafting sulle rapide a escursioni in montagna, fino a immersioni sottomarine nelle barriere coralline più belle del mondo. Se invece preferisci goderti il panorama in relax, ci sono crociere e gite in barca che ti permetteranno di ammirare paesaggi mozzafiato dal comfort di una nave.

Non sono da sottovalutare le opportunità per gli appassionati di gastronomia: tour enogastronomici che ti faranno assaporare le delizie locali, corsi di cucina dove imparare a preparare piatti tipici con l'aiuto di chef esperti. E per un'esperienza davvero unica, perché non provare una visita guidata notturna o un tour fantasma? GetYourGuide offre anche esperienze speciali come queste, perfette per rendere il tuo viaggio indimenticabile.