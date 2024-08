Vuoi creare un sito web ma non sai come fare? Ecco per te una guida per creare da zero, passo dopo passo, un sito per la tua attività utilizzando Canva

Da tempo stai pensando di creare un sito web per la tua attività, ma ogni volta c'è qualcosa che te lo impedisce, che sia il pensiero di dover imparare codici e linguaggi di programmazione o il dover affrontare l'investimento e affidarti a un professionista. Progettare un sito web sembra un processo lungo e complicato, ma in realtà esistono oggi dei modi per semplificare non poco il lavoro. Uno di questi è Canva, una piattaforma che è una vera e propria suite di progettazione online, che mette a disposizione degli utenti una vasta gamma di strumenti e risorse per creare una varietà di contenuti, tra i quali anche un sito web. Con Canva anche chi non ha esperienza nel design web può creare facilmente un sito utilizzando i modelli predefiniti e gli strumenti di personalizzazione offerti dalla piattaforma. In questa guida andremo quindi a vedere, passo dopo passo, come progettare da zero un sito web con Canva.

Come progettare un sito web con Canva

Prima di iniziare a progettare il tuo sito web con Canva, è opportuno pianificarne la struttura e il contenuto: definisci chiaramente gli obiettivi, il pubblico di riferimento, le sezioni principali che desideri includere e il tipo di contenuto che vuoi mostrare. Investire le tue energie in una pianificazione dettagliata ti aiuterà a creare un sito web coerente, ben strutturato e in grado di comunicare efficacemente con i visitatori. Una volta concluso questo passaggio, potrai risparmiare tempo ed essere più rapido ed efficace nel creare il tuo sito con Canva.

Accesso a Canva

Come prima cosa, dovrai accedere a Canva visitando il sito web della piattaforma. Se non l'hai ancora fatto dovrai registrarti, in modo completamente gratuito, utilizzando una opzione tra email, Google e Facebook. Esiste anche una versione premium, con grafiche e opzioni in aggiunta, ma la versione gratuita è più che sufficiente per iniziare. Potrai passare alla versione a pagamento, se lo vorrai, successivamente in qualsiasi momento. A questo punto, nella home page del sito, ti basterà cercare "Sito web" nella barra di ricerca per iniziare il tuo progetto. Avrai davanti centinaia di modelli predefiniti tra i quali scegliere, la maggior parte dei quali gratuiti, che potrai utilizzare per creare diverse tipologie di siti come blog, portfolio, un'attività commerciale online e altro ancora.

Personalizza il design del tuo sito web

Una volta fatta la tua scelta, clicca su "Personalizza questo modello". Ti ritroverai nella classica schermata di lavoro di Canva: al centro vedrai il modello scelto, con tutti i suoi elementi modificabili, mentre sulla sinistra ci sono le varie categorie nelle quali muoverti per sperimentare e personalizzare il tuo sito e tutto quello che vuoi inserirci, come immagini o video. Canva offre una vasta libreria di immagini, grafiche e illustrazioni che puoi utilizzare per personalizzare il tuo sito. Puoi scegliere tra migliaia di elementi visivi per arricchire il design delle tue pagine, modificandone le caratteristiche come il colore o la grandezza. C'è anche la possibilità caricare i tuoi elementi personali: per fare ciò, ti basterà trascinare il tuo file, immagine o video, nella schermata di lavoro di Canva. Con Canva puoi facilmente cambiare anche il testo dei titoli, dei sottotitoli, dei paragrafi e dei pulsanti presenti sul tuo sito web. Hai possibilità di scegliere tra font diversi, potendo regolare la dimensione del testo e cambiarne il colore, per creare un design coerente con l'identità visiva del tuo marchio. In aggiunta, questa piattaforma ha la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per generare testi, immagini e video, e che può essere sfruttata anche per creare dei pattern da utilizzare come sfondo per il sito web.

Organizzare i contenuti del tuo sito web

Una volta decisi gli elementi che andranno a costituire il tuo sito web, è il momento di passare alla vera e propria organizzazione dei contenuti. Con Canva puoi pianificare la struttura del tuo sito definendo le diverse pagine che desideri includere e l'ordine in cui saranno visualizzate nel menu di navigazione. È importante, in questo passaggio, fare in modo che la struttura creata renda intuitiva la navigazione, di modo che i visitatori possano trovare facilmente le informazioni di cui hanno bisogno. Puoi anche creare delle sezioni, dividendo il contenuto delle pagine a seconda dei servizi, dei prodotti o delle informazioni offerte. È possibile anche inserire una call-to-action, così da incoraggiare gli utenti a compiere delle azioni specifiche come iscriversi alla newsletter, contattarti, effettuare un acquisto o esplorare ulteriori contenuti. A tal proposito, non dimenticare di includere una pagina di contatto, con tutte le informazioni necessarie per poter interagire co con te o con il tuo team. In ultima analisi, ricorda di ottimizzare i contenuti delle tue pagine per i motori di ricerca, includendo parole chiave rilevanti, meta tag appropriati e descrizioni accurate. Una corretta ottimizzazione aiuta il tuo sito web a posizionarsi meglio nei risultati di ricerca e ad attirare più visitatori.dim

Ottimizzazione per dispositivi mobili

Una volta completato il tuo sito web, il passaggio successivo è quello di ottimizzarlo per i dispositivi mobili, di modo che i tuoi visitatori non avranno problemi a navigare tra le pagine del tuo sito con i loro smartphone o tablet. Canva ti consente di creare un sito web con un design responsive, che si adatta automaticamente a diversi dispositivi mobili, grazie alle configurazioni di compatibilità mobile integrate in ogni modello. Puoi utilizzare la piattaforma per verificare come il tuo sito web apparirà su smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, assicurandoti che l'esperienza utente sia ottimale su ogni schermo. Assicurati quindi che i menù siano di facile accesso e che i visitatori riescano a trovare agilmente le informazioni di cui hanno bisogno, anche su schermi più piccoli. Considera che i dispositivi mobili spesso hanno connessioni internet più lente rispetto ai computer desktop, è quindi importante ottimizzare il tuo sito web per ridurre i tempi di caricamento. Utilizza immagini e video leggeri, riduci al minimo l'uso di elementi che richiedono molto spazio e assicurati che il testo sia leggibile anche sui piccoli schermi dei dispositivi mobili.

Revisione e testing

Dopo aver ottimizzato il design del tuo sito web per i dispositivi mobili, è importante testarlo per assicurarti che sia visualizzato correttamente su ogni piattaforma. Verifica che il sito sia compatibile con i browser più comuni come Chrome, Safari, Firefox e Edge, e che si adatti correttamente a schermi di dimensioni diverse. Puoi anche utilizzare strumenti come Google PageSpeed Insights o GTmetrix per valutare le prestazioni del tuo sito web in termini di velocità di caricamento e identificare eventuali aree che possono essere ottimizzate ulteriormente per migliorare le performance. Chiedi ad amici o conoscenti di testare il sito e fornirti feedback sulla facilità d'uso e sull'esperienza complessiva. Potrai utilizzare i loro consigli per individuare e correggere eventuali errori o problemi che potrebbero compromettere l'esperienza dell'utente del tuo sito web. Assicurati che i link siano funzionanti, che le immagini si caricano correttamente e che il testo sia leggibile e ben formattato. Al termine di questo passaggio, sarai finalmente pronto per creare il tuo dominio e pubblicare il tuo sito web con Canva.

Creazione del dominio

Ora che hai completato la progettazione e l'ottimizzazione per i dispositivi mobili del tuo sito web creato con Canva, siamo alla fase finale, che coinvolge la creazione del dominio e la sua pubblicazione online. Canva ti consente di connettere facilmente il tuo dominio personalizzato, che puoi acquistare direttamente sulla piattaforma o da uno dei numerosi servizi di registrazione di domini online. Esistono anche domini gratuiti, che potrebbero però risultare meno professionali agli occhi di un visitatore. Per fare ciò, ti basterà cliccare sulla sezione "Pubblica il tuo sito web" in alto a destra ed entrare nell'opzione "Usa un dominio personalizzato". Una volta acquistato e configurato il tuo dominio, potrai connetterlo a Canva, che in pochi minuti configurerà automaticamente le impostazioni necessarie.

Pubblicazione del sito web

Prima di pubblicare ufficialmente il tuo sito, esegui un ultimo test completo per assicurarti che tutto funzioni correttamente. Verifica la navigazione, i link, i moduli, le immagini e assicurati che il design sia coerente su tutti i dispositivi. Rivedi le tue impostazioni come l'anteprima della scheda Browser, l'URL della pagina e la sua descrizione. Seleziona "Impostazioni avanzate" per modificare la protezione con password, la visibilità sui motori di ricerca e l'anteprima dei link. Fatto ciò, puoi pubblicare il tuo sito web in modo che sia accessibile al pubblico. Per farlo, dovrai semplicemente cliccare sul pulsante "Pubblica" nella sezione "Pubblica il tuo sito web". A questo punto, quello che ti resta da fare è di annunciare il lancio del tuo sito tramite i tuoi canali di comunicazione e iniziare a promuoverlo per attrarre visitatori.

